Gobierno De la Espriella anunció $2,7 billones para reforzar el sistema eléctrico ante el recrudecimiento de el fenómeno de El Niño

El calentamiento del Pacífico reducirá las precipitaciones hasta marzo de 2027, lo que disminuirá los caudales y niveles de embalses que sostienen más del 60% de la generación nacional eléctrica - crédito @infopresidencia/X

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El Gobierno de Colombia anunció una destinación de $2,7 billones para reducir el riesgo de racionamiento eléctrico durante el fenómeno de El Niño, con recursos para atender deudas del sector, fortalecer el respaldo térmico y promover el ahorro de energía entre hogares y empresas.

La Presidencia informó que el plan, denominado Energía Ya, tiene como fecha límite el 31 de diciembre para poner en marcha las medidas preventivas. La estrategia incluye $1,2 billones que el Ejecutivo busca trasladar desde el Presupuesto de 2026 y $1,5 billones para atender compromisos financieros de Air-e y respaldar la capitalización de Dispac.

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El vocero oficial de la Presidencia, Miller Soto, afirmó que el objetivo es anticiparse a una eventual caída de la generación hidroeléctrica durante los meses de menor lluvia.

“El presidente Abelardo de la Espriella ha sido categórico al respecto y fijó el 31 de diciembre como fecha límite innegociable para implementar todas las medidas de choque necesarias y así evitar un apagón en Colombia”, dijo Soto en un mensaje divulgado por las redes sociales de la Presidencia.

Según el portavoz, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que el fenómeno de El Niño ya está presente en el país y podría extenderse hasta marzo de 2027. Soto sostuvo que existe una probabilidad del 98% de que alcance una intensidad muy fuerte y del 75% de que sea el más fuerte registrado en Colombia.

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El Ejecutivo pidió al Congreso mover $1,2 billones del Presupuesto de 2026

El Gobierno de Abelardo de la Espriella destina $2,7 billones para prevenir un racionamiento eléctrico en Colombia - crédito captura pantalla/@infopresidencia/X

La primera parte de los recursos depende de la aprobación de un traslado presupuestal por $1,2 billones, para el cual el Gobierno envió un mensaje de urgencia al Congreso de la República.

“Son recursos que son vitales para blindar nuestro sistema y evitar el apagón”, aseguró Soto.

El Gobierno también destinó $1,5 billones para sanear obligaciones corrientes de Air-e y avanzar en la capitalización de Dispac, dos compañías que operan en la región Caribe. La medida busca aliviar las presiones financieras que enfrentan empresas del sector eléctrico antes del periodo de mayor demanda de respaldo térmico.

El plan contempla más generación térmica y ajustes en Hidroituango

El plan oficial contempla la ampliación de la planta de gas Specc y la flexibilización técnica en la central Hidroituango - crédito @sociedadhidroituango/Instagram

Entre las decisiones operativas, el Ejecutivo mencionó la ampliación de la planta regasificadora de Cartagena, conocida como Specc, para incorporar 58 GBTUD adicionales de gas. También anunció una flexibilización técnica para la operación de Hidroituango, una central que aporta más del 15% de la demanda eléctrica nacional, de acuerdo con la información divulgada.

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Soto señaló que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) adoptó medidas para asegurar la disponibilidad de generación térmica durante el periodo seco.

“No vamos a esperar a que las represas se queden sin agua. Desde ahora encendemos nuestras plantas térmicas de respaldo para cuidar nuestras reservas hídricas y asegurar de esa manera el suministro”, afirmó.

La mayor participación de plantas que utilizan gas y carbón eleva los costos de generación frente a la energía hidroeléctrica. El sistema colombiano depende en buena medida de los embalses y de los caudales de los ríos, que disminuyen durante los episodios de El Niño.

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Habrá descuentos para quienes reduzcan más del 10% de su consumo

Los hogares y empresas que reduzcan más del 10% de su consumo mensual de energía reciben descuentos de hasta 40% en la factura - crédito Presidencia de la República

El paquete también incorpora un esquema de incentivos tarifarios dirigido a los usuarios que reduzcan su consumo mensual de electricidad frente a una meta individual. La iniciativa prevé un beneficio económico directo en la factura para quienes logren una reducción superior al 10%.

“Los usuarios que reduzcan su consumo mensual de energía en más del 10% frente a su meta individual recibirán un beneficio económico directo en su factura. Por el contrario, quienes incrementen su consumo por encima de ese 10% verán reflejado un cobro adicional”, explicó Soto.

La campaña ciudadana asociada al programa se llama Recursivos por naturaleza. El Gobierno pidió ajustar el uso de equipos de alto consumo, como los aires acondicionados y los calentadores de agua, y solicitó a la industria y al comercio que revisen sus procesos para moderar la demanda.

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El sector eléctrico enfrenta presiones por el nivel de los embalses, la disponibilidad de gas, las obligaciones financieras de algunas empresas y el crecimiento de la demanda.

Representantes de compañías del rubro advirtieron que el país cuenta con capacidad para responder al fenómeno, aunque reclamaron inversiones y seguridad regulatoria para reforzar la oferta energética.