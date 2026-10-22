Iván Cepeda reaccionó tras confirmarse la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior: “Equivocaciones y torpezas”

Iván Cepeda advirtió sobre una presunta “fragilidad” del gobierno de Abelardo de la Espriella tras la salida de Rodrigo Lara - crédito @Rodrigo_Lara_/X - @IvanCepedaCast/X

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El senador de la oposición y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro se refirió a la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior, cartera que lideró por un poco más de dos meses. La decisión fue revelada por el presidente Abelardo de la Espriella en una publicación en su cuenta de X, en la que informó, además, que el exprocurador General de la Nación y actual embajador de Colombia ante la OEA Alejandro Ordóñez asumirá como titular del ministerio.

“Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación”, precisó De la Espriella en su publicación.

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De igual manera, indicó que, mientras se formaliza la posesión de Ordóñez como ministro del Interior, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de la cartera. “Nuestro Gobierno continúa trabajando con determinación, firmeza y compromiso por el bienestar de todos los colombianos”, añadió.

El mensaje presidencial no especificó las razones de la salida de Lara Restrepo ni la fecha de posesión de su reemplazo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

A juicio del excandidato Iván Cepeda, la salida de Lara de la administración, así como la de otros funcionarios como Viviane Morales, que duró menos de un mes como ministra de Educación, pondrían en evidencia la posible “fragilidad” de la administración actual.

De acuerdo con el senador opositor, los ministros nombrados en el Gobierno están durando poco tiempo en esos altos cargos. Desde su perspectiva, esta situación se debería a la toma de decisiones erradas y apresuradas.

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“La vehemencia en el discurso y en los gestos histriónicos de Abelardo de la Espriella pretenden ocultar la fragilidad de su gobierno. Cada vez duran menos los ministros, pues, a pesar de la prolífica producción normativa, de decisiones ejecutivas cada vez más autoritarias, el afán por mostrar resultados se traduce en equivocaciones y torpezas”, explicó Cepeda en su publicación.

El excandidato presidencial Iván Cepeda Castro se refirió a la salida de Rodrigo Lara del gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @IvanCepedaCast/X

Por otro lado, aseguró que quienes integran la oposición política al Gobierno están organizándose para hacer un “paro general” en el país. “Mientras tanto, la oposición se va organizando de manera cada vez más plural y decidida. Se gesta, poco a poco, el paro general por la defensa de la vida, la democracia y los derechos”, señaló.

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La renuncia irrevocable de Rodrigo Lara

Luego de que el presidente De la Espriella informara sobre la salida de Rodrigo Lara de la cartera, el ministro saliente presentó su carta de renuncia irrevocable. En el documento, Lara agradeció la confianza que depositó el jefe de Estado en él para ejercer como líder del Ministerio del Interior y calificó esa labor como un “gran honor”.

De igual manera, expuso los logros que obtuvo como ministro durante 76 días de trabajo. Según explicó, en ese tiempo conformó un equipo de trabajo “excelente”, estuvo al frente del terremoto que se registró el 10 de agosto en Colombia y coordinó el trabajo de rescatistas y las ayudas humanitarias y eliminó 557 contratos de prestación de servicios que se habían celebrado con contratistas fantasmas, reformó el decreto de protesta social (ahora Decreto 1525 de 2026).

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Además, inició la reforma de la consulta previa y puso en marcha una estrategia de presencia del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa en los territorios más difíciles del país en materia de orden público.

“Señor presidente, todo esto lo logramos en apenas 76 días. Quedan muchas metas en marcha que espero mi sucesor pueda continuar, porque sé que son necesarias para que su Gobierno cumpla muchos de sus objetivos (…) Cuente conmigo desde donde me encuentre y en el destino que me deparen Dios, la providencia y el amor por mi familia. Tiene mi respaldo sincero a su Gobierno y al proyecto de la Patria Milagro”, expresó el ministro saliente en su carta de renuncia.

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