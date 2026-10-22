Colombia

Pacto Histórico rechazó la detención de la excandidata Luisa González en Ecuador: denunció persecución política a semanas de las elecciones en ese país

La colectividad pidió la intervención de organismos internacionales y gobiernos democráticos ante el procedimiento contra González, investigada por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña de 2023

La colectividad colombiana expresó su respaldo a González mediante un comunicado divulgado el 22 de octubre de 2026, en el que cuestionó las actuaciones del Gobierno del presidente Daniel Noboa, a cinco semanas de las elecciones territoriales ecuatorianas - crédito Luisa González/REUTERs y Pacto Histórico
La colectividad colombiana expresó su respaldo a González mediante un comunicado divulgado el 22 de octubre de 2026, en el que cuestionó las actuaciones del Gobierno del presidente Daniel Noboa, a cinco semanas de las elecciones territoriales ecuatorianas - crédito Luisa González/REUTERs y Pacto Histórico
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El Pacto Histórico rechazó la detención de Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador y dirigente del movimiento político Revolución Ciudadana, durante un operativo policial realizado en la madrugada del jueves 22 de octubre en la provincia de Manabí, en el suroccidente del país.

La colectividad colombiana cuestionó las actuaciones del Gobierno del presidente Daniel Noboa y denunció una presunta persecución contra los sectores progresistas y de oposición ecuatorianos, cuando faltan cinco semanas para las elecciones territoriales.

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A través de un comunicado, la Dirección Nacional del Pacto Histórico expresó su respaldo a González y señaló al Gobierno ecuatoriano de adelantar acciones de hostigamiento y criminalización contra dirigentes opositores. La organización también hizo un llamado a organismos internacionales de derechos humanos, a las Naciones Unidas y a los gobiernos democráticos de América Latina para que permanezcan atentos a la situación política del país.

“Desde el Pacto Histórico, unión de las fuerzas progresistas y democráticas de Colombia, expresamos nuestro firme e irrestricto respaldo a la ex candidata presidencial del Ecuador, Luisa González, frente a la creciente escalada de persecución, hostigamiento, criminalización y detención por parte del regimen autoritario de Daniel Noboa, todo ello a escasas 5 semanas de las elecciones territoriales en el hermano país”, manifestó la colectividad.

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La detención fue confirmada por la división zonal de la Policía ecuatoriana correspondiente a la jurisdicción donde se realizó el procedimiento y por el movimiento Revolución Ciudadana, al que pertenece González. Según la información divulgada por las autoridades policiales, el operativo tuvo lugar en Canuto, una localidad rural del cantón Chone, en la provincia costera de Manabí, en el suroccidente de Ecuador. La dirigente es originaria de esa zona, donde creció.

El Pacto Histórico cuestionó las actuaciones contra la oposición ecuatoriana

González ha sostenido que su movimiento entregó a las autoridades electorales los documentos correspondientes a los gastos de campaña y ha afirmado que la Fiscalía no cuenta con pruebas para respaldar las acusaciones - crédito Dolores Ochoa/AP
González ha sostenido que su movimiento entregó a las autoridades electorales los documentos correspondientes a los gastos de campaña y ha afirmado que la Fiscalía no cuenta con pruebas para respaldar las acusaciones - crédito Dolores Ochoa/AP

En el comunicado, el Pacto Histórico sostuvo que las actuaciones contra González deben analizarse en el contexto de las denuncias que la dirigente ha formulado sobre presuntos hechos de corrupción, el funcionamiento de las instituciones y las investigaciones contra partidos y movimientos sociales de oposición.

Luisa González ha mantenido una postura valiente y coherente al denunciar los graves hechos de corrupción, el deterioro de la institucionalidad y la sistemática criminalización de los partidos de oposición y movimientos sociales en el Ecuador”, señaló la organización política colombiana.

El documento también indicó que la excandidata presidencial ha enfrentado investigaciones y cuestionamientos durante más de un año debido a su participación en la política nacional. Según el Pacto Histórico, las actuaciones recientes contra ella evidenciarían un uso punitivo del aparato estatal contra figuras de la oposición.

La colectividad relacionó el caso con la situación del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien gobernó el país entre 2007 y 2017 y es uno de los principales referentes de Revolución Ciudadana. González ha sido aliada política de Correa y fue la candidata de ese movimiento en las elecciones presidenciales de 2023 y 2025, en las que se enfrentó a Daniel Noboa.

El Pacto Histórico aseguró que las actuaciones contra González se suman a una presunta estrategia de hostigamiento judicial y político contra la oposición ecuatoriana - crédito Pacto Histórico
El Pacto Histórico aseguró que las actuaciones contra González se suman a una presunta estrategia de hostigamiento judicial y político contra la oposición ecuatoriana - crédito Pacto Histórico

Sobre este contexto, el Pacto Histórico afirmó: “Este preocupante caso no es un hecho aislado: se suma a la persecución sistemática ejercida contra el liderazgo histórico del movimiento progresista en Ecuador, que obligó al exilio al expresidente y dirigente politico Rafael Correa”.

La organización colombiana advirtió que, a su juicio, las actuaciones judiciales y políticas contra dirigentes de la oposición pueden poner en riesgo a otros integrantes de ese sector. En el comunicado, sostuvo que las acciones denunciadas comprometen la participación de líderes, lideresas y militantes de los movimientos democráticos ecuatorianos.

El llamado a organismos internacionales y gobiernos de América Latina

En la parte final de su pronunciamiento, el Pacto Histórico pidió a organismos internacionales de derechos humanos, al sistema de las Naciones Unidas, a los gobiernos democráticos de América Latina y a los movimientos populares del continente que mantengan la atención sobre la situación política ecuatoriana.

Cercenar la oposición politica mediante el acoso y la criminalización debilita gravemente la democracia y el Estado de derecho en la región”, afirmó la organización en el documento divulgado.

El Pacto Histórico también convocó a las fuerzas políticas y sociales del continente a movilizarse contra lo que calificó como injerencia y judicialización de la política en América Latina. “La democracia en Nuestra América no puede consolidarse sobre la base de la censura, el exilio forzado, el acoso judicial ni la persecución politica”, agregó la colectividad.

Luisa González es la apuesta de Rafael Correa para recuperar el poder. (RC5)
Rafael Correa reaccionó a la detención a través de su cuenta en X y expresó su rechazo con el mensaje: “Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!!” - crédito RC5

La investigación contra González tuvo consecuencias para su participación electoral y la de su movimiento político. La dirigente fue inhabilitada para presentarse como candidata en los próximos comicios locales, mientras que Revolución Ciudadana tampoco podrá presentar candidatos en esas elecciones, de acuerdo con el contexto suministrado.

González ha rechazado los señalamientos relacionados con la financiación de su campaña. Según sus declaraciones, Revolución Ciudadana entregó a las autoridades electorales la documentación correspondiente a los gastos de la candidatura presidencial de 2023. También ha sostenido que la Fiscalía no dispone de pruebas para respaldar las acusaciones.

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