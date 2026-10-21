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Flamengo vs. Estudiantes: hora y canal de televisión para ver a Jorge Carrascal por las semifinales de la Copa Libertadores

El vigente campeón de América buscará sellar su paso a las semifinales en la cual espera rival entre Palmeiras o Fluminense

Jorge Carrascal y Gastón Benedetti en el Flamengo vs. Estudiantes-crédito Rodrigo Valle/REUTERS
Jorge Carrascal y Gastón Benedetti en el Flamengo vs. Estudiantes-crédito Rodrigo Valle/REUTERS
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La Copa Libertadores comienza su definición y uno de los partidos que atraerá la atención de los amantes del fútbol es el juego entre Flamengo (vigente campeón de América) y Estudiantes de La Plata de Argentina en el estadio Maracaná.

Por los lados del equipo de Río de Janeiro, el técnico Leonardo Jardim contará con la presencia del volante ofensivo Jorge Carrascal, mientras que en Estudiantes de La Plata se espera que Edwuin Cetré y Miguel Monsalve sumen minutos para intentar dar la sorpresa en el estadio más importante de Brasil.

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Jorge Carrascal en el juego de ida entre Estudiantes y Flamengo-crédito Rodrigo Valle/REUTERS
Jorge Carrascal en el juego de ida entre Estudiantes y Flamengo-crédito Rodrigo Valle/REUTERS

El partido se jugará el 22 de octubre de 2026 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de ESPN y de la aplicación de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el uruguayo Gustavo Tejera y en el VAR lo acompañará su compatriota Antonio García.

Cómo llegan ambos equipos al encuentro

Flamengo

Flamengo viene de derrotar al Bahía-crédito Sergio Moraes/REUTERS
Flamengo viene de derrotar al Bahía-crédito Sergio Moraes/REUTERS

El cuadro de Río de Janeiro ganó por 0-3 al Bahía Esporte Clube, el 18 de octubre de 2026 y se mantiene como líder del campeonato brasileño a falta de 7 jornadas para finalizar.

Los goles llegaron en el segundo tiempo: Jorginho marcó de tiro penal al 64, luego, el ecuatoriano Gonzalo Plata colocaría el 0-2 en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador y Lucas Paquetá cerraría el marcador para el Mengão.

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A continuación, así viene Flamengo en sus últimos cinco partidos:

  • 18 de octubre de 2026 - Serie A de Brasil: Bahía 0-3 Flamengo
  • 15 de octubre de 2026 - Copa Libertadores: Estudiantes de La Plata 0-0 Flamengo
  • 11 de octubre de 2026 - Serie A de Brasil: Flamengo 1-0 Fluminense
  • 8 de octubre de 2026 - Serie A de Brasil: Santos 2-2 Flamengo
  • 20 de septiembre de 2026 - Serie A de Brasil: Flamengo 2-1 Bragantino

Estudiantes

Estudiantes sueña con dar el golpe-crédito Agustín Marcarián/REUTERS
Estudiantes sueña con dar el golpe-crédito Agustín Marcarián/REUTERS

El 18 de octubre de 2026, Estudiantes de La Plata recibió un duro golpe al caer por 1-2 en el estadio Único ante San Lorenzo de Almagro.

Pese a ir ganando con la anotación de tiro penal del colombiano Edwuin Cetré al minuto 14, Guzmán Corujo al 44 y Facundo Gulli al 90+5 le dieron la victoria al “Ciclón”.

De esta forma, el equipo dirigido por Alexander “El Cacique” Medina llegó a su tercer partido sin conocer la victoria.

A continuación, así viene Estudiantes en sus últimos cinco partidos:

  • 18 de octubre de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: Estudiantes 1-2 San Lorenzo
  • 15 de octubre de 2026 - Copa Libertadores: Estudiantes 0-0 Flamengo
  • 10 de octubre de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: Central Córdoba 2-2 Estudiantes
  • 5 de octubre de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: Estudiantes 3-0 Gimnasia de Mendoza
  • 1 de octubre de 2026 - Copa Argentina: Platense 1-0 Estudiantes

En lo que se refiere a los antecedentes directos, en el juego de ida, disputado el 15 de octubre de 2026, argentinos y brasileños no se hicieron daño y empataron sin goles en La Plata.

En lo que se refiere al último duelo que jugaron entre sí, hay que ir al 20 de mayo de 2026, cuando por la fase de grupos de la Copa Libertadores, el rojinegro derrotó por 1-0 al “Pincharrata” (apodo de Estudiantes).

El único gol del partido fue de Pedro al 65 de partido.

A continuación, así quedaron los últimos cinco duelos entre sí:

  • 15 de octubre de 2026 - Copa Libertadores: Estudiantes 0-0 Flamengo
  • 20 de mayo de 2026 - Copa Libertadores: Flamengo 1-0 Estudiantes
  • 29 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Estudiantes 1-1 Flamengo
  • 25 de mayo de 2025 - Copa Libertadores: Estudiantes 0-0 Flamengo (pasó Flamengo por 2-4 en los tiros del punto penal)
  • 18 de mayo de 2025 - Copa Libertadores: Flamengo 2-1 Estudiantes

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