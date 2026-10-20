Álvaro Leyva respaldó a Angie Rodríguez tras las revelaciones hechas por el supuesto ‘Pacto de Valledupar’: “Le creo en un 100%”

Álvaro Leyva respaldó las declaraciones de Angie Rodríguez sobre el ‘Pacto de Valledupar’, que habría surgido en el gobierno Petro - crédito Presidencia - Mauricio Dueñas Castañeda-EFE

Guardar

El excanciller de la República Álvaro Leyva Durán respaldó públicamente las declaraciones entregadas por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez, sobre el denominado ‘Pacto de Valledupar’, al afirmar que cree de manera absoluta en la veracidad de la orden presidencial denunciada para señalar a figuras de la oposición.

Durante su participación en el espacio El Debate de la revista Semana, el exministro de Relaciones Exteriores se refirió a las revelaciones sobre las supuestas instrucciones emitidas durante el gobierno de Gustavo Petro para que ex jefes paramilitares rindieran testimonios en contra de Abelardo de la Espriella, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras.

PUBLICIDAD

Al ser consultado sobre los señalamientos formulados por la exdirectora del Dapre, Leyva señaló que confía plenamente en el testimonio de la exfuncionaria y respaldó las afirmaciones hechas por excomandantes de las Autodefensas sobre las reuniones celebradas.

“Primero, establecer que fue cierto. Ya vio usted a Mancuso, que dijo que él es testigo, y yo a Angie Rodríguez le creo todo. Absolutamente todo. Angie dice la verdad. Hay que saber quién es quién, de dónde sale cada quien, en dónde estudia y qué representa cada quien. Yo le creo a Angie. Pero no le creo en un 90%, le creo en un 100%”, sostuvo Leyva durante la entrevista.

PUBLICIDAD

El excanciller pidió esclarecer las denuncias que salpican al Gobierno Petro - crédito Stefani Reynolds/Reuters

Es importante señalar que Álvaro Leyva rompió relaciones políticas con Gustavo Petro y lo acusó en 2025 de tener problemas de adicción a las drogas, ausentarse de sus responsabilidades y mostrar inestabilidad para gobernar. También cuestionó algunas decisiones del presidente y el papel de sus colaboradores.

Señalamientos que llegaron a la Comisión de Acusaciones del Congreso; sin embargo, Leyva reconoció que no tenía pruebas médicas ni documentales que demostraran sus acusaciones. Petro negó los señalamientos y afirmó que eran una represalia política por la salida del funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, tras la polémica por la licitación de los pasaportes.

PUBLICIDAD

En la actualidad, el excanciller condenó las actuaciones denunciadas en medio de los procesos de paz que se adelantaron en el gobierno Petro, al cuestionar la demora de las instituciones judiciales para investigar las presuntas conductas punibles atribuidas a los responsables de la convocatoria.

“Se me hace una absoluta vagabundería. Eso es un delito. Lo que pasa es que aquí hay una demora para establecer responsabilidades a partir de acciones punibles y eso es una lástima, porque el país lo que necesita es la verdad”, agregó el ex jefe de la diplomacia colombiana para la revista en mención.

PUBLICIDAD

Angie Rodríguez aseguró que recibió una orden de Gustavo Petro para cerrar los compromisos de Santa Fe de Ralito, pero que después habría advertido un supuesto propósito de señalar a dirigentes de la oposición - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Las críticas al supuesto plan contra dirigentes políticos

En el desarrollo de sus declaraciones, el exministro enfatizó que la utilización de las negociaciones de paz para fines de persecución política destruye la credibilidad del Estado y afecta las garantías institucionales del país.

“Yo no me expreso así, mucho menos en un canal como el suyo, pero estuvimos en vísperas de algo realmente dañino, corrompido; nosotros no podemos seguir así”, aseveró Leyva al calificar los hechos denunciados por Angie Rodríguez.

Las afirmaciones de Leyva se dieron luego de que se conocieran nuevos detalles entregados por la exdirectora del Dapre ante la Fiscalía General de la Nación y la opinión pública sobre la reunión en la que participó junto al exministro del Interior Armando Benedetti.

PUBLICIDAD

Angie Rodríguez relató que varios excomandantes de las AUC rechazaron la propuesta de señalar a Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras durante la reunión - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

De acuerdo con el testimonio de Rodríguez, el propósito inicial presentado ante los ex jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) buscaba el cierre de los compromisos de Santa Fe de Ralito, pero se transformó en una exigencia de acusaciones directas contra líderes políticos.

“Gustavo Petro me dio la orden y era que teníamos que hacer el cierre de la negociación de Ralito con el pretexto de su política de paz total. Obviamente creí, en su momento, de manera ingenua que ese era el propósito. Después me enteré de que el enfoque era otro”, relató Angie Rodríguez sobre el origen del encuentro.

PUBLICIDAD

La exfuncionaria detalló que, durante la reunión con los excomandantes, les solicitó señalar directamente a De la Espriella, Uribe y Vargas Lleras, provocando el rechazo de los asistentes y la interrupción de la propuesta oficial.

“Muchos estaban molestos; se les notaba en la cara. Hubo un silencio muy fuerte. Uno de ellos se iba a parar y se iba a ir del recinto. Otro dijo: ‘No nos vamos a prestar para eso porque ya hablamos con la justicia’. Yo me percaté y dije: ‘No, eso no está bien’. Cambié el tema y les manifesté: ‘Esta es la propuesta del gobierno, ¿cuál es la de ustedes?’”, confesó Rodríguez en su escrito.

PUBLICIDAD