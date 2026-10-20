Colombia

Procuraduría investiga a Armando Benedetti y Angie Rodríguez por presuntos ofrecimientos a exparamilitares en el caso del llamado ‘Pacto de Valledupar’

El proceso busca esclarecer los señalamientos sobre supuestos ofrecimientos a exjefes paramilitares para que relacionaran a Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella con estructuras ilegales

Fotografías de archivo de Armando Benedetti y Angie Rodríguez. (Crédito: Colprensa)
Los hechos investigados estarían relacionados con el denominado Pacto de Valledupar, por reuniones celebradas los días 24 y 25 de octubre de 2025 entre funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y excomandantes paramilitares designados como gestores de paz - crédito Colprensa
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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exministro del Interior Armando Alberto Benedetti Villaneda y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, por los señalamientos relacionados con presuntas gestiones ante antiguos jefes paramilitares para vincular a dirigentes políticos con organizaciones ilegales, en medio de la campaña presidencial de 2026.

La decisión quedó consignada en un auto fechado el 20 de octubre de 2026, emitido por la Sala Disciplinaria de Instrucción y con ponencia de la procuradora Patricia Carrillo Blanco. El documento establece que la actuación se adelanta por hechos correspondientes a la vigencia de 2025, bajo el gobierno de Gustavo Petro.

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De acuerdo con el auto, la actuación se originó en una queja presentada por Pablo Bustos Sánchez, presidente y representante legal de la Red de Veedurías de Colombia. La denuncia se dirigió contra Benedetti a partir de los señalamientos formulados por Rodríguez, quien para entonces se desempeñaba como gerente del Fondo de Adaptación.

La Procuraduría General de la Nación investiga presuntas irregularidades contractuales en Matanza, Santander - crédito Procuraduría General de la Nación
La actuación se originó en una queja presentada por Pablo Bustos Sánchez, presidente y representante legal de la Red de Veedurías de Colombia, a partir de las declaraciones de Rodríguez publicadas por la revista Semana el 1 de agosto de 2026 - crédito Procuraduría General de la Nación

La queja tomó como referencia una entrevista publicada el 1 de agosto de 2026 por la revista Semana, en la que Rodríguez se refirió a un supuesto plan que habría surgido en la Presidencia de la República para relacionar al entonces candidato presidencial y hoy presidente electo, Abelardo de la Espriella, al expresidente Álvaro Uribe y al fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras con estructuras paramilitares.

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La Procuraduría ordenó abrir formalmente la investigación contra Benedetti y Rodríguez en sus condiciones funcionarios públicos para la época de los hechos. Cabe aclarar que la decisión no establece responsabilidades disciplinarias, sino que da inicio a una etapa en la que se recopilarán elementos para esclarecer lo ocurrido.

La finalidad de la actuación es establecer las circunstancias de los hechos y determinar si existe fundamento para atribuir alguna responsabilidad disciplinaria a los funcionarios investigados.

La Procuraduría ordenó practicar pruebas, adelantar las diligencias correspondientes e incorporar los certificados de antecedentes disciplinarios de los dos investigados para avanzar en el esclarecimiento de los hecho - crédito Procurduría General de la Nación
La Procuraduría ordenó practicar pruebas, adelantar las diligencias correspondientes e incorporar los certificados de antecedentes disciplinarios de los dos investigados para avanzar en el esclarecimiento de los hecho - crédito Procurduría General de la Nación

Los encuentros habrían ocurrido los días 24 y 25 de octubre de 2025. El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso confirmó la realización de reuniones con representantes del Gobierno, aunque sostuvo que sus propósitos no correspondían a la versión inicial relacionada con el cierre del Pacto de Ralito.

La información divulgada sobre las reuniones señala que los exjefes paramilitares habrían recibido propuestas relacionadas con beneficios jurídicos, condiciones de reclusión y posibles mecanismos de justicia transicional. Sin embargo, los detalles sobre los compromisos y sus alcances deben establecerse a partir de los documentos y testimonios que examinen las autoridades competentes.

Las pruebas que ordenó practicar el Ministerio Público

Pacto de Valledupar con exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia
Las reuniones de exmiembros del Gobierno con exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia han causado controversia a raíz de las recientes revelaciones sobre este asunto - crédito Ministerio del Interior y X

En la parte resolutiva del auto, la Procuraduría dispuso la práctica de las pruebas relacionadas en el numeral 3.5 de la providencia y comisionó a funcionarios de la dependencia para adelantar las diligencias correspondientes.

El documento señala que los abogados Angélica María Torres García y Carlos Julián Parada García fueron comisionados para la práctica de pruebas y el impulso procesal de la investigación. Asimismo, para una de las diligencias previstas, se dispuso la intervención de funcionarios de policía judicial adscritos a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría.

La decisión también ordena incorporar los certificados de antecedentes disciplinarios de los dos investigados y notificar formalmente la apertura del proceso a Benedetti y Rodríguez, o a sus respectivos defensores.

Benedetti y Rodríguez deberán ser notificados de la decisión y tienen derecho a rendir su versión sobre los hechos, de manera verbal o escrita, durante el desarrollo de la investigación - crédito Procurduría General de la Nación
Benedetti y Rodríguez deberán ser notificados de la decisión y tienen derecho a rendir su versión sobre los hechos, de manera verbal o escrita, durante el desarrollo de la investigación - crédito Procurduría General de la Nación

Según el auto, ambos tienen derecho a rendir versión sobre los hechos investigados, de manera verbal o escrita. La providencia citada advierte que contra la decisión de apertura no procede recurso alguno, pero formaliza la apertura de la investigación disciplinaria y establece las actuaciones iniciales para recopilar información.

La determinación de eventuales responsabilidades dependerá del desarrollo del proceso y de la valoración de los elementos probatorios que sean incorporados al expediente.

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