Colombia

Capturado en Pereira un hombre señalado de amenazar de muerte por redes sociales a la primera dama Ana Lucía Pineda

La Fiscalía General de la Nación incautó el computador y el teléfono celular del joven, que escribió los mensajes desde un perfil anónimo que fue ubicado en la ciudad risaraldense

Los mensaje habrían contenido amenazas contra la vida e integridad de la primera dama y su familia - crédito Fiscalía
Los mensaje habrían contenido amenazas contra la vida e integridad de la primera dama y su familia - crédito Fiscalía
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La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de un hombre señalado de enviar amenazas virtuales contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella.

El procedimiento se realizó en Pereira, Risaralda, tras una investigación por mensajes publicados el 18 de octubre de 2026 desde una cuenta anónima de Instagram.

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El detenido será presentado ante un juez penal de control de garantías. Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos Informáticos le imputará el delito de amenaza agravada, de acuerdo con el comunicado oficial difundido el 20 de octubre de 2026.

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