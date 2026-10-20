Colombia

Ciudadano estadounidense fue drogado por dos mujeres en habitación de hotel en el norte de Bogotá: denunció millonario robo

La víctima, identificada como Bakkar Mike Khaled señaló que las pérdidas suman alrededor de $70.000.000

Extranjero - Escopolamina
Ciudadano estadounidense fue drogado por dos mujeres en habitación de hotel en el norte de Bogotá: - crédito Visuales IA
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Un ciudadano estadounidense de 77 años denunció que dos mujeres presuntamente lo drogaron y le robaron pertenencias y dinero por cerca de $70.000.000 tras visitarlo en un hotel de la localidad de Usaquén en Bogotá. El caso ocurrió el jueves 15 de octubre de 2026 y permanece bajo investigación.

La víctima, identificada como Bakkar Mike Khaled, dijo que despertó hacia el mediodía del día siguiente en la Clínica del Country, sin recordar lo que ocurrió después de recibir a las dos visitantes en su habitación. No hay información oficial sobre capturas ni imputaciones por estos hechos.

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Las visitantes ingresaron con autorización a la habitación

Clínicas del Country, La Colina y Portoazul, en venta, despertarían interés de inversionistas internacionales y nacionales - crédito Colprensa
La víctima, identificada como Bakkar Mike Khaled, dijo que despertó hacia el mediodía del día siguiente en la Clínica del Country - crédito Colprensa

Khaled se hospedaba en el hotel Faranda Belvedere, situado en la carrera 17A con calle 100. Según su denuncia, dos mujeres llegaron a la recepción hacia las 8:00 p. m., preguntaron por él y subieron después de que autorizó su ingreso.

El ciudadano estadounidense relató que, minutos más tarde, comenzó a sentirse “muy mareado” y perdió el recuerdo de lo sucedido. En su declaración señaló a dos mujeres de aproximadamente 19 y 30 años, quienes habrían dejado sus datos de identificación al entrar al establecimiento. Dijo que podría reconocerlas.

Personas cercanas a la víctima informaron a El Tiempo que cuentan con las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel y con el registro entregado por las visitantes. Ese material, junto con la denuncia, hace parte de los elementos que deberán revisar las autoridades.

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La denuncia incluye dispositivos, joyas y movimientos bancarios no autorizados

El valor total de las pérdidas y los perjuicios, conforme a su cálculo, suma alrededor de $70.000.000 - crédito Nicoco Chan/Reuters
El valor total de las pérdidas y los perjuicios, conforme a su cálculo, suma alrededor de $70.000.000 - crédito Nicoco Chan/Reuters

El denunciante indicó que le sustrajeron un iPad Pro, un iPhone 16 Pro, un reloj Apple y dos tarjetas de crédito, una Mastercard y otra American Express. Bakkar Mike Khaled también afirmó que perdió joyas.

De acuerdo con su relato, desde sus cuentas se efectuaron transacciones no autorizadas por cerca de $54.000.000. el valor total de las pérdidas y los perjuicios, conforme a su cálculo, suma alrededor de $70.000.000.

Sus allegados sostienen que quienes cometieron el robo usaron los dispositivos para acceder a sus claves y productos bancarios. Las operaciones se habrían realizado el viernes 16 de octubre de 2026, mientras el hombre permanecía en la clínica. Añadieron que conserva comprobantes de pago que entregaría a las autoridades si se los solicitan.

No existe confirmación médica sobre el uso de escopolamina

Hombre contactado app de citas robo escopolamina
La Secretaría Distrital de Seguridad señaló que en la mayoria de casos de robo con escopolamina contactan a las víctimas por medio de apps de citas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Khaled manifestó en la denuncia que una sustancia pudo haber sido suministrada en su copa de vino y que, tras consumirla, perdió el conocimiento. Sin embargo, declaró que no sabe cómo habría ocurrido, no presentaba lesiones visibles y no pidió una valoración de Medicina Legal.

Aunque allegados de la víctima dijeron al medio citado que se trató de escopolamina, conocida como “burundanga”, esa hipótesis no cuenta por ahora con confirmación en un reporte médico conocido.

En abril de 2026, la Fiscalía General de la Nación acusó en Bogotá a tres personas por hurtos con escopolamina contra ciudadanos extranjeros. Según el ente investigador, los contactaban mediante perfiles falsos y los citaban en hoteles y viviendas.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá aconseja informar a un familiar o amigo dónde y con quién se estará, elegir lugares concurridos con control de acceso, no aceptar bebidas servidas ni perderlas de vista, evitar el consumo excesivo de alcohol y desconfiar de presiones para cambiar de lugar.

De igual manera, la entidad distrital aseguró que los “criminales contactan a sus víctimas por plataformas de citas para generar confianza y en otras simplemente buscan incautos en establecimientos de consumo de alcohol. Las sustancias son suministradas principalmente mediante líquidos. En la mayoría de las ocasiones no cambian el sabor de las bebidas y son inoloras, razón por la cual la prevención es clave para evitar este tipo de hechos”.

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