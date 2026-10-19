Frenazo en la economía colombiana: registró una caída de 0,04% en agosto, según el Dane

El Dane informó un retroceso de la actividad productiva durante agosto - crédito Imagen ilustrativa Infobae y Dane

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La actividad productiva de Colombia interrumpió en agosto de 2026 la tendencia positiva que había mostrado durante los meses anteriores.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que la economía colombiana se contrajo 0,04% durante ese mes, un resultado que marca el primer retroceso desde abril de 2025.

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La variación negativa fue leve en la medición general, aunque el comportamiento cambia al descontar el efecto del calendario.

El indicador permite seguir la evolución mensual de las actividades que componen la producción nacional. En agosto, dos de los tres grandes grupos analizados cerraron con resultados en terreno negativo, mientras que el restante tuvo una expansión limitada.

Colombia registró su primera contracción económica desde abril de 2025 - crédito Dane

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