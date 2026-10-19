Colombia

Por la muerte de Donovan Balanta durante un operativo policial en Bogotá, tres uniformados fueron capturados señalados de abuso de fuerza

La medida judicial vincula a los agentes con el fallecimiento del joven afrodescendiente, ocurrido tras una intervención policial registrada en video el 20 de septiembre en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá

Los allegados de Donovan Balanta afirman que el farmacéutico expresó dolor en el pecho antes de llegar a la estación y piden establecer si los uniformados emplearon una fuerza excesiva durante la reducción - crédito X
Guardar

Un mes después de que el país conociera el caso de presunto abuso policial en el barrio Carabalí, en el sur de Bogotá, las investigaciones judiciales dieron un nuevo giro tras conocerse de las primeras capturas,

Según información conocida por La FM, tres policías de la intitución, entre ellos un mayor, fueron capturados por su presunta vinculación con la muerte de Donovan Balanta Paz, el joven afrodescendiente que falleció tras el procedimiento en la localidad de Ciudad Bolívar.

PUBLICIDAD

Los hechos se remontan al 20 de septiembre en el barrio Caracolí cuando en video quedó registrado el operativo en el que Balanta resultó arrastrado hacia una patrulla de la Policía después de haber recibido golpes y un disparo con taser.

La institución había separado del cargo a siete uniformados como parte del proceso disciplinario y de acuerdo con la Ley 1952 de 2019. La medida se tomó después de la intervención registrada en la calle 77 Sur, en el límite entre Bogotá y Soacha.

créditos @LinaGarciaSi/X | red social Facebook
Los hechos ocurrieron el 20 de septiembre en el barrio Caracolí, donde varios videos registraron golpes y un disparo de taser contra la víctima - crédito @LinaGarciaSi/X | red social Facebook

Las autoridades informaron en su momento que el joven sufrió una afectación repentina y perdió el conocimiento. Los uniformados activaron los protocolos de emergencia y lo trasladaron al Hospital Luis Carlos Galán Sarmiento, en Soacha, donde el personal médico confirmó su muerte a las 7:30 de la noche.

PUBLICIDAD

La familia sostiene que hubo un uso desproporcionado de la fuerza. Videos grabados por personas que estaban en el lugar muestran la llegada de varios policías y la intervención durante la detención.

Marlenys Paz, madre de Balanta, dijo a La FM que su hijo no participaba en una riña y que regresaba de recoger a su esposa cuando vio que los agentes intervenían a un amigo y decidió intermediar.

Él no estaba en ninguna riña como estaban diciendo, él venía llegando de recoger a su esposa cuando vio que estaban interviniendo a un amigo y poniéndole el aparato ese que usa la policía”, señaló la familiar.

El caso se presentó el domingo 20 de septiembre de 2026 y fueron los mismos habitantes y familiares del joven quienes documentaron el actuar de los uniformados con sus celulares - crédito Pasa en Bogotá / X
La Policía apartó de sus funciones a siete uniformados conforme a la Ley 1952 de 2019 tras el procedimiento en la calle 77 Sur - crédito Pasa en Bogotá / X

Asimismo, Paz señaló que la reacción del hombre de 32 años, al verse rodeado de uniformados, fue lanzar un objeto de vidrio que tenía en la mano, lo que habría desatado la acción desproporcionada de la Policía.

Cuando él vio que lo iban a subir a la patrulla llegó y tiró una botella... los policías se fueron encima de él y lo que hizo fue correr y de ahí lo encerraron en la patrulla y ahí fue todo el suceso... me lo asesinaron, me destrozaron a mí y mi familia”, concluyó la madre.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió esclarecer las circunstancias de la muerte y ofreció el respaldo del Distrito a las investigaciones. También expresó su solidaridad con Marlenys Paz y los demás familiares del joven.

La Defensoría acompaña a la familia de Donovan Balanta mientras avanza el esclarecimiento

Entretanto, la defensora del Pueblo, Iris Marín, se reunió el 15 de octubre con los familiares de Donovan Balanta Paz para escuchar sus solicitudes de verdad y justicia. La entidad anunció que mantendrá el acompañamiento hasta que se determinen las circunstancias de la muerte y se adopten medidas de protección, reparación y prevención.

crédito Defensoría del Pueblo
La defensora del Pueblo, Iris Marín, escuchó las peticiones de justicia de los allegados para definir acciones de protección y reparación - crédito Defensoría del Pueblo

El organismo también solicitó a la Fiscalía General de la Nación que examine si durante el procedimiento hubo conductas de discriminación racial, incluido un posible perfilamiento. La Defensoría sostuvo que las denuncias de la familia podrían reflejar patrones de racismo estructural y reclamó que las actuaciones policiales se ajusten a los estándares de derechos humanos, trato digno y uso de la fuerza.

“Reflejarían patrones de discriminación racial estructural frente a los cuales la Policía Nacional debe tomar medidas inequívocas para modificar cualquier rasgo de la cultura institucional que pudiera llegar a ser complaciente o indiferente frente a hechos de inusitada gravedad, como los denunciados”, señalaron desde la entidad.

Temas Relacionados

Donovan BalantaAbuso policialRacismoCiudad BolívarColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juan Camilo Hernández se lesionó contra Barcelona y no jugará con Real Betis durante varias semanas: tampoco estará con la selección Colombia

El ‘Cucho’ atravesaba un buen inicio de temporada en la Liga de España, que se verá interrumpido por una molestia en el sóleo proximal de la pierna izquierda

Juan Camilo Hernández se lesionó contra Barcelona y no jugará con Real Betis durante varias semanas: tampoco estará con la selección Colombia

Corte Suprema ordenó la captura del exmagistrado del mismo tribunal Camilo Tarquino, condenado por el caso del Cartel de la Toga: deberá pagar 6 años de prisión

El alto tribunal dejó en firme la sentencia por concusión y ordenó su detención, tras rechazar el recurso de la defensa contra el fallo emitido por el Tribunal Superior de Bogotá en 2025

Corte Suprema ordenó la captura del exmagistrado del mismo tribunal Camilo Tarquino, condenado por el caso del Cartel de la Toga: deberá pagar 6 años de prisión

Interrumpido el paso en la vía Panamericana: el Ejército encontró explosivos en una alcantarilla en el sur del Cauca

La carretera fue cerrada entre Piedra Sentada y el peaje de El Bordo, tras una alerta de residentes y conductores que movilizó a técnicos especializados del Ejército Nacional

Interrumpido el paso en la vía Panamericana: el Ejército encontró explosivos en una alcantarilla en el sur del Cauca

Guajira, del ‘Desafío’, se convirtió en la cuarta finalista de la quinta temporada de ‘Top Chef VIP’ y así lo celebró: “Estamos en la gran final”

La colombiana Kelly Ríos confirmó en sus historias de Instagram que llegó a la gran final del ‘reality’ de cocina. La competidora, de 32 años, se jugará el premio de USD 200.000 junto a Lupillo Rivera, Ninel Conde y Guty Carrera el lunes 19 de octubre

Guajira, del ‘Desafío’, se convirtió en la cuarta finalista de la quinta temporada de ‘Top Chef VIP’ y así lo celebró: “Estamos en la gran final”

Ex jefe paramilitar Jorge 40 aceptó cargos por crímenes de las AUC en el Cesar: serían casi 150 víctimas

El excomandante del Bloque Norte reconoció ante un fiscal su responsabilidad en asesinatos, secuestros, torturas, desapariciones y desplazamientos forzados en la región del Caribe colombiano

Ex jefe paramilitar Jorge 40 aceptó cargos por crímenes de las AUC en el Cesar: serían casi 150 víctimas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Guajira, del ‘Desafío’, se convirtió en la cuarta finalista de la quinta temporada de ‘Top Chef VIP’ y así lo celebró: “Estamos en la gran final”

Guajira, del ‘Desafío’, se convirtió en la cuarta finalista de la quinta temporada de ‘Top Chef VIP’ y así lo celebró: “Estamos en la gran final”

La Toxi Costeña habló sin filtros de su relación con un hombre de 46 años y reveló detalles de su vida íntima: “Eso es lo que pido”

Yina Calderón pidió justicia para Baby Demoni al conocerse dictamen de Medicina Legal sobre su asesinato: “Ese desgraciado tiene que pagar”

El presentador de ‘La red’ Carlos Vargas calificó de vieja a María Alejandra López, nueva Miss Universe Colombia y tuvo que disculparse: “Pido perdón con humildad”

Jorge Barón reveló su top 5 de las pataditas de la buena suerte y prometió “encender a pata” a unos cuantos

Deportes

Juan Camilo Hernández se lesionó contra Barcelona y no jugará con Real Betis durante varias semanas: tampoco estará con la selección Colombia

Juan Camilo Hernández se lesionó contra Barcelona y no jugará con Real Betis durante varias semanas: tampoco estará con la selección Colombia

Luis Díaz debería reemplazar a Michael Olise en el Bayern Múnich ante Arsenal en la Champions League: esto es lo que dice la prensa alemana

Deportivo Cali vs. Club Nacional de Football - en vivo HOY: siga aquí el segundo partido de las tricampeonas de Colombia en la Copa Libertadores Femenina

Así va la tabla de posiciones: Junior el único eliminado y América de Cali consiguió los puntos necesarios para clasificar

Deportivo Cali y Junior FC empataron 0-0 en la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026