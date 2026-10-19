Por la muerte de Donovan Balanta durante un operativo policial en Bogotá, tres uniformados fueron capturados señalados de abuso de fuerza

Los allegados de Donovan Balanta afirman que el farmacéutico expresó dolor en el pecho antes de llegar a la estación y piden establecer si los uniformados emplearon una fuerza excesiva durante la reducción - crédito X

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Un mes después de que el país conociera el caso de presunto abuso policial en el barrio Carabalí, en el sur de Bogotá, las investigaciones judiciales dieron un nuevo giro tras conocerse de las primeras capturas,

Según información conocida por La FM, tres policías de la intitución, entre ellos un mayor, fueron capturados por su presunta vinculación con la muerte de Donovan Balanta Paz, el joven afrodescendiente que falleció tras el procedimiento en la localidad de Ciudad Bolívar.

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Los hechos se remontan al 20 de septiembre en el barrio Caracolí cuando en video quedó registrado el operativo en el que Balanta resultó arrastrado hacia una patrulla de la Policía después de haber recibido golpes y un disparo con taser.

La institución había separado del cargo a siete uniformados como parte del proceso disciplinario y de acuerdo con la Ley 1952 de 2019. La medida se tomó después de la intervención registrada en la calle 77 Sur, en el límite entre Bogotá y Soacha.

Los hechos ocurrieron el 20 de septiembre en el barrio Caracolí, donde varios videos registraron golpes y un disparo de taser contra la víctima - crédito @LinaGarciaSi/X | red social Facebook

Las autoridades informaron en su momento que el joven sufrió una afectación repentina y perdió el conocimiento. Los uniformados activaron los protocolos de emergencia y lo trasladaron al Hospital Luis Carlos Galán Sarmiento, en Soacha, donde el personal médico confirmó su muerte a las 7:30 de la noche.

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La familia sostiene que hubo un uso desproporcionado de la fuerza. Videos grabados por personas que estaban en el lugar muestran la llegada de varios policías y la intervención durante la detención.

Marlenys Paz, madre de Balanta, dijo a La FM que su hijo no participaba en una riña y que regresaba de recoger a su esposa cuando vio que los agentes intervenían a un amigo y decidió intermediar.

“Él no estaba en ninguna riña como estaban diciendo, él venía llegando de recoger a su esposa cuando vio que estaban interviniendo a un amigo y poniéndole el aparato ese que usa la policía”, señaló la familiar.

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La Policía apartó de sus funciones a siete uniformados conforme a la Ley 1952 de 2019 tras el procedimiento en la calle 77 Sur - crédito Pasa en Bogotá / X

Asimismo, Paz señaló que la reacción del hombre de 32 años, al verse rodeado de uniformados, fue lanzar un objeto de vidrio que tenía en la mano, lo que habría desatado la acción desproporcionada de la Policía.

“Cuando él vio que lo iban a subir a la patrulla llegó y tiró una botella... los policías se fueron encima de él y lo que hizo fue correr y de ahí lo encerraron en la patrulla y ahí fue todo el suceso... me lo asesinaron, me destrozaron a mí y mi familia”, concluyó la madre.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió esclarecer las circunstancias de la muerte y ofreció el respaldo del Distrito a las investigaciones. También expresó su solidaridad con Marlenys Paz y los demás familiares del joven.

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La Defensoría acompaña a la familia de Donovan Balanta mientras avanza el esclarecimiento

Entretanto, la defensora del Pueblo, Iris Marín, se reunió el 15 de octubre con los familiares de Donovan Balanta Paz para escuchar sus solicitudes de verdad y justicia. La entidad anunció que mantendrá el acompañamiento hasta que se determinen las circunstancias de la muerte y se adopten medidas de protección, reparación y prevención.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, escuchó las peticiones de justicia de los allegados para definir acciones de protección y reparación - crédito Defensoría del Pueblo

El organismo también solicitó a la Fiscalía General de la Nación que examine si durante el procedimiento hubo conductas de discriminación racial, incluido un posible perfilamiento. La Defensoría sostuvo que las denuncias de la familia podrían reflejar patrones de racismo estructural y reclamó que las actuaciones policiales se ajusten a los estándares de derechos humanos, trato digno y uso de la fuerza.

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“Reflejarían patrones de discriminación racial estructural frente a los cuales la Policía Nacional debe tomar medidas inequívocas para modificar cualquier rasgo de la cultura institucional que pudiera llegar a ser complaciente o indiferente frente a hechos de inusitada gravedad, como los denunciados”, señalaron desde la entidad.