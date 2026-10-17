Camila Osorio le puso punto final a su temporada 2026 por una lesión: no asistirá al Abierto de Osaka

Camila Osorio dio por terminada su temporada 2026 debido a una lesión en la espalda - crédito @_camilaosorio_/Instagram

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La tenista colombiana Camila Osorio anunció a través de sus redes sociales el cierre anticipado de su temporada 2026 debido a una lesión en la espalda que la obligó a retirarse de su último torneo del año.

“Este año no terminó como esperaba, tuve que terminar mi temporada antes de lo planeado por una lesión en mi espalda, pero me quedo con recuerdos muy bonitos a lo largo de estos meses”, escribió la jugadora de 24 años.

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Osorio señaló que el proceso de recuperación requiere prioridad sobre la competencia inmediata. “Sentí un avance positivo en este tiempo, es momento de escuchar el cuerpo y volver a recuperar para seguir en mi proceso”, expresó la colombiana. La decisión implica que la tenista no disputará el Abierto de Osaka, torneo que cerraba el calendario asiático del circuito femenino.

En su mensaje, la actual número 67 del ranking de la WTA dedicó palabras de agradecimiento a su entorno cercano. “Gracias a Dios, mi familia y equipo lindo por acompañarme en todo, a mis patrocinadores y claro a cada uno de ustedes por todo el amor que recibo siempre”, afirmó, antes de despedirse de sus seguidores hasta la próxima temporada: “Nos vemos en 2027”.

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La tenista colombiana canceló su participación en el Abierto de Osaka para priorizar su recuperación física de cara a 2027 - crédito @_camilaosorio_/Instagram

La lesión se manifestó durante el Dongfeng Voyah Wuhan Open, en China, el torneo más reciente disputado por la colombiana. Osorio había ingresado al cuadro principal como perdedora afortunada tras la fase clasificatoria y debió retirarse en la primera ronda frente a la estadounidense Ann Li cuando perdía 6-1 y 3-0. De acuerdo con el parte médico, la fecha estimada de regreso a las canchas era el 19 de octubre, plazo que la propia tenista decidió extender para priorizar su recuperación.

El balance de Osorio en 2026

Camila Osorio concluyó la temporada individual con un registro de 26 victorias y 21 derrotas - crédito Camila Osorio

La temporada de Camila Osorio cierra con un registro de 26 victorias y 21 derrotas en el circuito individual. El año incluyó la conquista de un título en la categoría WTA 125 y ganancias en premios por 1.014.317 dólares, de acuerdo con lo reportado por la cadena ESPN.

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La cucuteña inició su año en el Abierto de Australia, siendo superada en la primera ronda por la estadounidense Ann Li con parciales de 6-4, 6-7 (5) y 7-5.

El punto más alto del calendario llegó en enero, con la conquista del Philippine Women’s Open en Filipinas. Como quinta cabeza de serie, la colombiana superó en cuartos de final a la local Alexandra Eala y en semifinales a la argentina Solana Sierra, antes de vencer en la final a la croata Donna Vekić por 2-6, 6-3 y 7-5.

En Roland Garros, Osorio alcanzó por primera vez la tercera ronda de un Grand Slam tras un duelo de tres horas y media frente a Yulia Putintseva - crédito Guglielmo Mangiapane/REUTERS

En Roland Garros, Osorio alcanzó por primera vez en su carrera la tercera ronda de un Grand Slam. En el camino, derrotó a la rusa Ekaterina Alexandrova, entonces 14ª preclasificada, y luego venció a la kazaja Yulia Putintseva en un partido de tres horas y 30 minutos, el más extenso de su trayectoria en el circuito profesional. Osorio también disputó el Indian Wells, superando a Sloane Stephens e Iva Jovic, hasta caer derrotada en tercera ronda por la japonesa Naomi Osaka.

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El paso de la tenista por Wimbledon culminó en la segunda fase del certamen con una derrota frente a la checa Linda Nosková - crédito Marko Djurica/REUTERS

El resto de la temporada combinó avances puntuales y eliminaciones tempranas. En Wimbledon superó la primera ronda ante la suiza Simona Waltert, pero cayó en la segunda instancia frente a la checa Linda Nosková.

En el National Bank Open de Toronto venció a Lucrezia Stefanini antes de perder ante Ekaterina Alexandrova, mientras que en el US Open quedó eliminada en primera ronda frente a Aryna Sabalenka, entonces número uno del ranking.

La colombiana enfrentó y cayó en la primera ronda del US Open a Aryna Sabalenka, una de las jugadoras top de la WTA - crédito Robert Deutsch/IMAGN IMAGES via Reuters

La última victoria del año se produjo en el China Open de Pekín, donde superó a Lanlana Tararudee antes de caer en segunda ronda ante Coco Gauff. Allí y en Wuhan su rendimiento se vio perjudicado por sus molestias lumbares, que la llevaron a cerrar su temporada anticipadamente.

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