Extécnico de Llaneros se fue con toda contra el fútbol colombiano: “No respetan los procesos”

José Luis García criticó al fútbol colombiano porque no permite que los entrenadores tengan espacio para trabajar a largo plazo con un equipo - crédito Colprensa

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Van 11 entrenadores que dejaron su cargo en la Liga BetPlay, en 10 equipos que decidieron hacer un cambio por los malos resultados y se les unió Llaneros en la noche del jueves 15 de octubre, cuando anunció el despido de José Luis García por quedar eliminado de la Copa Colombia ante Internacional de Bogotá, tras la goleada 4-1.

Ante eso, el técnico criticó al fútbol colombiano por la crisis para los timoneles con su trabajo, pues son muy pocos los que realmente alcanzan a superar el año de trabajo porque el sistema de campeonato no permite proyectos a largo plazo, sino resultados rápidos.

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Por lo pronto, el cuadro de la Media Colombia hace lo posible para entrar a los ocho primeros de la Liga BetPlay, con el tiempo en contra y poco margen de error, aunque con la fortuna de que salvará el año en la Primera A y continuará en la Liga BetPlay para 2027, aunque nuevamente con la necesidad de alejarse del descenso.

“Debería haber mucha más racionalidad para tomar decisiones”

En charla con Blog Deportivo de Blu Radio, el entrenador habló acerca de su salida del cuadro de Villavicencio y mostró su inconformismo con la decisión: “La verdad es que a veces los procesos no se respetan como se deberían respetar. Hay entrenadores que, desde la quinta fecha, empiezan a salir de las instituciones. Considero también que debería haber mucha menos emoción y más racionalidad para poder tomar las decisiones. Siempre se debe tener claro cuál, cuáles son los objetivos en cada institución en la que se está”.

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“Creo que el hecho de que Llaneros compitiera y acostumbrara al país a que era un equipo que, a pesar de que era nuevo en el fútbol de primera división, era un equipo que competía sin ningún problema y con cualquier rival podía competir, fuera de visitante o de local”, añadió.

José Luis García fue técnico de Llaneros desde febrero de 2025 hasta octubre de 2026 - crédito Colprensa

García explicó que, durante su labor, se logró algo que es complicado para un club recién ascendido y es mantenerse en la “A”: “Entonces nos acostumbramos todos a eso, hablo de la hinchada, del cuerpo técnico, los jugadores, de la gente administrativa y demás”.

“Por eso seguramente también la vara se pone mucho más alta y se toman decisiones emocionales, porque en realidad, si se analiza bien el campeonato, por ahí desde el 2010 más o menos, ningún equipo que asciende, ha podido salir campeón, muy poquitos son capaces de sostenerse el segundo año, muy poquitos son capaces de sostenerse tres años o más. Entonces, yo pienso que siempre tiene que haber un paso a paso en cada uno de los procesos y se tienen que respetar”, dijo.

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Llaneros solo tiene la Liga BetPlay para terminar 2026 de la mejor manera, aunque se ha alejado de los ocho primeros - crédito Colprensa

Más allá de su salida, el técnico afirmó estar en calma porque considera que hizo una buena labor: “Pero igual también tengo yo como entrenador y todos los entrenadores tenemos que aceptar las cosas que no podemos cambiar y, al final, somos unos empleados más. Lo más importante es hacer un trabajo honesto, un trabajo al 100% entregando todos los días y este fue el caso de mi parte y de mi cuerpo técnico, así que por eso tengo tranquilidad en este momento de la salida”.

“Está en todo su derecho de tomar las decisiones que considere”

De otro lado, José Luis García también mencionó cómo era su relación con Juan Carlos Trujillo, presidente de Llaneros: “Yo tengo muy buena comunicación con Juan Carlos, el dueño. Siempre él respetó mis maneras en lo deportivo y yo respeté sus maneras en lo administrativo”.

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Juan Carlos Trujillo Velásquez, representante legal de Club Llaneros S.A. y presidente de la institución - crédito Juan Carlos Trujillo/X

“Entonces, el proceso que se venía haciendo, como les comenté, me parece que bien y seguramente motivado por el resultado, es un resultado algo mentiroso porque nosotros habíamos generado una cantidad de opciones de gol y Fariñez fue figura. Seguramente por ese resultado él bajó al camerino, nos sentamos a charlar y me dijo que hasta ahí llegaba el proceso”, agregó el entrenador.

Al momento de conocer la decisión del despido, García dijo que “obviamente, me tomó por sorpresa, porque días antes habíamos conversado de una posible renovación. Entonces me dijo así y él es el dueño, es su patrimonio, el patrimonio de su familia y está en todo el derecho de tomar las decisiones que él considere que son las mejores para su equipo”.

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