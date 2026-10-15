Presidente de Santa Fe le había advertido a Sencia el problema de El Campín: “Le dije que era muy difícil que pegara la gramilla”

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, reveló que le había advertido a Sencia de las condiciones de la cancha del estadio El Campín antes del partido Millonarios vs. Once Caldas - crédito Colprensa

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La cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas expuso el estado de la gramilla de El Campín. Los trabajos para recuperarla después de los conciertos de la banda surcoreana BTS, el 2 y 3 de octubre, no fueron suficientes para que el césped estuviera en buenas condiciones para la noche del martes 13 de ese mes.

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, volvió a cuestionar a Sencia, la empresa encargada del estadio. El directivo aseguró que conocía días antes los problemas con la gramilla y que el concesionario debía tomar medidas antes del encuentro de Millonarios.

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Méndez ha tenido roces con Sencia en las últimas semanas por decisiones como no prestar el estadio para la ida de la final de la Liga Femenina, que se disputó en Tunja debido a la instalación de la tarima del grupo coreano. Según afirmó, las advertencias no fueron tenidas en cuenta y la situación derivó en una polémica con la Dimayor.

“Ellos sostenían con el agrónomo que sí se podía”

Eduardo Méndez conversó con Caracol Radio acerca del estado de la grama en El Campín y explicó que, días antes de lo que pasó en la noche del 13 de octubre, le había advertido al concesionario que los trabajos de sembrado del nuevo césped, traídos desde el parque La Florida, no alcanzarían a lograr el resultado esperado.

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“La semana pasada le dije a Sencia que era muy difícil que pegara (la grama). Me llamaron a la paz y apoyo, lo que dice el presidente de la Dimayor”, fueron las palabras del presidente de Santa Fe en la emisora, en la mañana del miércoles 14 de octubre.

El presidente del cuadro cardenal habló sobre los líos de Sencia con la gramilla de El Campín desde inicios de octubre - crédito @SantaFe / X

Méndez también señaló que el 10 de octubre visitó El Campín, pues en ese fin de semana su equipo no lo pudo usar para la Copa Colombia, y pese a sus advertencias, desde Sencia no le hicieron caso: “Fui el día sábado, pisé la grama y ellos sostenían con el agrónomo que sí se podía, que eso pegaba. Ellos son los de la experiencia; yo no podía debatir”.

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Como si fuera poco, el presidente de Santa Fe dio a entender que Sencia solo tiene presupuestado que un equipo de Bogotá avance a las finales de la Liga BetPlay, dada la cantidad de conciertos en el cierre del año: “Le hicimos caer en cuenta a la empresa y a todos que en las finales, muy seguramente, los equipos de Bogotá van a tener que buscar estadio porque está comprometido en conciertos”.

Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Solo tuvieron en cuenta que iba a clasificar un solo equipo bogotano. Hoy los dos están por dentro, los dos están peleando y muy seguramente los dos van a estar dentro de los ocho”, mencionó el máximo dirigente del equipo Cardenal.

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“Hoy para Santa Fe es muy difícil sostenerse”

De otro lado, Eduardo Méndez afirmó que el club pasa por una situación económica complicada porque los aplazamientos y cambios de sede por los líos con El Campín afectaron las finanzas con la entrada de boletería y demás ingresos relacionados: “Hoy para Santa Fe es muy difícil sostenerse”.

“Nos tocó salir de la ciudad para jugar la final del fútbol femenino, el domingo nos tocó ir a jugar un partido a Mosquera, el jueves no va a haber fútbol en el estadio, el día 21 ya nos avisaron que no podemos usar el estadio porque hay un concierto el 24 y van a tener que adecuar las instalaciones para ese concierto”, señaló.

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Independiente Santa Fe viene de clasificar a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026, tras eliminar a Fortaleza en definición desde el punto penal - crédito @santafe_oficial/Instagram

Méndez afirmó que Santa Fe lleva años en proceso de reorganización y es clave cada peso que entra a la institución: “Estoy en una ley, la 1116; venimos cumpliendo, haciendo muchos sacrificios para no quedarle mal a nadie, pero esto nos está llevando a cabo. Esperamos que tomen decisiones. Me preocupa mucho que el alcalde de Bogotá hace un año dijo una cosa, hace un mes diga otra y ayer saca un comunicado, donde dice que hay que entrar a determinar los incumplimientos de Sencia. Esto es día a día, es un seguimiento que hay que hacerlo, lo vengo denunciando, comentando, lo hablaba mucho con los concejales, con el contralor, con el personero”.

Con respecto a El Campín, el presidente de Santa Fe reveló la crisis por no usar el principal escenario para sus hinchas: “Estoy triste y pensando. No puedo jugar, ya debo 12.000, casi 14.000 boletas, con estos dos partidos; con el del jueves, son 14.000 boletas que tengo que devolver la plata que muchos me han reclamado, otros hinchas han tenido la consideración y han esperado”.

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“El jueves habíamos llegado a un acuerdo con la gran mayoría de que se les entregaba dos boletas para pagarles la que no pudieron utilizar. Así hemos venido sufriendo nosotros, ¿qué podemos hacer?, no está en nuestras manos, desafortunadamente”, dijo el director técnico.