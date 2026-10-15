Deportes

Presidente de Santa Fe le había advertido a Sencia el problema de El Campín: “Le dije que era muy difícil que pegara la gramilla”

Eduardo Méndez reveló que el cuadro rojo ha sido golpeado por los conciertos, que provocaron que saliera de la ciudad, y ahora la crisis empeora por el mal estado de la cancha

Santa Fe y El Campín
El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, reveló que le había advertido a Sencia de las condiciones de la cancha del estadio El Campín antes del partido Millonarios vs. Once Caldas - crédito Colprensa
Guardar

La cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas expuso el estado de la gramilla de El Campín. Los trabajos para recuperarla después de los conciertos de la banda surcoreana BTS, el 2 y 3 de octubre, no fueron suficientes para que el césped estuviera en buenas condiciones para la noche del martes 13 de ese mes.

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, volvió a cuestionar a Sencia, la empresa encargada del estadio. El directivo aseguró que conocía días antes los problemas con la gramilla y que el concesionario debía tomar medidas antes del encuentro de Millonarios.

PUBLICIDAD

Méndez ha tenido roces con Sencia en las últimas semanas por decisiones como no prestar el estadio para la ida de la final de la Liga Femenina, que se disputó en Tunja debido a la instalación de la tarima del grupo coreano. Según afirmó, las advertencias no fueron tenidas en cuenta y la situación derivó en una polémica con la Dimayor.

“Ellos sostenían con el agrónomo que sí se podía”

Eduardo Méndez conversó con Caracol Radio acerca del estado de la grama en El Campín y explicó que, días antes de lo que pasó en la noche del 13 de octubre, le había advertido al concesionario que los trabajos de sembrado del nuevo césped, traídos desde el parque La Florida, no alcanzarían a lograr el resultado esperado.

PUBLICIDAD

La semana pasada le dije a Sencia que era muy difícil que pegara (la grama). Me llamaron a la paz y apoyo, lo que dice el presidente de la Dimayor”, fueron las palabras del presidente de Santa Fe en la emisora, en la mañana del miércoles 14 de octubre.

El presidente del cuadro cardenal habló sobre las metas que tiene el cuadro bogotano y su relación con la hinchada - crédito @SantaFe / X
El presidente del cuadro cardenal habló sobre los líos de Sencia con la gramilla de El Campín desde inicios de octubre - crédito @SantaFe / X

Méndez también señaló que el 10 de octubre visitó El Campín, pues en ese fin de semana su equipo no lo pudo usar para la Copa Colombia, y pese a sus advertencias, desde Sencia no le hicieron caso: “Fui el día sábado, pisé la grama y ellos sostenían con el agrónomo que sí se podía, que eso pegaba. Ellos son los de la experiencia; yo no podía debatir”.

Como si fuera poco, el presidente de Santa Fe dio a entender que Sencia solo tiene presupuestado que un equipo de Bogotá avance a las finales de la Liga BetPlay, dada la cantidad de conciertos en el cierre del año: “Le hicimos caer en cuenta a la empresa y a todos que en las finales, muy seguramente, los equipos de Bogotá van a tener que buscar estadio porque está comprometido en conciertos”.

Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa
Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Solo tuvieron en cuenta que iba a clasificar un solo equipo bogotano. Hoy los dos están por dentro, los dos están peleando y muy seguramente los dos van a estar dentro de los ocho”, mencionó el máximo dirigente del equipo Cardenal.

“Hoy para Santa Fe es muy difícil sostenerse”

De otro lado, Eduardo Méndez afirmó que el club pasa por una situación económica complicada porque los aplazamientos y cambios de sede por los líos con El Campín afectaron las finanzas con la entrada de boletería y demás ingresos relacionados: “Hoy para Santa Fe es muy difícil sostenerse”.

Nos tocó salir de la ciudad para jugar la final del fútbol femenino, el domingo nos tocó ir a jugar un partido a Mosquera, el jueves no va a haber fútbol en el estadio, el día 21 ya nos avisaron que no podemos usar el estadio porque hay un concierto el 24 y van a tener que adecuar las instalaciones para ese concierto”, señaló.

Independiente Santa Fe clasificó a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026, tras eliminar a Fortaleza en definición desde el punto penal - crédito @santafe_oficial/Instagram
Independiente Santa Fe viene de clasificar a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026, tras eliminar a Fortaleza en definición desde el punto penal - crédito @santafe_oficial/Instagram

Méndez afirmó que Santa Fe lleva años en proceso de reorganización y es clave cada peso que entra a la institución: “Estoy en una ley, la 1116; venimos cumpliendo, haciendo muchos sacrificios para no quedarle mal a nadie, pero esto nos está llevando a cabo. Esperamos que tomen decisiones. Me preocupa mucho que el alcalde de Bogotá hace un año dijo una cosa, hace un mes diga otra y ayer saca un comunicado, donde dice que hay que entrar a determinar los incumplimientos de Sencia. Esto es día a día, es un seguimiento que hay que hacerlo, lo vengo denunciando, comentando, lo hablaba mucho con los concejales, con el contralor, con el personero”.

Con respecto a El Campín, el presidente de Santa Fe reveló la crisis por no usar el principal escenario para sus hinchas: “Estoy triste y pensando. No puedo jugar, ya debo 12.000, casi 14.000 boletas, con estos dos partidos; con el del jueves, son 14.000 boletas que tengo que devolver la plata que muchos me han reclamado, otros hinchas han tenido la consideración y han esperado”.

“El jueves habíamos llegado a un acuerdo con la gran mayoría de que se les entregaba dos boletas para pagarles la que no pudieron utilizar. Así hemos venido sufriendo nosotros, ¿qué podemos hacer?, no está en nuestras manos, desafortunadamente”, dijo el director técnico.

Temas Relacionados

SenciaEl CampínSanta FeEduardo MéndezEl Campín hoyColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

El cuadro verde de São Paulo visitará al Tricolor de Río de Janeiro que cuenta con la presencia de Kevin Serna y Julián Millán en su equipo

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Carlos Andrés Gómez se pronunció tras su expulsión ante Boca Juniors por la Copa Sudamericana y ofreció disculpas: “Reconozco mi error”

El extremo colombiano asumió la responsabilidad por dejar a Vasco da Gama con diez jugadores en La Bombonera, donde el conjunto brasileño terminó consiguiendo un triunfo por 1-0 en la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana

Carlos Andrés Gómez se pronunció tras su expulsión ante Boca Juniors por la Copa Sudamericana y ofreció disculpas: “Reconozco mi error”

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: titulares para el clásico paisa en los cuartos de final de la Copa Colombia 2026

Esta fase del torneo que une a la primera y segunda división se juega a partido único, donde el equipo mejor ubicado en la reclasificación es el local. El ganador avanza a semifinales

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: titulares para el clásico paisa en los cuartos de final de la Copa Colombia 2026

Junior de Barranquilla quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-II: empató ante Deportivo Pereira y Muriel erró el penal decisivo

El partido terminó igualado a un gol, Jermein Peña anotó al minuto cinco para el Tiburón, mientras Anderson Plata lo hizo para el conjunto ‘Matecaña’

Junior de Barranquilla quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-II: empató ante Deportivo Pereira y Muriel erró el penal decisivo

En video | Revelan imágenes del estadio Metropolitano de Barranquilla, que contaría con el 90% de su silletería: así se ve el avance

Para el jueves 21 de noviembre del 2026, día en el que se juega la final de la Copa Sudamericana, se supone que ya debería estar listo el nuevo recinto deportivo de los barranquilleros

En video | Revelan imágenes del estadio Metropolitano de Barranquilla, que contaría con el 90% de su silletería: así se ve el avance
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno reveló qué lo impulsó a hablar sobre sus adicciones y abrir la puerta a las críticas que ha recibido por ello: “Sé lo poco esperanzador que se siente”

Pipe Bueno reveló qué lo impulsó a hablar sobre sus adicciones y abrir la puerta a las críticas que ha recibido por ello: “Sé lo poco esperanzador que se siente”

La Toxi Costeña se refirió al escándalo de Karina García y Kris R: “A mí ella no me importa”

Valentina Taguado expuso a un seguidor por un mensaje sexual en Instagram: “Su familia sabe”

Juliana, Ela Taubert, Manuel Medrano y Piso 21 lideraron el primer ‘Best New Artist Showcase’ de los Latin Grammy Colombia: de qué se trata este evento que se celebró por primera vez en el país

Kika Nieto explicó, en medio de lágrimas, por qué aplazó su decisión de ser mamá: “No quiero hacer sentir a mi esposo rechazado”

Deportes

Once Caldas reveló que presentía que no se jugaría el partido ante Millonarios por incumplimiento de Sencia: “Había un gran riesgo”

Once Caldas reveló que presentía que no se jugaría el partido ante Millonarios por incumplimiento de Sencia: “Había un gran riesgo”

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Carlos Andrés Gómez se pronunció tras su expulsión ante Boca Juniors por la Copa Sudamericana y ofreció disculpas: “Reconozco mi error”

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: titulares para el clásico paisa en los cuartos de final de la Copa Colombia 2026

Junior de Barranquilla quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-II: empató ante Deportivo Pereira y Muriel erró el penal decisivo