Once Caldas reveló que presentía que no se jugaría el partido ante Millonarios por incumplimiento de Sencia: “Había un gran riesgo”

Ante miles de personas en El Campín, la Dimayor encontró que la gramilla se soltaba con facilidad de su base y no estaba en condiciones para un partido - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Guardar

Once Caldas aún no sale del asombro por lo ocurrido en la noche del martes 13 de octubre de 2026, cuando la Dimayor canceló el partido contra Millonarios a 15 minutos de que comenzara, debido al mal estado de la cancha. La situación ni siquiera permitió el precalentamiento, que se realizó en el camerino.

El club reveló que conocía el estado de la cancha mucho antes de la cancelación, pero sostuvo que la situación se mantuvo en secreto hasta el último momento por responsabilidad de Sencia, administrador del escenario deportivo, cuestionado por no entregar el campo en buenas condiciones.

PUBLICIDAD

“Nosotros presentíamos que esto iba a suceder”

Daniel Jaramillo, presidente del Once Caldas, habló con el programa MorninGol, de AS Colombia sobre la situación con El Campín y afirmó que “nosotros presentíamos que esto iba a suceder, ayer por la mañana nos comunicamos con Dimayor a ver en qué estaba el estadio. Ellos nos comunicaron que el estadio estaba en condiciones de jugarse”.

“Tuvimos que hacer una avanzada ayer con el staff de utilería, que se desplazó ayer (martes 13 de octubre) a las 2:00 p. m. al estadio, les pedimos que nos enviaran fotos de cómo se veía la grama”, mencionó el directivo.

Jaramillo agregó que “lo primero que nos dijeron fue ‘guarden las cámaras’, ahí presentimos que había algo que no estaba bien, y evidentemente cuando llegamos al estadio nos dimos cuenta de que la grama no estaba en condiciones de jugar fútbol, se veían grietas, como ven en los videos se levantaba como un tapete. Había un gran riesgo que los jugadores sufrieran lesiones y para nosotros primero está la integridad de nuestros jugadores”.

PUBLICIDAD

Así se veía una de las partes de la gramilla del estadio El Campín, con el césped aún en proceso de sembrado - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Además de eso, el presidente de Once Caldas explicó que, previo al partido con Millonarios, tuvo muchos problemas con el calendario: “Nosotros el miércoles o jueves de la semana pasada recibimos una llamada, de hecho fue de Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, que estaban reunidos con Sencia y con Enrique Camacho, presidente de Millonarios, preocupados por la situación del estadio, manifestándonos que corriéramos el partido para el 14″.

“Nosotros inmediatamente dijimos que sí, pero que necesitábamos el apoyo de Dimayor, porque teníamos partido el 17 con Medellín allá y, posiblemente, el 21 por Copa Colombia, y presentíamos que era con Santa Fe en Bogotá, quiere decir que eran tres partidos de visita seguidos. Pedimos apoyo a Dimayor que se corriera un día todas las fechas, para tener tiempo suficiente de descanso todos los jugadores, eso no se aprobó, no se podían correr las fechas por diferentes factores”, señaló el directivo.

PUBLICIDAD

Once Caldas tendrá un calendario apretado por los partidos de la Liga BetPlay y los cuartos de Copa Colombia - crédito Colprensa

El dirigente añadió que “el viernes recibó una llamada de Carlos Enrique García de Millonarios, donde me indica que el sábado se van a reunir con la gente de Sencia en El Campín y va parte del staff, incluso me dice que va Mayer Candelo, algunos jugadores, a ver cómo está la grama, quedé pendiente y le dije que me avisaran después de la reunión si había alguna novedad, si teníamos que hacer un cambio en los planes de viaje y nunca se nos notificó nada”.

“Ellos no tienen ese control como si lo tenemos otros equipos”

Con respecto a la idea de reclamar los puntos por el partido ante Millonarios, bajo el argumento de que el local no dio garantías en la sede donde se iba a jugar, el presidente de Once Caldas descartó la idea: “Lo estamos analizando, también hay que ser solidarios con los equipos de Bogotá, ellos no tienen ese control como sí lo tenemos otros equipos”.

PUBLICIDAD

Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Desafortunadamente, el estadio El Campín lo han convertido en otra cosa y no en lo que realmente es. Sin embargo, la norma habla de que todos los equipos debemos inscribir un estadio alterno, en caso de que lleguen a suceder situaciones como las que pasaron ayer, recurramos a ese estadio. En el caso nuestro está Armenia como estadio alterno y me imagino que los equipos de Bogotá tienen Techo como estadio alterno, ahí es clara la norma y se deben ajustar a ello, para eso se busca un estadio alterno”, dijo.

“Realmente tenemos que analizar y conversarlo, esto es una situación que recién sucedió. Nuestros abogados también están analizando y revisando el tema, tenemos que esperar”, finalizó el directivo de los manizaleños.

PUBLICIDAD