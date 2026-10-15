Juan Carlos Osorio recordó el debut del colombiano Gilberto Mora en Xolos, donde rompió récords y, según Transfermarkt, es seguido por Barcelona

Juan Carlos Osorio, el entrenador colombiano, puso a debutar a Gilberto Mora - crédito @gil_morita/Instagram

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Juan Carlos Osorio, el técnico colombiano, hizo debutar en el fútbol profesional a el mexicano Gilberto Mora, a quien el diario mexicano Esto calificó como la “perla mexicana” el miércoles 14 de octubre de 2026, cuando cumplió 18 años.

En su edición impresa, Esto publicó un especial sobre el cumpleaños de Mora, en el que recopiló declaraciones de personas que marcaron su corta trayectoria en el fútbol profesional.

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Osorio, quien dirigió a Mora en Xolos de Tijuana, destacó las condiciones del jugador y recordó aspectos de su formación futbolística. El entrenador consideró que tiene características que lo diferencian y que le permitieron consolidarse como una de las jóvenes figuras del equipo.

El especial del diario Esto sobre el cumpleaños número 18 de Gilberto Mora, en el que apareció Juan Carlos Osorio - crédito Esto

“Yo creo que es un referente, el funcionamiento muy suyo, y entra en la lista mundial de talentosos jugadores. Nosotros le decíamos: Gilberto, si está perdido, aparece cercano del árbitro, porque siempre la pelota por dentro y define el partido”, dijo Osorio.

El técnico colombiano también explicó que durante su etapa al frente del club buscaba darle indicaciones para que Mora encontrara posiciones favorables dentro del campo y recibiera el balón con ventaja ante los defensores rivales.

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“Todo el tiempo le gritaban siempre, porque jugaba a favor del mismo defensor, y no es el que lo saca marcado. Obviamente, que ahí reciba la pelota, con ventaja. La mayoría de edad de Gilberto Mora es su mayor regalo”, agregó.

Las estadísticas y el seguimiento del Barcelona a Gilberto Mora - crédito Transfermarkt

Los equipos que siguen a Gilberto Mora, según el portal web de Trnasfermarkt - crédito Trnasfermarkt

El seguimiento que estaría haciendo el Barcelona

De acuerdo con la información publicada por Transfermarkt, el Barcelona figura entre los clubes europeos que estarían haciendo un seguimiento a Gilberto Mora. Sin embargo, el sitio no informó sobre una oferta formal ni sobre negociaciones en curso entre el club español, Xolos de Tijuana y el futbolista.

La mención del Barcelona se suma a la expectativa que Mora generó desde sus primeras actuaciones con Tijuana. Debutó a los 15 años, se ganó rápidamente un lugar como titular y marcó su primer gol en la Liga MX antes de cumplir la mayoría de edad.

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Por ahora, Mora continúa ligado a Xolos de Tijuana. Su carrera dio un giro el 18 de agosto de 2024, cuando Juan Carlos Osorio lo convocó para el partido ante Santos Laguna y le dio sus primeros minutos en la Primera División.

Gilberto Mora alcanzó la mayoría de edad el miércoles 14 de octubre del 2026 - crédito Ilustración/Jesús Avilés/Infobae México

La historia de Gilberto Mora

Gilberto Rafael Mora Zambrano nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aunque se formó en Tijuana, donde su familia se mudó por la carrera de su padre, Gilberto Mora Olayo. Tras pasar por las inferiores de Xolos y por las selecciones mexicanas sub-15, sub-16 y sub-17, su carrera cambió el 18 de agosto de 2024.

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Ese día, Juan Carlos Osorio lo hizo debutar en Primera División ante Santos Laguna. Mora tenía 15 años, 10 meses y cuatro días. Entró a los 72 minutos por Efraín Álvarez, dio una asistencia a Jaime Álvarez y contribuyó al triunfo 3-1 de Tijuana. Se convirtió en el debutante más joven de Xolos. El 30 de agosto fue titular contra León, marcó el 2-1 y estableció el récord como goleador más joven de la Liga MX.

Hasta octubre de 2026, registró 57 partidos y 13 goles de liga con Tijuana. En el Mundial Sub-20 de 2025, disputó cinco encuentros, anotó tres goles y dio dos asistencias; México cayó en cuartos ante Argentina. En el Mundial 2026 debutó ante Sudáfrica y fue titular frente a Ecuador. El 26 de septiembre marcó contra Colombia: se convirtió en el goleador más joven del Tri.

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