Carlos Antonio Vélez ‘estalló’ tras la cancelación del partido Millonarios vs. Once Caldas por el estado de la gramilla de El Campín: “Demanden”

El Campín pasa por una polémica debido al estado de la gramilla, que no es apta para partidos y debió cancelarse Millonarios vs. Once Caldas a último momento - crédito Atlético Nacional

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La Dimayor canceló el partido entre Millonarios y Once Caldas en El Campín unos 15 minutos antes de su inicio, previsto para las 8:30 p. m. del martes 13 de octubre por la fecha 13 de la Liga BetPlay, tras revisar una gramilla que podía poner en riesgo la integridad física de los futbolistas.

La decisión desató críticas por haberse comunicado cuando ambos equipos ya habían confirmado sus alineaciones y los aficionados aguardaban dentro del estadio, y una de ellas fue del periodista Carlos Antonio Vélez, que lanzó toda clase de comentarios sobre lo ocurrido en el escenario.

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“Alcaldía, Sencia y Dimayor en el colmo de la irresponsabilidad en el tema El Campín… ¿Y los clubes? Demanden por incumplimiento de contrato y, si no lo hacen, son cómplices. Busquen tener casa propia en vez de traer tanto jugador acabado que cobra fortunas”, escribió el periodista en X.

Vélez añadió que “claro que no tener estadio no justifica irresponsabilidades ajenas… Simón Bolívar (parque) es el escenario ideal para los conciertos (a todos les dicen el “concierto del siglo”). Cada cosa en su lugar… pero qué sarta de mentiras que manejan todos, es desquiciante, y competencia tan barrial la nuestra… ¡Qué horror!”.

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Carlos Antonio Vélez le pidió a Millonarios y Santa Fe que inicien acciones contra Sencia por la mala gestión con El Campín - crédito @velezfútbol/X

La gramilla tras los conciertos de BTS

Sencia había asegurado que el terreno estaría preparado para el regreso del fútbol profesional después de los conciertos de BTS, realizados los 2 y 3 de octubre. Sin embargo, la inspección previa al encuentro detectó sectores de la gramilla que podían levantarse con facilidad.

La Dimayor difundió imágenes de la superficie y explicó que suspendió el compromiso para proteger a los jugadores. La medida llegó cuando una cantidad importante de hinchas ya había ingresado al escenario deportivo, con más de 20.000 personas en las tribunas.

Sencia se había encargado de recuperar el césped, con el apoyo del Idrd, pero la lluvia y el poco tiempo de trabajos provocó que no quedara bien - crédito Dimayor

Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo, cuestionó tanto al concesionario como a la organización del campeonato por no haber advertido o solucionado el problema con mayor anticipación. En su reacción en redes sociales definió lo ocurrido con expresiones como “qué burla”, “qué manoseo” y “qué falta de respeto”.

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El comunicador sostuvo que las deficiencias del campo podían observarse desde varias horas antes y criticó que la determinación se tomara prácticamente al momento del inicio. Para Vélez, el episodio reflejó improvisación y falta de seriedad frente a los asistentes que habían comprado sus entradas.

Una de las críticas de Carlos Antonio Vélez contra la Dimayor fue anunciar la cancelación del partido de Millonarios y Once Caldas 15 minutos antes de iniciar - crédito @velezfútbol/X

La crítica de Vélez a Sencia y a la Dimayor

El periodista remató su cuestionamiento con una comparación con competencias de menor categoría. Calificó el hecho como “lamentable” y afirmó que algo semejante no debería ocurrir “ni en torneos barriales”.

Vélez también respondió al anuncio de Galán sobre las posibles medidas contra Sencia y dudó de que el proceso derive en una sanción de fondo. “Bueno… que no vaya a ser otra típica postura politiquera y populista… ¡¡No más saludos a la bandera y al fondo con esta burla!!”, escribió en su cuenta de X.

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Dura crítica de Carlos Antonio Vélez contra el alcalde Carlos Fernando Galán por su anuncio contra Sencia - crédito @velezfútbol/X

Las condiciones de la cancha llevaron al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a pedir al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) que inicie un proceso por un posible incumplimiento contractual. El mandatario local calificó la situación como “inaceptable” y reclamó que se garantice una superficie apta para los partidos de fútbol.

Este fue el anuncio de Carlos Fernando Galán por lo ocurrido con la cancha de El Campín en la noche del 13 de octubre - crédito @CarlosFGalan/X

“Las condiciones de la grama del Campín son inaceptables. Le pido al IDRD que se inicie un proceso por posible incumplimiento de Sencia, en lo relativo a la obligación de mantener la grama del estadio en óptimas condiciones para garantizar la realización de los partidos de fútbol”, afirmó Galán en su cuenta de X en la noche del martes 13 de octubre, con lo que también acabó con su respaldo al concesionario con el estadio.

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