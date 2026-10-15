Carlos Andrés Gómez se pronunció tras su expulsión ante Boca Juniors por la Copa Sudamericana y ofreció disculpas: “Reconozco mi error”

La expulsión dejó al conjunto brasileño con diez jugadores durante buena parte del encuentro, aunque logró conservar la ventaja conseguida ante Boca Juniors -crédito Rodrigo Valle/REUTERS

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El futbolista colombiano Carlos Andrés Gómez reconoció su error tras la expulsión que protagonizó en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Vasco da Gama. El atacante publicó un mensaje de disculpas en sus redes sociales, en el que también destacó el esfuerzo de sus compañeros para sostener la ventaja del equipo brasileño en La Bombonera, pese a jugar con un hombre menos durante buena parte del segundo tiempo.

“Como ser humano, reconozco mi error en el juego de ayer. También quiero reconocer el esfuerzo y la valentía de mis compañeros al luchar el resto del partido con un jugador menos”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram. La publicación estuvo acompañada de dos fotografías en blanco y negro en las que aparece durante el compromiso frente al conjunto argentino.

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Carlos Andrés Gómez ofreció disculpas públicas después de recibir dos tarjetas amarillas en menos de un minuto durante el partido entre Vasco da Gama y Boca Juniors -crédito @andresgmz_11/Instagram

El mensaje llegó después de una acción que marcó el desarrollo del encuentro y que rápidamente se hizo viral. Gómez recibió dos tarjetas amarillas en menos de un minuto y dejó a Vasco con diez jugadores cuando todavía restaba cerca de media hora para el final del partido.

La expulsión que marcó la semifinal en La Bombonera

La secuencia comenzó cuando el colombiano recibió una primera amonestación por impedir la reanudación del juego. Poco después, el atacante protestó y tuvo un contacto con el árbitro chileno Piero Maza, a quien le dio un leve empujón. El juez decidió mostrarle una segunda amarilla, que se convirtió en tarjeta roja.

La salida del colombiano obligó a Vasco da Gama a afrontar el tramo final del compromiso en inferioridad numérica, en un escenario en el que Boca Juniors buscaba aprovechar su condición de local para cambiar el resultado. El equipo argentino generó oportunidades de gol, incluida una ocasión que tuvo como protagonista al también colombiano Sebastián Villa, pero no consiguió evitar la derrota.

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Vasco terminó imponiéndose por 0-1 en Buenos Aires y consiguió una ventaja importante de cara al partido de vuelta. El único gol de la noche fue obra de Adson, en una jugada que tuvo participación directa de Gómez antes de su expulsión.

El exdelantero de Millonarios vivió momentos de tensión al encararse con el chileno Piero Maza-crédito @ESPNColombia/X

El atacante formado en el club capitalino Millonarios recibió el balón por el sector izquierdo después de un mal rechazo de Boca. Desde allí avanzó unos metros y envió un centro preciso con la zurda que terminó en la anotación del conjunto brasileño, cuyo arco fue defendido por el tricolor Álvaro Montero.

La asistencia confirmó la influencia que había tenido Gómez en el partido antes de abandonar el campo. Su velocidad, capacidad para el regate y presencia ofensiva por la banda izquierda son características que lo convirtieron en una pieza importante para el equipo de Río de Janeiro.

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Sin embargo, la expulsión tendrá consecuencias para la planificación del siguiente encuentro. El oriundo de Quibdó no podrá jugar la vuelta de la semifinal contra Boca Juniors, programada para el 20 de octubre, por lo que Vasco deberá buscar alternativas para cubrir su ausencia. Antes de ese compromiso, el equipo brasileño visitará a São Paulo el 17 de octubre por sus compromisos en el fútbol local.

Vasco busca su primera final de Copa Sudamericana

La clasificación representa una oportunidad importante para el conjunto carioca, que aspira a disputar por primera vez la final de la Copa Sudamericana. Su mejor antecedente en el torneo se remonta a 2011, cuando alcanzó las semifinales y quedó eliminado frente a Universidad de Chile, equipo que posteriormente conquistó el título.

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Vasco da Gama se impuso por 1-0 en La Bombonera y llegará con ventaja al partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana -crédito Agustin Marcarian/REUTERS

La serie contra Boca todavía tiene pendiente un asunto logístico: la sede del partido de vuelta. El estadio São Januário fue descartado por su capacidad, mientras que Flamengo y Fluminense se opusieron a que Vasco utilizara el Maracaná como escenario para el encuentro.

El ganador de la llave avanzará a la final, donde enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro. La final se disputará el sábado 21 de noviembre en el renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.