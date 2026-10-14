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Así respondió Sencia a la cancelación del partido Millonarios vs. Once Caldas: “La cancha estaba jugable”

Infobae Colombia consultó con los administradores del estadio El Campín su postura después de que la Dimayor tomara la decisión de cancelar el partido para preservar la integridad física de los futbolistas

La Dimayor revisó la gramilla y confirmó que se debió cancelar el compromiso por el estado del césped, minutos antes de iniciar - crédito Dimayor

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El consorcio Sencia está en el ojo del huracán luego del concierto de BTS, que les obligó a cambiar totalmente la grama del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Aunque los administradores del escenario deportivo aseguraron que las adecuaciones estaban programadas y que estas no afectarían los partidos de fútbol programados, el mal estado de la cancha obligó a la Dimayor a cancelar el partido entre Millonarios vs. Once Caldas, programado para el martes 13 de octubre a las 8:30 p. m.

Faltaban 15 minutos para que los equipos salieran a los actos protocolarios cuando a través de sus redes sociales la Dimayor compartió dos videos en donde se evidencia que la instalación de los rollos de grama no se habia integrado bien y esto representaba un peligro para los jugadores.

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“𝗖𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗙.𝗖. 𝘆 𝗢𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗮𝗹𝗱𝗮𝘀 𝗗𝗔𝗙 𝗱𝗲𝗯𝗶𝗱𝗼 𝗮𝗹 𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗲𝗴𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗘𝗹 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻 (...) A pesar de que Sencia aseguró públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para disputar un partido de fútbol profesional, viendo la evidencia y buscando preservar la integridad de los jugadores, se toma la decisión de cancelación" dice el post acompañado de las pruebas donde con la mano se puede levantar totalmente la grama.

El partido entre Millonarios y Once Caldas, por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, fue suspendido debido al estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín, que no presentó las condiciones adecuadas para el desarrollo del encuentro - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El partido entre Millonarios y Once Caldas, por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, fue suspendido debido al estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín, que no presentó las condiciones adecuadas para el desarrollo del encuentro - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Infobae Colombia consultó con Sencia su respuesta a la decisión de la Dimayor. Para el consorcio encargado de la administración de El Campín y de la construcción del nuevo estadio de Bogotá, a pesar de los videos y fotos del evidente mal estado del terreno de juego, la cancha estaba jugable y se cumplía con los parámetros técnicos indicados por FIFA para jugar fútbol profesional.

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“Es una decisión subjetiva. El reglamento dice que hay unos parámetros y se cumplían todos de manera técnica. Vinieron y subjetivamente decidieron decir que no se cumplía. Pero no es basado en reglamentos. Lo que se mide técnicamente todo estaba ok, si bien ha llovido mucho, la cancha estaba jugable (sic)”.

La situación con la grama de El Campín obligará al aplazamiento del partido entre Independiente Santa Fe vs. Jaguares, programado para el jueves 15 de octubre. El presidente de la Dimayor en entrevista con Espn confirmó que buscan fechas en el calendario y que en Bogotá el único estadio disponible es el estadio Metropolitano de Techo.

“Once Caldas, que llegó hoy también, en un comienzo no quiso hacer el partido el día de mañana y no hay ninguna diferencia entre hoy y mañana. Ustedes tienen razón cuando dicen que hay que aplazar el partido del próximo jueves porque tampoco se podrá realizar”, concluyó el dirigente.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá pidió iniciar un proceso por posible incumplimiento

El Campín
La gramilla de El Campín no quedó bien para el partido de Millonarios vs. Once Caldas, pues se levanta con facilidad - crédito Dimayor

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió el 13 de octubre de 2026 al IDRD iniciar un proceso por posible incumplimiento de Sencia, luego de que la Dimayor cancelara el partido entre Millonarios y Once Caldas porque la grama de El Campín no fue considerada apta para el fútbol profesional.

Galán cuestionó la suspensión en una publicación realizada durante la noche y sostuvo que “las condiciones de la grama del Campín son inaceptables”. El mandatario solicitó que se examine la obligación contractual del concesionario de mantener el campo en condiciones óptimas para permitir la realización de los partidos.

El Campín
Este fue el anuncio de Carlos Fernando Galán por lo ocurrido con la cancha de El Campín en la noche del 13 de octubre - crédito @CarlosFGalan/X

El alcalde endureció su postura frente a la empresa: “No admitiremos más excusas por parte del concesionario, esta es una obligación de resultado con la cual deben cumplir”. La Alcaldía de Bogotá había acompañado a Sencia durante las dificultades vinculadas con cambios de fechas para la construcción del nuevo estadio y con los problemas que sufrió la gramilla tras conciertos realizados en años anteriores.

La cancelación abrió un nuevo frente para el concesionario ante los aficionados, los clubes capitalinos y las autoridades distritales. También involucra a los empresarios de espectáculos, por la realización de presentaciones musicales en El Campín.

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