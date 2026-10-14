Colombia

Luego de dos meses del terremoto en Colombia, una ‘runner’ publicó video de cómo quedó su municipio: “Vuelves a correr en Roldanillo”

La administración local indicó que el retiro de edificaciones con riesgo busca liberar el centro urbano, mientras gestiona apoyo para sostener la llegada de visitantes desde finales de noviembre

La corredora Vanessa Cubides difundió en Instagram un recorrido por las zonas intervenidas tras las demoliciones - crédito doc_runner_/IG

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El municio Roldanillo (Valle del Cauca) alista espacios temporales para sus comercios mientras avanza el retiro de las edificaciones afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

La prioridad de las autoridades locales es recuperar las zonas más transitadas antes de la temporada turística, con especial atención en la actividad de parapente y en los negocios del centro.

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La reconstrucción de uno de los munucupios más afectados comenzó con la demolición de inmuebles que presentaban riesgos tras el sismo. El plan busca despejar el centro del municipio, habilitar alternativas para los comerciantes y recuperar el parque principal y las fachadas sin perder la identidad local.

Una corredora mostró las calles afectadas dos meses después del sismo

La corredora Vanessa Cubides publicó en Instagram un video de su recorrido por las calles del municipio tras las demoliciones. Las imágenes mostraron el estado de varias edificaciones y acompañaron un mensaje sobre su vínculo personal con Roldanillo.

La demolición de estructuras afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Roldanillo busca recuperar la actividad económica - crédito Redes sociales
La demolición de estructuras afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Roldanillo busca recuperar la actividad económica - crédito Redes sociales

“Dos meses después de aquel 10 de agosto, vuelvo a correr por tus calles… las que me vieron crecer, soñar y convertirme en quien soy”, escribió Cubides.

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La publicación incluyó la canción Muere una flor, compuesta por Fernando Meneses, se escucha el verso entra las imágenes: “Y es ella como una canción, una canción que al viento silbara incompleta. Murió en la falda de una colina cualquiera. Se fue el poeta y hasta el poema murió. Dejó un capullo, un capullo con todo su encanto escondido. Se fue alardeando de valentía con su olvido. Y hoy que regresa el capullo de olvido y aflora”.

La deportista describió el impacto de los cambios que observó en el pueblo. “Todavía cuesta mirar lo que cambió, pero entre las ruinas también renace la esperanza”, expresó.

Cubides también apeló a la unión de los habitantes como parte de la recuperación. “La tierra se fracturó, pero el alma nos unió”, escribió antes de plantear un mensaje de reconstrucción para la localidad.

“Renaceremos 7,4 veces más fuertes y más unidos, porque Roldanillo es tierra del alma… y de estas ruinas volverá a florecer”, concluyó la corredora.

La reactivación del centro urbano prioriza la llegada de los visitantes de parapente previstos para finales de noviembre - crédito Gobernación Valle del Cauca
La reactivación del centro urbano prioriza la llegada de los visitantes de parapente previstos para finales de noviembre - crédito Gobernación Valle del Cauca

Las demoliciones buscan despejar el centro de Roldanillo

Las obras se concentraron en la zona céntrica, donde las afectaciones golpearon viviendas, negocios y espacios de circulación. La intención es recuperar las condiciones para la actividad económica de este Pueblo Mágico del Valle.

El alcalde de Roldanillo, Jaime Ríos Álvarez, vinculó el comienzo de las demoliciones con la necesidad de restablecer la vida comercial del municipio. “Iniciamos una campaña de la demolición del centro, para reactivar la economía en nuestro municipio y la limpieza total de Roldanillo”, afirmó.

El mandatario sostuvo que el sismo dejó más de 1.900 viviendas totalmente destruidas. Frente a ese panorama, expresó confianza en la recuperación de la población y en el acompañamiento externo para sostener la llegada de visitantes.

“Sé que Roldanillo se van a levantar y tenemos el apoyo de Colombia, de la humanidad, para que el turismo siga llegando”, dijo Ríos Álvarez. El alcalde vinculó esa expectativa con la temporada de parapente, que, según explicó, comienza hacia finales de noviembre.

El funcionario señaló que el municipio trabaja para mejorar las condiciones antes de esa llegada de turistas. “Estamos arreglando lo que más podamos para que ellos vengan y los vamos a atender como se merecen”, agregó.

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