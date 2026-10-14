Colombia

‘Navi’ Pillay, Premio Nobel de Paz 2026, recordó su paso por Colombia como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “Algún día regresaré para quedarme allí”

La exalta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país y exjueza de la Corte Penal Internacional, expresó su preocupación por el cambio de rumbo de la política exterior del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que contrasta con la radical postura de la administración de Gustavo Petro

Navanethem Pillay, Nobel de Paz 2026 y Abelardo de la Espriella
Navanethem Pillay, Nobel de Paz 2026, fue especialmente crítica con la posición del presidente Abelardo de la Espriella frente a Israel y su papel como actor internacional (- crédito EFE - REUTERS)
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La ganadora del Premio Nobel de Paz 2026, la sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, expresó su preocupación por la reapertura de la embajada colombiana en Jerusalén y el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán.

En una entrevista con Caracol Radio, la exalta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideró que estas decisiones alejan al país de los compromisos internacionales de protección de los derechos humanos y de los mecanismos judiciales multilaterales; en lo que sería una crítica a la administración de Abelardo de la Espriella.

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Su conclusión de que su país parece estar alejándose mucho de las normas y estándares que todos los Estados acordaron respetar, para proteger los derechos humanos y el derecho de los pueblos a determinar su propia liberación, es correcta”, afirmó Pillay al citado medio, al responder una pregunta sobre el nuevo vínculo diplomático entre Bogotá y Jerusalén.

Navanethem Pillay fue reconocida con el premio Nobel de Paz por su defensa a los derechos humanos - crédito REUTERS
Navanethem Pillay fue reconocida con el premio Nobel de Paz por su defensa a los derechos humanos - crédito REUTERS

La jurista sudafricana, que recibió el Nobel por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional, indicó que la política colombiana podría recibir cuestionamientos en la región por su viraje hacia los intereses promovidos por Benjamin Netanyahu; en contraste con la posición radical del gobierno de Gustavo Petro.

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“Creo que atraerían condenas en otras partes del mundo debido a la experiencia de América Latina, con las largas luchas que sus pueblos libraron por su libertad frente a todo tipo de interferencias”, señaló la reconocida jurista, que por espacio de 20 minutos también habló de otros temas, como la política expansionista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

‘Navi’ Pillay pidió que Colombia mantenga su apoyo a los mecanismos internacionales

La entrevista ocurrió el mismo día en que Colombia inauguró su embajada en Jerusalén. La decisión consolidó el viraje impulsado por el presidente De la Espriella, que asumió el cargo el 7 de agosto y restableció las relaciones diplomáticas y económicas con Israel tras la ruptura decidida por el gobierno anterior, que acusó a Netanyahu de delitos graves.

Colombia inaugura su embajada en Jerusalén
El Gobierno de Colombia inauguró oficialmente su embajada en Jerusalén, en el que fue considerado un importante paso en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países (- crédito @IsraelinSpanish/X)

La sede diplomática convierte a Colombia en el décimo país con embajada en esa ciudad, cuyo estatus permanece en disputa; por ello, frente al cambio, Pillay habló de la necesidad de sostener el respaldo a la Corte Penal Internacional (CPI), a la Corte Internacional de Justicia y a los tratados que dictan obligaciones para los Estados en materia de derechos humanos.

Espero que las actitudes de las autoridades en Colombia cambien. Espero que respalden los tratados internacionales y los mecanismos que todos los Estados adoptaron para apoyar la lucha palestina por su liberación”, dijo la Nobel de Paz, que fue jueza de la CPI: un tribunal que tiene a 125 estados asociados, aunque estén por fuera varias de las potencias mundiales.

La premio Nobel de la Paz, Navi Pillay fue comisionada de derechos humanos en Colombia - crédito REUTERS
La premio Nobel de la Paz, Navi Pillay fue comisionada de derechos humanos en Colombia - crédito REUTERS

La Nobel recordó su paso por Bogotá y dijo que quiere volver a Colombia

Pillay también evocó su anterior vínculo con Colombia, en donde estuvo como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y en su relató recordó cómo recibió las llaves de Bogotá. “Dije que amo la ciudad y que algún día regresaré para quedarme allí”, señaló Pillay en entrevista con Caracol Radio sobre esta experiencia.

A su vez, destacó que aquel reconocimiento la impulsó a continuar con su trabajo, al punto de hoy convertirse en referente de la defensa de los derechos humanos. “Nunca olvidaré que recibí la llave de la ciudad. Es un honor y me alentó a no dejar de trabajar por la promoción y el avance de los derechos humanos de las personas en todo el mundo”, dijo la mujer.

Por último, Pillay reiteró su posición sobre Gaza. La jurista presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, y concluyó que, “a partir de todos los hechos que reunimos, que allí estaba ocurriendo un genocidio y que continúa ocurriendo”, expresó.

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