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Elías Cabrera reveló el noble gesto que tuvo James Rodríguez con él tras su llegada a Atlético Nacional: “Eso lo hace más grande de lo que es”

El jugador argentino de 23 años también reveló que se siente orgulloso y afortunado de compartir con Franco Armani, Milton Casco y Edwin Cardona

Elías Cabrera confesó sentirse agradecido y privilegiado de compartir equipo con james Rodríguez en Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional
Elías Cabrera confesó sentirse agradecido y privilegiado de compartir equipo con james Rodríguez en Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional
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Elías Cabrera, jugador de Atlético Nacional, confesó que James Rodríguez se comportó de forma humilde y bien con él desde que llegó al club en agosto del 2026. El argentino, con pasado en equipos como Central Córdoba, aseguró que el ex Real Madrid se ha preocupado por su adaptación al territorio colombiano.

Siempre se acercó a mí y me preguntaba qué necesitaba, si estaba solo; todo el tiempo buena predisposición hacia mí, y la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento porque en ningún momento se hizo notar como una persona diferente, siempre igual que todos. Y eso lo hace aún más grande de lo que es; uno lo admira como jugador, pero también conociéndolo como persona en el día a día, que es impresionante también”, expuso Cabrera cuando AS Colombia le consultó por su convivencia con el exjugador de la selección Colombia.

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Él es Elías Cabrera, el jugador argentino de 23 años que fue presentado como nuevo jugador de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional
Él es Elías Cabrera, el jugador argentino de 23 años que juega en Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

Cabrera jugó siete partidos con Atlético Nacional hasta el miércoles 14 de octubre del 2026, acumulando un gol, que fue ante Internacional de Bogotá el 16 de septiembre, y dos asistencias, una en el día de su debut con el equipo ante Deportivo Cali el 7 de septiembre y la otra en el clásico ante Millonarios en 408 minutos jugados, según el registro de Sofascore. Es decir, tres aportes directos para anotaciones.

Un rendimiento que lo llevó a ser elogiado por analistas del fútbol profesional colombiano como el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, quien en el programa Palabras Mayores del 1 de octubre del 2026, catalogó como: “Qué bueno es. Felicitaciones al que lo trajo. Joven, moderno, ida y vuelta, técnico fuerte, robador de balones, contribuye en defensa, distribuye”.

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Las estadísticas de Elías Cabrera en Atlético Nacional - crédito Sofascore
Las estadísticas de Elías Cabrera en Atlético Nacional - crédito Sofascore

James Rodríguez, Edwin Cardona y Elías Cabrera, parte del mediocampo de Atlético Nacional

Atlético Nacional sumó nombres de experiencia y otros de juventud en el mercado de pases de julio y agosto del 2026, para afrontar, en primera instancia y por lo que resta de ese año, el campeonato colombiano.

Entre los jugadores contratados en ese momento, aparecen James Rodríguez y Elías Cabrera, siendo una alternativa más para el mediocampo, aparte de los jugadores que venían ocupando esa posición en el equipo paisa, tales como Edwin Cardona.

Los tres, sabía que en algún momento iba a tener la oportunidad de jugar con los dos, así que nada, disfrutándolo. Es muy difícil quitarnos la pelota; confían mucho, entonces también transmiten esa confianza y uno se anima dentro de la cancha. Aprendiendo de ellos”, explicó Cabrera en ese mismo diálogo con el medio de comunicación colombiano cuando le consultaron por compartir con Cardona y Rodríguez.

La primera vez que compartieron Elías, James y Edwin dentro de un mismo terreno de juego fue el miércoles 30 de septiembre en el enfrentamiento ante Junior de Barranquilla, que terminó ganando Atlético Nacional 3-1, precisamente con una asistencia de Rodríguez para una de las anotaciones, específicamente para la tercera del equipo, al minuto 71, que terminó convirtiendo Andrés Felipe Román.

Franco Armani
Franco Armani, portero de Atlético Nacional, también comparte equipo con Elías Cabrera - crédito Atlético Nacional

Elías Cabrera y compartir con el resto de sus compañeros en Atlético Nacional

No solo son James Rodríguez y Edwin Cardona, puesto que en la mencionada entrevista con AS Colombia, Cabrera también se refirió a lo que es compartir con jugadores como Franco Armani, campeón del mundo con Argentina en el 2022, Milton Casco, quien duró 10 años defendiendo los colores de River Plate, el equipo de los amores de Cabrera.

Un privilegio estar compartiendo con muchísimos jugadores que uno los veía tan lejos cuando uno era más chico, los veía en el fútbol argentino, y hoy tenerlos como compañeros, y por ahí pedirles un consejo o aprender de ellos el día a día, la verdad, estoy bien agradecido y un privilegiado, también”, confesó Cabrera.

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