Conoce el secreto de hacer las típicas empanadas de pipián para que queden extra crocantes y sin exceso de grasa

Las empanadas de pipián son una opción favorita para las reuniones familiares o de amigos - crédito VisalesIA

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Esta preparación es uno de los sabores más representativos de Popayán y el Cauca, en la región Andina de Colombia. Allí hace parte de las reuniones familiares, las celebraciones y los antojos de media mañana. Por eso, no dudes en atreverte a hacerlas en casa. Aquí te damos todo el paso a paso

Receta de empanadas de pipián

Las empanadas de pipián se preparan con una masa fina de maíz y un relleno espeso de papa colorada, hogao, achiote y maní tostado. La técnica principal consiste en cocinar el pipián hasta obtener una textura suave, armar empanaditas pequeñas y freírlas en aceite caliente.

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Las empanaditas de pipián suelen ser vegetarianas, al no contar con aporte de protenían cárnica - crédito empanaditasdepipian.com

Tiempo de preparación

Tiempo activo: 1 hora.

Tiempo de cocción: 45 minutos.

Tiempo total: 1 hora y 45 minutos.

Esta versión utiliza masa de maíz precocida para facilitar la preparación en casa. La receta tradicional del Cauca también se elabora con masa de maíz añejo.

Ingredientes

500 g de harina de maíz precocida amarilla. 700 g de papa colorada o papa criolla. 100 g de maní tostado sin sal. 1 tallo de cebolla larga finamente picado. 1 cebolla cabezona pequeña finamente picada. 3 dientes de ajo machacados. 2 tomates maduros finamente picados. 1 cucharada de achiote o color. ½ cucharadita de comino. ½ cucharadita de pimienta. 1 cucharada de aceite para el hogao. 1 cucharadita de sal para la masa. Sal al gusto para el relleno. 3 tazas de agua tibia para la masa. Agua suficiente para cocinar las papas. Aceite vegetal abundante para freír.

Cómo hacer empanadas de pipián, paso a paso

Pela las papas y córtalas en trozos pequeños. Ponlas en una olla con agua y sal. Cocina las papas durante 20 a 25 minutos, hasta que estén muy blandas. Mientras tanto, prepara el hogao. Calienta el aceite en una paila o sartén. Sofríe la cebolla larga, la cebolla cabezona y el ajo durante 5 minutos. Agrega el tomate, el achiote, el comino, la pimienta y sal al gusto. Cocina el hogao durante 15 minutos, a fuego medio y con movimientos frecuentes. Escurre las papas. Tritúralas con un tenedor hasta obtener un puré rústico. No uses licuadora ni procesador para la papa. El pipián debe conservar una textura suave, pero no líquida.

El tamaño de las empanadas de pipián puede variar y suelen hacerse pequeñas - crédito @MargaritaBernal/X (El Condimentario)

Licúa o muele el maní tostado con ½ taza de agua. Mezcla el puré de papa con el hogao y el maní. Cocina el relleno durante 5 minutos más. Deja enfriar el pipián por completo. Si está caliente, puede romper la masa al armar las empanadas. Para la masa, mezcla la harina de maíz, la sal y el agua tibia. Amasa hasta obtener una mezcla suave que no se pegue en las manos. Deja reposar la masa durante 10 minutos. Forma bolitas de masa de aproximadamente 3 cm de diámetro. Pon cada bolita entre 2 plásticos. Aplánala hasta obtener un disco de 8 a 10 cm. Coloca ½ cucharada de pipián en el centro de cada disco. Dobla la masa por la mitad y presiona los bordes con los dedos. Deja un borde ancho o “con bolero” para conseguir una empanada más crocante. Calienta abundante aceite a fuego medio-alto. Fríe las empanadas por tandas durante 3 a 5 minutos, hasta que estén doradas. No llenes demasiado la paila. Varias empanadas al mismo tiempo pueden bajar la temperatura del aceite. Escúrrelas sobre papel absorbente y sírvelas calientes con ají de maní.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde aproximadamente 24 empanaditas de pipián.

La cantidad puede variar según el tamaño de cada unidad. La versión tradicional, según el Ministerio de Cultura de Colombia, se caracteriza por ser pequeña y medir cerca de 6 a 7 cm de largo.

Una selección de ingredientes frescos como maní, ajo, ají molido, pimentón dulce, sal, pimienta y aceite de girasol, dispuestos sobre una mesa de madera en una cocina bien iluminada, listos para cocinar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por 2 empanaditas:

Calorías: 210 kcal.

Carbohidratos: 29 g.

Proteínas: 5 g.

Grasas: 8 g.

Fibra: 3 g.

Sodio: 280 mg.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las empanadas fritas se pueden guardar en la nevera durante 2 días, dentro de un recipiente hermético.

Para recalentarlas, utiliza un horno, una sartén o una freidora de aire. Así conservarán mejor la textura crujiente.

También puedes congelarlas antes de freírlas. Colócalas separadas en una bandeja y, cuando estén firmes, pásalas a una bolsa hermética. Se conservan hasta 1 mes en el congelador.

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El pipián sin freír puede conservarse hasta 3 días en la nevera. La preparación debe estar fría antes de armar las empanadas.