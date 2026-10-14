Colombia

Salario mínimo de 2027 elevaría las pensiones de un salario mínimo pagadas por Colpensiones: así quedarían según las proyecciones

El Gobierno nacional, los representantes empresariales y las organizaciones sindicales discutirán la subida del sueldo desde finales de noviembre de 2026

El auxilio funerario de Colpensiones será equivalente al último salario base de cotización o a la última pensión recibida por el fallecido - crédito Colpensiones/Colprensa
Administradora colombiana de pensiones (Colpensiones) es la entidad pública del Estado colombiano encargada de administrar el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) - crédito Colpensiones/Colprensa
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Colombia está a poco menos de dos meses de establecer el aumento del salario mínimo de 2027. Este definirá el reajuste de las mesadas que equivalen a ese ingreso básico y modificará los recursos necesarios para pagarlas en el país. La variación tendrá efectos directos sobre las obligaciones de Colpensiones, cuya nómina es de 1.864.080 pensionados (corte a diciembre de 2025), según los reportes oficiales de la entidad.

Por eso, un aumento del salario mínimo para 2027 elevaría en la misma proporción las pensiones fijadas en ese valor y ampliaría las obligaciones de Colpensiones. El impacto fiscal dependerá del porcentaje final y de la cantidad de beneficiarios expuestos, mientras que las mesadas superiores al mínimo se actualizan, por regla general, con la inflación anual del año anterior.

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Como se recordará, la remuneración de 2026 quedó fijada en $1.750.905. Sobre esa base se elaboraron ya estimaciones para 2027, aunque los porcentajes planteados hasta ahora no corresponden a una decisión oficial ni a un incremento confirmado. Teniendo en cuenta que la inflación anual cerró septiembre de 2026 en 6,29%, y que este indicador es el denominado “piso” para la negociación, ya hay varias estimaciones, con una inflación anual proyectada cercana al 7% al cierre de 2026. Entre ellas están:

  • Con un ajuste de 8%, la mesada mínima subiría unos $140.072 mensuales y llegaría a $1.890.977.
  • Si el incremento fuera de 9,5%, el aumento sería cercano a $166.336 y el pago mensual alcanzaría $1.917.241.
Imagen de referencia. Cada maestro pensionado debe presentar una demanda individual para acceder a los beneficios reconocidos por el Consejo de Estado - crédito Colprensa
Colpensiones cuenta con 1.864.080 pensionados (corte a diciembre de 2025), según los reportes oficiales de la entidad - crédito Colprensa

El Gobierno nacional, los representantes empresariales y las organizaciones sindicales discutirán el aumento desde finales de noviembre de 2026, dentro de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, creada por la Ley 278 de 1996.

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El 15 de diciembre vence el plazo para lograr un acuerdo y, si no lo hay, la negociación podrá extenderse hasta el 30 de diciembre antes de que el Gobierno expida un decreto; el nuevo mínimo regirá desde el 1 de enero de 2027.

Rango de aumento planteado para 2027

Para la CEO de Lexacty, Audrey Rodríguez, la discusión debería mantenerse entre 8% y 10%, tras el dato de inflación de septiembre divulgado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística: “Mantengo mi postura personal y es que el aumento debería moverse en un rango prudente entre el 8% y máximo un 10%”.

Señaló que la inflación de septiembre fue de 6,29%, aunque prevé un cierre anual más próximo al 7% por el encarecimiento de los alimentos y las tarifas de energía. “Si a ese cierre le sumamos alrededor de un punto de productividad, la discusión arranca técnicamente sobre el 8%”, indicó. Advirtió que superar el 10% alejaría el debate de las condiciones macroeconómicas.

“Irme más arriba de un 10% sería entrar en propuestas desbordadas o en un terreno político que no corresponde a la realidad macroeconómica”, dijo.

Rodríguez también mencionó los costos que el salario representa para las empresas: aportes de 8,5% a salud, 12% a pensión, parafiscales, primas y cesantías. Según explicó, varias compañías elevaron los precios de sus productos para formar reservas destinadas al pago de nóminas y otras obligaciones laborales.

“Un incremento entre el 8% y el 10% es la salida técnica más sensata para proteger el bolsillo de la gente frente a la canasta familiar sin ahogar la caja de las empresas”, explicó la líder gremial.

Con auxilio de transporte, el salario mínimo en Colombia podría llegar a $2.000.000 mensuales - crédito Luisa González/Reuters
Con auxilio de transporte, el salario mínimo en Colombia podría llegar a $2.000.000 mensuales - crédito Luisa González/Reuters

Presión fiscal del salario mínimo sobre Colpensiones

El Centro de Pensamiento Económico Anif calculó que el incremento de 23,7% aplicado al salario mínimo de 2026 generó un desfase cercano a $3,2 billones para Colpensiones, con información disponible hasta julio. Y es que el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 se elaboró con el supuesto de un aumento de 7,5%, por debajo del ajuste que finalmente entró en vigor.

Dicho compara el incremento observado con ese escenario presupuestal de 7,5% e incorpora 13 mesadas anuales, el aumento de las cotizaciones y el efecto de arrastre sobre pensiones apenas superiores al mínimo. Este último se presenta cuando una mesada reajustada con inflación queda por debajo del nuevo salario mínimo y debe elevarse hasta ese valor.

La presión coincide con las necesidades de recursos para pagar las mesadas de noviembre y diciembre de 2026. El Ministerio del Trabajo estima un faltante de $5 billones, mientras la Contraloría General de la República calcula requerimientos por $4,2 billones; Anif advierte que las diferencias entre ambos cálculos y otros factores presupuestales pueden explicar una parte de la brecha.

Con la entrada en vigencia de la reforma pensional el primero de abril de 2027, Colpensiones asumirá un papel aún mayor - crédito Anif
Con la entrada en vigencia de la reforma pensional el primero de abril de 2027, Colpensiones asumirá un papel aún mayor - crédito Anif

Pensionados expuestos a los cambios del mínimo

La exposición se concentra en el Régimen de Prima Media, que registraba 1.934.498 pensionados en la información analizada por Anif:

  • De ese total, 1.176.819 pensionados recibían exactamente un salario mínimo, equivalentes al 60,8% o cerca de 1,18 millones de personas.
  • Otros 408.993 beneficiarios, el 21,1% del total, tenían pensiones superiores a uno y de hasta dos salarios mínimos.
  • La nómina mensual completa ascendía a $5,56 billones, de los cuales $2,07 billones correspondían a quienes recibían una mesada equivalente al mínimo, cifra que Anif también describe como aproximadamente $2,1 billones.
  • En febrero, Anif había estimado un costo anual adicional de $3,1 billones frente a un escenario de alza de 6%, basado en inflación y productividad.
  • La actualización de septiembre elevó el cálculo a $ 3,2 billones bajo el supuesto presupuestal de 7,5%, lo que refleja cómo los cambios del mínimo repercuten en una porción amplia del gasto pensional y tensionan las cuentas públicas.

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