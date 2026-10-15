Colombia

Ataque con drones atribuido al ELN en San José del Palmar, Chocó, dejó un saldo de nueve militares heridos

El Ejército Nacional informó que el ataque fue “indiscriminado” contra los uniformados por parte del frente Ernesto Che Guevara del grupo armado

- crédito Ejército Nacional
Los soldados heridos fueron llevados a la ciudad de Medellín - crédito Ejército Nacional
Guardar

Un ataque con aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos contra tropas militares en San José del Palmar, Chocó, dejó nueve uniformados heridos, de acuerdo con la información de la Décima Quinta Brigada, adscrita a la Séptima División del Ejército Nacional.

De manera preliminar, la institución atribuyó la acción al frente Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió en la tarde del miércoles 14 de octubre de 2026 y afectó a integrantes del Batallón de Ingenieros Militares N.° 15 General Julio Londoño Londoño, unidad adscrita a la Décima Quinta Brigada de la Séptima División.

Los uniformados recibieron atención inicial en el lugar y fueron evacuados hacia Medellín para recibir manejo médico especializado. Las autoridades no reportaron civiles lesionados.

Nueve militares agredidos en un ataque con dron de la guerrilla del ELN. en San José del Palmar, Chocó - crédito Europa Press
Nueve militares agredidos en un ataque con dron de la guerrilla del ELN. en San José del Palmar, Chocó - crédito Europa Press

En un comunicado oficial, el Ejército calificó el hecho como un “ataque indiscriminado” y aseguró que el uso de aeronaves no tripuladas con explosivos vulnera los derechos humanos e infringe las normas del derecho internacional humanitario. Además, anunció que mantendrá el despliegue de operaciones en el departamento de Chocó para contrarrestar este tipo de acciones y proteger a las tropas y a la población civil.

PUBLICIDAD

Desde la Décima Quinta Brigada se intensificarán las tareas ofensivas en la zona con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables de “estos actos criminales”, y que se “reforzarán los dispositivos de seguridad para salvaguardar la vida, la tranquilidad y la libertad de las comunidades del territorio chocoano”.

La operación del Ejército en Bolívar dejó además cuatro integrantes del ELN neutralizados y el decomiso de seis armas largas - crédito Ejército
El atentado fue atribuido al frente che Guevara del ELN - crédito Ejército

“El despliegue de operaciones militares decisivas continúan en este departamento, con el fin de contrarrestar estos ataques y salvaguardar la integridad de las tropas y de la población civil que también resulta afectada tras estas acciones criminales”, indicaron las fuentes militares.

Capturaron en Chocó a alias el Tuerto, señalado de integrar una comisión del ELN vinculada a ataques con drones

El 12 de octubre de 2026 se conoció que tropas del Ejército Nacional capturaron en zona rural de Río Iró, Chocó, a alias el Tuerto, señalado de pertenecer a una comisión del frente Cacique Calarcá del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que, según información militar, estaría relacionada con la dinamización de ataques con drones en el departamento.

De acuerdo con el reporte oficial del Ejército Nacional, el operativo se desarrolló en el sector de La Guama, al norte del municipio, con participación de soldados del Batallón de Ingenieros Militares N.° 15 General Julio Londoño Londoño, adscrito a la Décima Quinta Brigada de la Séptima División.

Alias El Tuerto, presunto dinamizador de la fabricación y movilización de drones con explosivos - crédito Ejército Nacional
Alias El Tuerto, presunto dinamizador de la fabricación y movilización de drones con explosivos - crédito Ejército Nacional

La captura se produjo tras labores de inteligencia dirigidas a ubicar a integrantes de esa estructura armada. Durante la intervención, los uniformados incautaron dos armas de fuego, cartuchos, equipos de comunicaciones, elementos de intendencia e insumos para la detonación de explosivos.

De acuerdo con la información conocida, “El Tuerto” haría parte de una comisión dirigida por alias Robinson, a quien las autoridades identifican como presunto tercer cabecilla del frente Cacique Calarcá.

Los reportes de inteligencia vinculan a alias Robinson con el impulso al uso de aeronaves no tripuladas en acciones armadas en Chocó. También lo relacionan con actividades de proselitismo ilegal en comunidades indígenas de Tadó y Río Iró, así como en el corredor vial entre Quibdó y Pereira.

La investigación militar sobre las capacidades de drones del frente Cacique Calarcá incluye el desmantelamiento de una presunta escuela clandestina en el sector de Chirriquí, en Lloró, durante julio de 2025.

Alias El Tuerto tenía estos objetos en su poder en el momento de su captura - crédito Ejército Nacional
Alias El Tuerto tenía estos objetos en su poder en el momento de su captura - crédito Ejército Nacional

Según la información de inteligencia, alias Robinson estaría relacionado con las actividades de formación que se impartían en ese lugar. Las autoridades investigan si esa estructura desarrolló una red organizada para entrenar a integrantes armados y emplear aeronaves no tripuladas en ataques dentro del departamento.

A alias Robinson se le atribuye una trayectoria de más de 15 años en el ELN. Los informes militares lo relacionan de forma preliminar con secuestros, extorsiones, proselitismo armado e incineración de vehículos de la cadena comercial D1 en la carretera que comunica a Quibdó con Pereira.

Temas Relacionados

Ataque con dronesEjército NacionalSan José del PalmarChocóELNColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

El cuadro verde de São Paulo visitará al Tricolor de Río de Janeiro que cuenta con la presencia de Kevin Serna y Julián Millán en su equipo

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Operativo contra disidencias en Nariño dejó dos menores recuperados y la incautación de un arsenal de guerra

La acción conjunta en zona rural de El Alto permitió el sometimiento voluntario de dos jóvenes de 19 años que dieron a conocer su intención de abandonar la Estructura 30 Jhonier Toro Arenas

Operativo contra disidencias en Nariño dejó dos menores recuperados y la incautación de un arsenal de guerra

Abrieron proceso sancionatorio a las personas que prendieron fuego a los cuernos de un toro en las corralejas de Sabanalarga

La senadora animalista Andrea Padilla confirmó la actuación de las autoridades, quienes insistieron en que prender fuego a un animal no es una práctica tradicional

Abrieron proceso sancionatorio a las personas que prendieron fuego a los cuernos de un toro en las corralejas de Sabanalarga

Carlos Andrés Gómez se pronunció tras su expulsión ante Boca Juniors por la Copa Sudamericana y ofreció disculpas: “Reconozco mi error”

El extremo colombiano asumió la responsabilidad por dejar a Vasco da Gama con diez jugadores en La Bombonera, donde el conjunto brasileño terminó consiguiendo un triunfo por 1-0 en la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana

Carlos Andrés Gómez se pronunció tras su expulsión ante Boca Juniors por la Copa Sudamericana y ofreció disculpas: “Reconozco mi error”

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: titulares para el clásico paisa en los cuartos de final de la Copa Colombia 2026

Esta fase del torneo que une a la primera y segunda división se juega a partido único, donde el equipo mejor ubicado en la reclasificación es el local. El ganador avanza a semifinales

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: titulares para el clásico paisa en los cuartos de final de la Copa Colombia 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno reveló qué lo impulsó a hablar sobre sus adicciones y abrir la puerta a las críticas que ha recibido por ello: “Sé lo poco esperanzador que se siente”

Pipe Bueno reveló qué lo impulsó a hablar sobre sus adicciones y abrir la puerta a las críticas que ha recibido por ello: “Sé lo poco esperanzador que se siente”

La Toxi Costeña se refirió al escándalo de Karina García y Kris R: “A mí ella no me importa”

Valentina Taguado expuso a un seguidor por un mensaje sexual en Instagram: “Su familia sabe”

Juliana, Ela Taubert, Manuel Medrano y Piso 21 lideraron el primer ‘Best New Artist Showcase’ de los Latin Grammy Colombia: de qué se trata este evento que se celebró por primera vez en el país

Kika Nieto explicó, en medio de lágrimas, por qué aplazó su decisión de ser mamá: “No quiero hacer sentir a mi esposo rechazado”

Deportes

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Carlos Andrés Gómez se pronunció tras su expulsión ante Boca Juniors por la Copa Sudamericana y ofreció disculpas: “Reconozco mi error”

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: titulares para el clásico paisa en los cuartos de final de la Copa Colombia 2026

Junior de Barranquilla quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-II: empató ante Deportivo Pereira y Muriel erró el penal decisivo

En video | Revelan imágenes del estadio Metropolitano de Barranquilla, que contaría con el 90% de su silletería: así se ve el avance