Ataque con drones atribuido al ELN en San José del Palmar, Chocó, dejó un saldo de nueve militares heridos

Los soldados heridos fueron llevados a la ciudad de Medellín - crédito Ejército Nacional

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Un ataque con aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos contra tropas militares en San José del Palmar, Chocó, dejó nueve uniformados heridos, de acuerdo con la información de la Décima Quinta Brigada, adscrita a la Séptima División del Ejército Nacional.

De manera preliminar, la institución atribuyó la acción al frente Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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El hecho ocurrió en la tarde del miércoles 14 de octubre de 2026 y afectó a integrantes del Batallón de Ingenieros Militares N.° 15 General Julio Londoño Londoño, unidad adscrita a la Décima Quinta Brigada de la Séptima División.

Los uniformados recibieron atención inicial en el lugar y fueron evacuados hacia Medellín para recibir manejo médico especializado. Las autoridades no reportaron civiles lesionados.

Nueve militares agredidos en un ataque con dron de la guerrilla del ELN. en San José del Palmar, Chocó - crédito Europa Press

En un comunicado oficial, el Ejército calificó el hecho como un “ataque indiscriminado” y aseguró que el uso de aeronaves no tripuladas con explosivos vulnera los derechos humanos e infringe las normas del derecho internacional humanitario. Además, anunció que mantendrá el despliegue de operaciones en el departamento de Chocó para contrarrestar este tipo de acciones y proteger a las tropas y a la población civil.

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Desde la Décima Quinta Brigada se intensificarán las tareas ofensivas en la zona con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables de “estos actos criminales”, y que se “reforzarán los dispositivos de seguridad para salvaguardar la vida, la tranquilidad y la libertad de las comunidades del territorio chocoano”.

El atentado fue atribuido al frente che Guevara del ELN - crédito Ejército

“El despliegue de operaciones militares decisivas continúan en este departamento, con el fin de contrarrestar estos ataques y salvaguardar la integridad de las tropas y de la población civil que también resulta afectada tras estas acciones criminales”, indicaron las fuentes militares.

Capturaron en Chocó a alias el Tuerto, señalado de integrar una comisión del ELN vinculada a ataques con drones

El 12 de octubre de 2026 se conoció que tropas del Ejército Nacional capturaron en zona rural de Río Iró, Chocó, a alias el Tuerto, señalado de pertenecer a una comisión del frente Cacique Calarcá del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que, según información militar, estaría relacionada con la dinamización de ataques con drones en el departamento.

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De acuerdo con el reporte oficial del Ejército Nacional, el operativo se desarrolló en el sector de La Guama, al norte del municipio, con participación de soldados del Batallón de Ingenieros Militares N.° 15 General Julio Londoño Londoño, adscrito a la Décima Quinta Brigada de la Séptima División.

Alias El Tuerto, presunto dinamizador de la fabricación y movilización de drones con explosivos - crédito Ejército Nacional

La captura se produjo tras labores de inteligencia dirigidas a ubicar a integrantes de esa estructura armada. Durante la intervención, los uniformados incautaron dos armas de fuego, cartuchos, equipos de comunicaciones, elementos de intendencia e insumos para la detonación de explosivos.

De acuerdo con la información conocida, “El Tuerto” haría parte de una comisión dirigida por alias Robinson, a quien las autoridades identifican como presunto tercer cabecilla del frente Cacique Calarcá.

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Los reportes de inteligencia vinculan a alias Robinson con el impulso al uso de aeronaves no tripuladas en acciones armadas en Chocó. También lo relacionan con actividades de proselitismo ilegal en comunidades indígenas de Tadó y Río Iró, así como en el corredor vial entre Quibdó y Pereira.

La investigación militar sobre las capacidades de drones del frente Cacique Calarcá incluye el desmantelamiento de una presunta escuela clandestina en el sector de Chirriquí, en Lloró, durante julio de 2025.

Alias El Tuerto tenía estos objetos en su poder en el momento de su captura - crédito Ejército Nacional

Según la información de inteligencia, alias Robinson estaría relacionado con las actividades de formación que se impartían en ese lugar. Las autoridades investigan si esa estructura desarrolló una red organizada para entrenar a integrantes armados y emplear aeronaves no tripuladas en ataques dentro del departamento.

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A alias Robinson se le atribuye una trayectoria de más de 15 años en el ELN. Los informes militares lo relacionan de forma preliminar con secuestros, extorsiones, proselitismo armado e incineración de vehículos de la cadena comercial D1 en la carretera que comunica a Quibdó con Pereira.