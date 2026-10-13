Secretaría de Educación aclaró si habrá clases en los colegios de Bogotá, por las marchas y protestas de este miércoles 14 de octubre

La Secretaría de Educación de Bogotá confirmó que no se ordenó una suspensión general de clases en la capital - crédito Fecode

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La Secretaría de Educación de Bogotá mantendrá las clases en los colegios públicos el miércoles 14 de octubre, pese a la movilización anunciada por organizaciones docentes y sindicales. La entidad descartó una suspensión general de las actividades académicas en el Distrito.

La medida alcanza a las instituciones oficiales de la ciudad, aunque cada rector deberá definir la organización de la jornada según la situación de su plantel y comunicar cualquier novedad a las familias.

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En Bogotá no hay una orden distrital para cancelar las clases del miércoles 14 de octubre. La Secretaría de Educación indicó que la enseñanza continuará y pidió a los docentes que participen en las manifestaciones hacerlo fuera de su horario laboral, para evitar interrupciones en la atención a los estudiantes.

“Mañana 14 de octubre, las clases en los colegios públicos de Bogotá se desarrollarán con normalidad”, señaló la Secretaría en el comunicado dirigido a la ciudadanía.

La convocatoria nacional fue impulsada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y cuenta con el respaldo de otros sectores sindicales. Las movilizaciones están previstas en distintas ciudades del país.

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