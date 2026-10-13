Esta fue la petición que le hizo Gustavo Petro a sus simpatizantes en la previa de la jornada de movilizaciones del miércoles 14 de octubre: “Contundente”

El expresidente y líder del Pacto Histórico convocó la jornada para el míércoles 14 de octubre de 2026, y cuyo punto de encuentro en Bogotá será el Parque Nacional a partir de las 10:00 a. m. - crédito @petrogustavo/X

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En vísperas de lo que será la jornada de movilizaciones convocadas por parte de la oposición, en cabeza de Gustavo Petro e Iván Cepeda, contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella (miércoles 14 de octubre de 2026), el mandatario le hizo una petición especial a la ciudadanía, y sobre todo a los simpatizantes de su proyecto político, que piensan participar de la jornada.

“Estaré en la marcha del 14 de octubre en Bogotá y espero a todo el pueblo trabajador de la ciudad”, dijo el exmandatario por medio de un mensaje desde su cuenta de Facebook el 12 de octubre, acompañado de un video que difundió en su perfil de X.

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“La marcha debe ser multitudinaria y completamente pacífica. La dignidad es tranquila y contundente”, puntualizó Petro al final de la publicación.

Mientras que en video, el expresidente señaló que “ya ha pasado más de un mes de gobierno (de De la Espriella) y ya sabemos para dónde van: el salario mínimo vital”.

Petro compartió la petición a quienes van a marchar a través de un mensaje desde su cuenta de Facebook - crédito Gustavo Petro/Facebook

Petro dijo que “a partir del primero de enero (2027) va a ser mucho menor de lo que hoy tenemos”. Como ejemplo, destacó que “ya está subiendo el precio de los alimentos, de la papa, de la carne, del tomate, de la zanahoria”.

Para el exmandatario, “si baja el salario mínimo real, que es la combinación entre el precio de los alimentos y lo poco que pueda subir el año entrante el salario nominal, lo que tenemos es una caída del nivel de vida de todos los colombianos”.

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Eso llevaría, en palabras de Petro, a un “incremento de la pobreza, del hambre y a quiebra de empresas”. Por tal motivo, el líder de la oposición (Pacto Histórico) dijo que “hoy está en peligro la economía colombiana y Colombia está muriendo porque llega la sequía, porque lo que quieren es petróleo, porque quieren es acabar el agua, porque quieren es minería para extranjeros y no están pensando en la gente”, al recordar, de paso, el fenómeno de El Niño.

Petro arremetió contra De la Espriella, al reprochar que “este no es un gobierno para la gente, este es un gobierno para los grandes negocios de los extranjeros”.

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Por lo anterior, el expresidente justificó el llamado a la ciudadanía para que salga a marchar.

“Luego, hay que salir a defender la vida, la gente en las calles, por el salario mínimo vital. Subrayo la propia palabra vital, por la comida de la gente. Y para eso, millones de colombianas y colombianos en las calles. Yo voy a marchar. Voy a estar allí en Bogotá este 14 de octubre. No se les olvide, 14 de octubre en todos los municipios de Colombia. Los de derecha, los de izquierda, los que tienen hambre, los que necesitan comida barata, los que necesitan ingresos para pagar la vida que viene, para el mes, para el siguiente año, para ser dignos en Colombia”, concluyó Petro.

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