Dos ambulancias fueron grabadas subiéndose a un andén para evadir el tráfico en el occidente de Bogotá: por poco atropellan a un ciclista

Una cámara de seguridad registró la supuesta competencia entre dos ambulancias en el occidente de Bogotá - crédito Pasa en Bogotá/X

Guardar

Dos ambulancias en Bogotá quedaron registradas mientras circulaban por el andén y estuvieron cerca de arrollar a una mujer y a un ciclista en la localidad de Fontibón. El hecho ocurrió el sábado 10 de octubre, sobre la carrera 97 con avenida Esperanza.

Las imágenes, difundidas por la cuenta Pasa en Bogotá, muestran que los vehículos avanzaban por una zona con congestión vehicular cerca de las 11.00 a. m. Según la grabación, ambos intentaban superar el tráfico para llegar a una emergencia.

PUBLICIDAD

La situación generó indignación porque los conductores subieron al espacio destinado a peatones para sortear el embotellamiento. Esa maniobra expuso a personas que transitaban o permanecían junto a las viviendas de la zona.

De acuerdo con el registro audiovisual, una mujer que estaba sobre el andén tuvo que ingresar rápidamente a una vivienda para evitar ser embestida. El video de las cámaras de seguridad también muestra que una de las ambulancias pasó muy cerca de un ciclista.

Un ciclista intentó bloquear el paso de uno de los vehículos sobre el andén para frenar su avance - crédito Captura de video

El hombre habría intentado impedir que el vehículo continuara por el andén. La secuencia elevó la tensión del episodio, ya que la maniobra se produjo en un espacio reservado para quienes se desplazan a pie.

PUBLICIDAD

Esa interpretación no permite establecer por sí sola cuál era la emergencia ni si las ambulancias pertenecían a la misma empresa. El material difundido tampoco identifica a los conductores ni informa si alguna autoridad intervino después de lo ocurrido.

El episodio registrado en Bogotá muestra que dos ambulancias, presuntamente en carrera hacia un mismo servicio, utilizaron el andén para sortear un trancón.

La secuencia despertó indignación entre usuarios de redes sociales. Los cuestionamientos se centraron en que la urgencia de una atención médica no elimina la obligación de conducir con precaución ni de evitar riesgos para otros actores viales.

“Irresponsables! Compitiendo para buscar a algún herido. La guerra del Soat en las calles”; “La guerra de las ambulancias por recoger lesionados en accidentes de tránsito y ganarse unos $500 mil pesos adicionales en algunos centros hospitalarios. Ese es el negocio, socio.”; “El carrusel de las ambulancias. No les importa la vida de los demás”: “Ya pasamos todos los límites en esta ciudad. Si no tenemos ley, vamos cada día peor. La gente está actuando como salvajes!!”; “Peleándose por el Soat”; “Estamos jodidos con los motosimios, taxistas, patinetas eléctricas, ambulancias, toyoteros. No se sabe cual es peor”: fueron algunos de los mensajes.

PUBLICIDAD

La maniobra de las ambulancias provocó cuestionamientos sobre la seguridad de peatones y ciclistas durante la atención de emergencias - crédito Captura de video

Carro se subió a la ciclovía en Bogotá para evitar el trancón de la avenida Boyacá

Un carro en contravía por ciclorruta puso en riesgo a quienes se movilizaban en bicicleta por la avenida Boyacá, en Bogotá. El conductor utilizó ese corredor exclusivo para evitar la congestión que afectó la vía principal durante la noche del viernes 9 de octubre.

La maniobra quedó registrada en una grabación que circuló en redes sociales. En las imágenes se observa que el vehículo particular avanzó varios metros por el espacio reservado para medios de transporte no motorizados.

El hecho ocurrió mientras los demás automóviles permanecían detenidos o avanzaban con lentitud en la calzada contigua. Dentro del carro viajaba también un pasajero, de acuerdo con la información que acompañó el registro.

PUBLICIDAD

El vehículo circuló en sentido contrario al permitido para quienes transitaban por la avenida Boyacá y ocupó una ruta destinada de forma exclusiva a ciclistas. La situación expuso a los usuarios de ese corredor ante el paso del automóvil.

El automóvil avanzó en contravía por el corredor exclusivo para bicicletas en Bogotá y figura con un comparendo impuesto el mismo día de la grabación - crédito @tigeronitsukaa / TikTok

Las personas que registraron la escena reaccionaron con gritos dirigidos al conductor. Otros vehículos también hicieron sonar sus bocinas mientras el carro continuaba por la ciclorruta.

La conducta puede constituir una infracción de tránsito. La sanción prevista para ese tipo de maniobras equivale a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes.