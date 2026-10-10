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Junior de Barranquilla rompería el mercado de fichajes con un jugador que pasó por la selección Colombia: “Un excelente nombre”

El conjunto Tiburón, que está a punto de ser eliminado en la Liga BetPlay, buscaría a un defensor que estaría disponible para negociar a finales de 2026

Junior de Barranquilla
Junior de Barranquilla se reforzaría con un jugador que fue figura de la selección Colombia hace pocos años - crédito Colprensa
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Junior de Barranquilla pasa por uno de sus peores momentos en los últimos años, pues ve de cerca quedar afuera de los ocho primeros en la Liga BetPlay, no defender el bicampeonato y terminar la temporada 2026 antes de tiempo, lo que sería un fracaso enorme para la institución por la inversión en la nómina.

Para evitar otro campeonato de malos resultados, el Tiburón buscaría a nada menos que un defensor con pasado en la selección Colombia, que formó parte del proceso de Néstor Lorenzo hasta hace poco y mucha experiencia internacional, además de que estaría dispuesto a negociar.

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De esta manera, el Junior pensaría en un fichaje de mucho peso para 2027, como el que hizo con Luis Fernando Muriel en 2026, que terminó siendo un éxito, porque ayudó para salir campeón de la Liga BetPlay en el primer semestre y obtener el cupo para la próxima edición de la Copa Libertadores.

Un fichaje enorme para el Junior

El equipo de Sebastián Viera sabe que, para la campaña de 2027, tiene un reto enorme por delante: no volver a fracasar en la Copa Libertadores ni la Liga BetPlay, pues en 2026 quedó en deuda a nivel internacional y en el segundo semestre, más allá de salir campeón en junio.

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Es por eso que salió la versión de que Carlos Cuesta interesa mucho al Junior de Barranquilla, lo que significaría un refuerzo de peso para la parte defensiva de un equipo al que, en apenas 11 encuentros del campeonato local, le marcaron 20 tantos, una cifra preocupante para el club.

Carlos Cuesta
Carlos Cuesta se encuentra en Vasco da Gama desde agosto de 2025, a préstamo desde Galatasaray - crédito Vasco da Gama

La información fue revelada por el periodista Adrián Magnoli, en el programa MorninGOL de AS Colombia, al mencionar que el conjunto rojiblanco ya inició los contactos para saber las condiciones y la posición del central de 27 años, quien lleva un año y medio en el Vasco da Gama.

“Junior busca al central Carlos Cuesta. Se comunicaron con el representante. Ha perdido protagonismo en Vasco da Gama; los últimos partidos fue al banco de suplentes y no está teniendo el protagonismo de antes”, fueron las palabras del comunicador argentino en el medio digital.

Carlos Cuesta
Carlos Cuesta fue subcampeón de la Copa América y ayudó a Colombia para clasificar al Mundial 2026 - crédito Nathan Ray Seebeck/USA TODAY Sports

Magnoli aseguró que, pese a lo costoso que podría ser para el fútbol colombiano y lo que se negocie con Galatasaray de Turquía, dueño de sus derechos deportivos, “si Junior se quiere reforzar, buscaron un excelente nombre; de ahí a que lo puedan traer, es otra cosa, pero Carlos Cuesta interesa al Junior”.

“Este equipo se ha levantado en los peores momentos”

En charla con la prensa el jueves 8 de octubre, Teófilo Gutiérrez aseguró que Junior sigue vivo en la Liga BetPlay, pese a la crisis de resultados: “Nadie está clasificado. Hay unos más cerca que otros, pero nadie aún seguro. A veces, los primeros que clasifican son los primeros que salen eliminados. Pasa en Mundiales, en la Champions, no solo en Colombia. Nosotros tenemos que estar tranquilos, ganar el domingo e ir partido a partido”.

El mayor logro de este equipo en los últimos dos campeonatos ha sido la resiliencia. Este equipo se ha levantado en los peores momentos y ha logrado títulos cuando nadie daba un peso por nosotros. Este Junior es un equipo que sabe remontar y que, cuando lo hace, llega fuerte a las finales. Y todos sabemos lo que pasa cuando Junior llega fuerte a ese tramo decisivo. Vamos a intentarlo nuevamente”, añadió.

-crédito Lina Gasca/Colprensa
Teófilo Gutiérrez dejó claro que Junior peleará hasta el final por clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Lina Gasca/Colprensa

Según las cuentas de Teo, que disputa sus últimos partidos antes del retiro, “nosotros tenemos uno o dos partidos menos que los que están arriba. Ganando esos dos juegos, nos trepamos al noveno puesto. Y ya estando ahí es otra historia. Estos dos partidos que vienen de local —ante Internacional de Bogotá y Deportivo Pereira— van a ser muy importantes. Los rivales no quieren que Junior esté en los ocho, lo han manifestado, y eso es imprudente, porque nos eleva el rendimiento”.

El atacante finalizó al decir que el equipo siempre da de qué hablar: “Decir que todos le quieren ganar a Junior es una realidad, todos le quieren ganar al bicampeón. Todos dicen y sienten que si Junior se mete, es campeón, y no hay duda de eso. No nos den por muertos aún. Yo tengo mis cuentas claras y nadie me va a quitar ese sueño que tengo. Yo nunca me he quedado por fuera de los ocho y esta vez no va a ser la excepción”.

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