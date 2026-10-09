La hinchada de Millonarios protestó con banderines y pancartas en el Estadio de Techo tras la eliminación de la Copa Colombia: “Solo corren a cobrar”

Así fue el momento en el cual se desplegó una bandera en contra de los jugadores azules - crédito @camilozabaleta/X

Guardar

El 8 de octubre de 2026, Millonarios y Fortaleza se repartieron puntos en el estadio Metropolitano de Techo en el comienzo de la fecha 14 de la Liga BetPlay.

Pese a que el volante chileno Rodrigo Ureña consiguió anotar para el “Embajador” al minuto 88, el delantero Ítalo Montaño le amargó la noche a los azules.

PUBLICIDAD

Pero en la previa del juego, los fanáticos que asistieron al suroccidente de Bogotá desplegaron una bandera en el sector oriental del estadio, mostrando su inconformismo por el rendimiento que ha mostrado el equipo tras lo que fue el partido ante el Barranquilla FC.

Millonarios viene de quedar por fuera de la Copa BetPlay ante el Barranquilla FC - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Varios usuarios en redes sociales y la prensa deportiva registraron el hecho. El mensaje fue claro y decía lo siguiente:

“Solo corren a cobrar. La única que meten es la tarjeta en el cajero”, el mensaje de la hinchada de Millonarios a sus jugadores tras la eliminación de Copa Colombia”.

Nuestro reportero de Infobae Colombia mostró el momento en dónde los hinchas de Millonarios desplegaron sus trapos de protesta - crédito @camilozabaleta/X

Esto fue lo que dijo Alberto Gamero tras la eliminación de la Copa Colombia

La eliminación de Millonarios generó fuertes molestias entre la hinchada Azul - crédito Dimayor/YouTube

El 3 de octubre de 2026, Alberto Gamero calificó de “ridícula” la eliminación de Millonarios ante Barranquilla F. C., que avanzó por 5-4 en los tiros del punto penal después del empate 1-1 en los 90 minutos de los octavos de final de la Copa Colombia disputados en el estadio Romelio Martínez de la capital del Atlántico.

PUBLICIDAD

El entrenador asumió la responsabilidad por una derrota que alejó al equipo del funcionamiento que pretende consolidar y frustró una vía rápida hacia la final.

La definición dejó a Barranquilla, último en la tabla del descenso, clasificado para enfrentar a América de Cali por un lugar en las semifinales. El rival de Millonarios había llegado a esta instancia después de eliminar a Junior.

Gamero no buscó explicaciones en acciones aisladas ni cuestionó decisiones arbitrales. El técnico sostuvo en rueda de prensa que el resultado expuso una falla colectiva:

“Hacer balance de este partido es, como dice uno, hacer el ridículo que hoy hicimos todos”.

El samario extendió su autocrítica a todos los sectores vinculados con el club. “Venir aquí es a pedir disculpas con nuestra gente, disculpas con nuestra directiva, disculpas con nuestros periodistas”, dijo.

PUBLICIDAD

Barranquilla superó a Millonarios en penales por 5-4, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos, por los octavos de final de la Copa Colombia - crédito Barranquilla FC

La eliminación no tuvo, para Gamero, relación con una ocasión fallada o con un penalti discutible. “Que lo botamos, que no lo botamos, que no fue penalti, no, señor”, indicó, al rechazar que esos factores explicaran la salida del torneo.

El entrenador consideró que el resultado reflejó lo ocurrido en el campo y reconoció la superioridad del adversario.

“Si Barranquilla clasificó, fue porque hizo algo mejor que nosotros. Encontramos un Barranquilla que hizo mejor las cosas que nosotros”.

Barranquilla F. C. no fue subestimado por Millonarios, de acuerdo con la explicación del técnico. Gamero remarcó que utilizó su formación principal y que el grupo conocía la exigencia del cruce por el antecedente del equipo local frente a Junior.

PUBLICIDAD

También sostuvo que la preparación había sido responsable, aunque esa disposición no se trasladó al rendimiento.

“No hubo exceso de confianza, porque aquí vino a jugar el equipo titular; este es el equipo titular. Lo propusimos con la mayor responsabilidad del caso. Hoy no jugamos un buen partido”, precisó.

La Copa Colombia representaba para el conjunto capitalino un camino más corto para disputar una final: “Será duro para nosotros aceptar una eliminación de estas; era el camino corto para llegar a una final”.

El técnico anticipó que la caída afectará al plantel, pero descartó que altere la continuidad del proceso.

“Yo, por lo menos, estoy muy golpeado. Sé que los jugadores van a estarlo también”.

Su malestar, precisó, no estuvo dirigido al equipo que logró la clasificación. “Estoy muy golpeado, no por el equipo que me eliminó, sino porque yo quedé eliminado”.

PUBLICIDAD

Un equipo partido y lejos de la idea de Gamero

Gamero se mostró molesto por la eliminación de Millonarios en la Copa Colombia - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Gamero entendió que Millonarios perdió el orden que había comenzado a mostrar antes del partido. “Hoy no era el Millonarios que yo traje”, dijo al referirse a un equipo que, a su juicio, dejó de sostener el equilibrio entre sus ataques y la respuesta defensiva.

El diagnóstico táctico fue directo: “Si nos estábamos acercando al Millonarios que yo quiero, hoy nos distanciamos”. Luego describió el problema central. Para el entrenador, el encuentro ante Barranquilla fue el mayor retroceso dentro de la evolución reciente del grupo.

“Hoy fue un equipo partido, un equipo que ataca, pero no defiende. Hoy fue el partido en que más nos alejamos de lo que veníamos haciendo”, añadió.

PUBLICIDAD

Gamero aclaró que profundizará su revisión antes de fijar conclusiones definitivas. “Lo viví, lo miré y lo voy a evaluar mejor”, indicó sobre un equipo que, según su percepción, venía “haciendo cosas buenas o mejorando cosas”.

La eliminación llevó al entrenador a expresar vergüenza ante los seguidores del club. Millonarios deberá continuar su proceso deportivo tras el error de no clasificar. “Estoy avergonzado, triste no estoy, estoy avergonzado con nuestra afición. Millonarios merece cosas grandes, esta afición merece cosas grandes”, sostuvo Gamero, quien cerró su balance con una advertencia: “Error grande no clasificar, pero esto sigue para nosotros”.