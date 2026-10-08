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Varios de los jóvenes elogiados de la selección Colombia estuvieron entre quienes menos minutos sumaron en la fecha FIFA

Davinson Sánchez, con 270’, fue el futbolista que más jugó con la Tricolor ante México, Paraguay y Perú

Juan Manuel Rengifo debutó a los 21 años con la selección Colombia y a los 20 años con Atlético Nacional - crédito FCF
Juan Manuel Rengifo debutó a los 21 años con la selección Colombia y a los 20 años con Atlético Nacional - crédito FCF
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Los minutos de los convocados por la selección Colombia durante las fechas FIFA de septiembre y octubre del 2026 dejaron un debate sobre el espacio concedido a varios de los jugadores jóvenes más comentados por el público.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo empató 1-1 con México el 26 de septiembre, perdió 1-0 ante Paraguay el 2 de octubre y cerró la gira por Estados Unidos con una victoria 2-0 frente a Perú el 6 de octubre.

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En esos tres partidos amistosos, Lorenzo utilizó a 24 de los 26 convocados. Entre quienes sí tuvieron participación, Camilo Durán, Daniel Arcila, Matías Orozco, Juan Manuel Rengifo y Jhon Solís acumularon algunos de los registros más bajos: 32 minutos, 30 minutos, 38 minutos, 45 minutos y 68 minutos, respectivamente. Royer Caicedo y Óscar Perea fueron los únicos jugadores que no ingresaron a ningún compromiso.

Con anotaciones de Samuel Velásquez y Daniel Arcila, la selección Colombia venció 2-0 a Perú - crédito FCF
Con anotaciones de Samuel Velásquez y Daniel Arcila, la selección Colombia venció 2-0 a Perú - crédito FCF

La cantidad de minutos que cada jugador sumó con la selección Colombia en la fecha FIFA de septiembre y octubre

Porteros

  • Aldair Quintana - 90’
  • Álvaro Montero - 90’
  • Kevin Mier - 90’

Defensas

  • Davinson Sánchez - 270’
  • Daniel Muñoz - 187’
  • Kevin Andrade - 180’
  • Jhon Lucumí - 161’
  • Álvaro Angulo - 123’
  • Samuel Velásquez - 121’
  • Éder Ocampo - 83’
  • Royer Caicedo - 0’

Mediocampistas

  • Jhon Arias - 238’
  • Gustavo Puerta - 234’
  • Richard Ríos - 172’
  • Yáser Asprilla - 154’
  • Kevin Castaño - 101’
  • Jhon Solís - 68’
  • Juan Rengifo - 45’
  • Matías Orozco - 38’
  • Daniel Arcila - 30’

Delanteros

  • Luis Javier Suárez - 171’
  • Andrés Gómez - 127’
  • Kevin Viveros - 99’
  • Jaminton Campaz - 69’
  • Camilo Durán - 32’
  • Óscar Perea - 0’
Los jugadores convocados buscan ganarse un lugar en el proceso de la Selección Colombia - crédito Federación Colombiana de Fútbol
Los jugadores convocados buscan ganarse un lugar en el proceso de la Selección Colombia - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Los elogios a los jugadores con menos minutos

El último amistoso, ante Perú en Miami, ofreció señales sobre varios de esos nombres. Juan Rengifo ingresó tras el descanso, mientras Camilo Durán y Daniel Arcila entraron en el segundo tiempo. Durán provocó la expulsión del peruano Miguel Araujo y Arcila selló el 2-0 en tiempo de adición, luego de una asistencia de Rengifo. Matías Orozco, en cambio, cerró la fecha FIFA con 38 minutos acumulados.

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Juan José Peláez, director técnico con pasado en equipos como Atlético Nacional, también mencionó a Rengifo y Arcila al analizar las alternativas para el mediocampo colombiano. “Uno veía apropiado a Rengifo, a Arcila al lado de Ríos, que creo que jugó muy bien”, afirmó en Win Sports el 6 de octubre del 2026.

Juan Manuel Rengifo
Carlos Antonio Vélez afirmó que no hay espacio para comparar a Juan Manuel Rengifo con Jame Rodríguez en la selección Colombia - crédito @velezfutbol/X

Rafael Cifuentes, analista de AS Colombia, cuestionó la idea de que los futbolistas jóvenes deban cumplir un recorrido más extenso antes de asumir un papel relevante en la selección.

“Yo quiero que de verdad quitemos y rompamos un poco ese mito, esquema que tenemos todos en la cabeza. Es que es muy joven, es que es muy pelado, es que todavía le falta, es que tiene camino, es que está en Nacional, tiene que jugar primero afuera, ir a Europa, hacer un camino y ahí sí poder jugar o ser titular de la selección Colombia”.

Sobre Juan Rengifo, Cifuentes destacó su aparición ante Perú y sostuvo que ofreció soluciones que Colombia no había encontrado en los amistosos anteriores. “Ayer entró con una categoría con una personalidad. Él frenó el juego por los extremos de Colombia, porque era llegar extremo y tirar un pelotazo. Él se iba por el centro, buscaba la pelota y siempre sus pases fueron filtrados por en medio de los centrales o buscando una pared, o buscando una triangulación o un toque para llegar de otra manera. Y eso es lo que necesita Colombia y lo que le hizo falta en los dos partidos anteriores”.

La gira dejó una victoria, un empate y una derrota, además de una discusión abierta sobre la renovación. Los minutos ante México, Paraguay y Perú mostrarían que varios de los futbolistas que generaron expectativa todavía no tienen un lugar consolidado en la rotación de Colombia.

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