Marino Hinestroza regresó a la titularidad con el Vasco da Gama siendo figura y así lo calificó la prensa brasileña: “Aportó profundidad”

El "Gigante da Colina" venció al Fogão en el clásico de la amistad en el estadio Nilton Santos -crédito @VascodaGama/X

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La fecha FIFA terminó y los clubes regresan a las acciones tanto en las ligas locales como en los torneos continentales.

El 7 de octubre de 2026, el Vasco da Gama (conocido este año como Vascolombia por los cuatro futbolistas colombianos que integran el club) derrotó por 1-2 al Botafogo en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro por la fecha 29 de la Serie A de Brasil.

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Por los lados de Colombia, la noticia pasó por la titularidad del delantero Marino Hinestroza y su influencia en el ataque para el equipo dirigido por el portugués Pedro Emanuel, resaltado por la prensa brasileña tras los 65 minutos que estuvo en el campo de juego.

El cuadro vascaíno fue determinante con los goles de Alan Lescano y de David Corrêa, mientras que Marino tuvo su primera titularidad luego de un año en el cuadro de Río -crédito Globo Esporte

Luego de ser reemplazado por el atacante brasileño Adson, el portal Globo Esporte le otorgó una puntuación de 6,5 puntos y pese a que puede ser considerada como una calificación baja en los rangos, explicaron que tuvo una buena labor en el frente de ataque por la banda, característica habitual que tiene la exfigura de Atlético Nacional como delantero:

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“Regresó a la alineación titular en el Brasileirão después de seis meses y tuvo una buena actuación. Aportó profundidad al ataque por la banda derecha y participó en la jugada que derivó en el gol de David. Más tarde, estuvo a punto de dar una asistencia a Sosa, cuyo disparo se estrelló en el poste”.