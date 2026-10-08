Avión de Avianca fue impactado por un rayo en pleno vuelo: los pasajeros salieron ilesos

Imagen de referencia. El vuelo AV5226 de Avianca retornó de forma preventiva a Bogotá tras el impacto de un rayo en su ruta hacia Cúcuta - crédito Colprensa

Guardar

El martes 6 de octubre, el vuelo AV5226 de Avianca regresó de forma preventiva a Bogotá después de que un rayo impactara la aeronave que cubría la ruta hacia Cúcuta.

La medida permitió revisar el avión y trasladar a los pasajeros a otro vuelo, sin que se reportaran personas lesionadas, según confirmó la compañía a Semana.

PUBLICIDAD

El incidente ocurrió pocos minutos después del despegue desde el aeropuerto internacional El Dorado, cuando el avión atravesaba una zona de tormenta eléctrica. Entre los viajeros había líderes sociales de Norte de Santander que se dirigían a un encuentro nacional.

La descarga se sintió en el parabrisas durante el trayecto y provocó momentos de angustia entre los pasajeros. En redes sociales circularon imágenes que mostraban daños en uno de los vidrios panorámicos, aunque la aerolínea no confirmó específicamente esa afectación.

La aerolínea mantiene la comercialización de tiquetes porque la ruta hacia la capital del Cauca no fue cancelada de forma definitiva - crédito Avianca

Avianca indicó que el retorno obedeció a sus procedimientos operativos ante este tipo de incidentes. La compañía explicó: “El vuelo en la ruta Bogotá–Cúcuta debió regresar a Bogotá de manera preventiva, ante el impacto de un rayo en el avión”, dijo la compañía al medio citado.

PUBLICIDAD

Tras el aterrizaje, la aeronave quedó dispuesta para una inspección que permitiera verificar posibles daños. Los viajeros fueron reubicados en otro avión para completar el desplazamiento hacia Cúcuta.

“Como parte de nuestros protocolos de seguridad, la aeronave retornó a su punto de origen y los pasajeros fueron reubicados posteriormente en otra aeronave para continuar su viaje”, señaló la aerolínea. La empresa calificó la decisión como una medida preventiva habitual en la industria aérea, enfocada en la seguridad de pasajeros y tripulación.

Carmen García, representante de las Madres del Catatumbo y pasajera del vuelo, describió el momento del impacto: “Teníamos unos minutos en el aire cuando sentimos el impacto del rayo que golpeó el panorámico del avión. Fue horrible, un susto terrible el que vivimos, ya estábamos muy alto y la tormenta estaba muy intensa”, según declaraciones citadas por La FM.

PUBLICIDAD

La líder social aseguró que el regreso a Bogotá evitó que el avión continuara bajo las condiciones meteorológicas adversas. “Afortunadamente y gracias a los pilotos, regresamos a Bogotá para cambiar de avión. Gracias a Dios no nos pasó nada, porque por un momento pensamos que no lo íbamos a lograr”, agregó.

Entre los pasajeros también se encontraba Enrique Pertúz, presidente de la red departamental de defensores de derechos humanos. El grupo viajaba desde Bogotá para participar en una reunión nacional de líderes sociales.

Lluvias, tormentas y emergencias en Cúcuta

Las intensas lluvias y tormentas eléctricas provocaron emergencias en varias comunas de Cúcuta - crédito @IDEAMColombia/X

El episodio aéreo coincidió con fuertes lluvias y tormentas eléctricas en Cúcuta y otros municipios de Norte de Santander. Las condiciones climáticas también causaron emergencias en las comunas 6, 7, 8 y 10 de la ciudad.

PUBLICIDAD

Las afectaciones se concentraron en las vías del Club Tenis, la continuidad de la avenida Cero y la Autopista Internacional en dirección a Villa del Rosario. En este último corredor se registró un desprendimiento de roca, informó Fabián Pratto, director de la Oficina de Gestión del Riesgo y del Desastre de Cúcuta, a La FM.

El funcionario indicó que las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas con mayor riesgo debido a que los reportes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales anticipaban la continuidad de las lluvias y tormentas eléctricas en Cúcuta.

Esta es la razón por la cual los rayos impactan a los aviones

Un avión comercial recibe el impacto de un rayo aproximadamente una vez al año al volar cerca de zonas con actividad eléctrica - crédito Omar Martínez/Cuartooscuro.com

Un avión comercial puede recibir el impacto de un rayo aproximadamente una vez al año cuando cruza o vuela cerca de una zona con actividad eléctrica. El fenómeno está contemplado por la ingeniería aeronáutica y, por lo general, no afecta a la seguridad del vuelo.

PUBLICIDAD

La estructura metálica funciona como una jaula de Faraday: la corriente se desplaza por la superficie exterior del fuselaje, sin entrar en la cabina ni dañar los sistemas electrónicos esenciales o los tanques de combustible. La descarga vuelve al aire en millonésimas de segundo.

El avión altera el campo eléctrico que lo rodea, lo que puede facilitar la descarga entre regiones con cargas opuestas dentro de una nube.

El rayo suele entrar por la nariz, la punta de un ala o el estabilizador, y salir por otro extremo de la aeronave. Tras el impacto, los pilotos revisan los instrumentos y, según Aircrew Aviation, el vuelo suele continuar hasta el aterrizaje, donde se realiza una inspección de rutina.

PUBLICIDAD