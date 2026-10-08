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Esta sería la empresa que respaldaría la oferta de 90 millones de dólares por los derechos de televisión del fútbol colombiano

Se conoció el grupo financiero que estaría detrás de la propuesta que, al parecer, presentó la organización Go Sports, según el periodista Alejandro Pino

Derechos de televisión fútbol colombiano
Desde septiembre que se tiene una oferta de 90 millones de dólares por los derechos de televisión del fútbol colombiano - crédito Millonarios FC
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Sigue el debate y la polémica con respecto a la negociación por los derechos del fútbol colombiano, debido a que promete ser el negocio más importante del país en 2026 por la cantidad de dinero que se estaría manejando y el poder mediático entre los aficionados, clubes y empresas relacionadas.

Se conoció la que sería la empresa que respaldaría la oferta de 90 millones de dólares, que fue aprobada por la Dimayor el 21 de septiembre y le compite al canal deportivo Win Sports, actual dueño del contrato, que acaba en diciembre, y tiene dos meses para igualar o superar la cifra.

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De otro lado, cabe recordar que, pese a que se mencionó a la empresa Go Sports como la encargada de esa propuesta, tanto la entidad como la División Mayor del Fútbol Colombiano desmintieron esa información, también con el objetivo de respetar la cláusula de privacidad de las partes involucradas.

El respaldo desde Honduras

El periodista Alejandro Pino, en su programa Historias Secretas, dio a conocer nuevos detalles de la oferta que se le presentó a la Dimayor por los derechos de televisión: “Esa propuesta fue presentada con una empresa fundada en un paraíso fiscal en Panamá que se llama Go Sports. La empresa que presentó esa propuesta en Colombia, es de un paraíso fiscal, entonces tiene que presentar la propuesta con una empresa local, con una empresa colombiana, y esa empresa tiene un empleado, tiene de patrimonio un millón de pesos y se supone que va a responder por noventa millones de dólares anuales”.

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Es por eso que el comunicador reveló la información sobre el Grupo Financiero Atlántida, que respalda la propuesta de los 90 millones de dólares: “Su presidente se llama Guillermo Bueso, uno de los hombres más ricos de Honduras. Ese grupo está presente en diversos países y rubros financieros. Están en Centroamérica, en Honduras, Ecuador y Panamá. Es un grupo que no tiene presencia en Colombia, pero es un grupo muy fuerte y reconocido. Ahí empezaron las preguntas, porque como se reunieron ahorita en Miami por el partido de Colombia contra Perú, como hubo reuniones, pasaron varias cosas”.

Ilustración de Mauricio Correa junto a un estadio, una cámara de televisión, antenas y los logotipos de la Liga BetPlay y Dimayor.
Mauricio Correa, fundador de Win Sports, encabeza la propuesta por los derechos de transmisión televisiva del fútbol profesional en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Me dijeron de muy buena fuente al interior de la dirigencia del fútbol colombiano que ahorita en Miami, el señor Bueso vio que esto estaba como muy ruidoso, que esto no era buen negocio, que la propuesta es un poco arriesgada. Para ellos, es una posibilidad de ingresar en el mercado colombiano, un mercado en el que este grupo hondureño, como ustedes ya vieron, no está. Entonces, es que es una buena posibilidad de ingresar al mercado colombiano, pero están preocupados. Están preocupados porque el negocio es demasiado caro, 90 millones de dólares sin posibilidad de ganancia en al menos tres o cuatro años”, añadió.

Derechos de televisión del fútbol colombiano
La Dimayor contrato con una misma entidad para cubrir todos sus campeonatos profesionales y recibir una cifra cercana a los 100 millones de dólares por año - crédito Millonarios FC

La “preocupación” de los hondureños

Pino Calad mencionó que dicho grupo financiero tendría problemas por enfrentarse a quienes son los dueños del actual dueño de los derechos de televisión en Colombia: “El señor Bueso está preocupado porque se enteró de que hay una gente que está muy molesta y es la dueña de Win Sports porque esos 90 millones de dólares es declararle la guerra. El 50% es de DirecTV, que pertenece a una compañía argentina que se llama Torneos, que desde que asumieron hace un par de años se están encargando de la producción”.

“El otro cincuenta por ciento le pertenece a RCN y yo sé que a todos se nos olvida quiénes son los dueños de RCN. Uno se llama Antonio José Ardila, embajador en Gran Bretaña en su momento, hijo de Carlos Ardila Lülle. La Organización Oval es Organización Ardila Lülle. Este señor, que está metido de lleno en el tema de fútbol, está berraco, porque para algo contrataron a James Rodríguez, para recibir más plata. No solamente es dueño de Atlético Nacional, es dueño del cincuenta por ciento de Win. Y ellos tenían una propuesta de oferta que, como ya les expliqué, la Dimayor está tirando el cañazo con esta empresa de Mauricio Correa para subirlo a noventa millones”.

Derechos de televisión del fútbol colombiano
La Dimayor firmó contrato con el canal Win Sports en 2012, que se renovó en 2020 con derechos exclusivos de transmisión - crédito Santa Fe

Sumado a eso, el comunicador advirtió que Win Sports ahora presionaría a la Dimayor con sus recientes anuncios de transmitir partidos internacionales que le darían ganancias sin necesitar al fútbol colombiano: “Aquí la gran pregunta es: ¿y dónde WIN les diga ‘no, no subimos a los noventa millones, no les vamos a pagar’, ¿qué va a hacer el fútbol profesional colombiano? ¿Qué va a hacer la Dimayor? Y pasa, como ya me contaron, que el Grupo Atlántida de Honduras va a decir: ‘No me quiero pelear con unos potenciales socios, yo no me quiero pelear con la Oval, no me interesa’. ¿De dónde van a sacar el canal, la señal, la producción? ¿Dónde van a montar? ¿Dónde va a estar la ganancia? Win se demoró tres, cuatro años en generar ganancias".

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