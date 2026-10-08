Colombia

A ‘La Morocha’ le iban a suspender sus órdenes de captura por directriz del Gobierno Petro, según gobernador de Caquetá

El mandatario Luis Francisco Aguilar aseguró que acudió ante la Fiscalía General de la Nación para impedir esa solicitud del anterior Ejecutivo

- crédito @ABDELAESPRIELLA - X/Colprensa
- crédito @ABDELAESPRIELLA - X/Colprensa
Guardar

Diana Milena Agudelo Salazar, conocida como alias La Morocha, fue capturada el 6 de octubre de 2026 en Cartagena del Chairá, Caquetá, junto con dos integrantes de su esquema de seguridad.

La operación estuvo a cargo del Ejército y la Policía, que incautaron una pistola y una escopeta. La detenida era señalada como cabecilla de finanzas de la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc, facción liderada por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

PUBLICIDAD

Tras la detención de la líder guerrillera, se han conocido nuevos detalles sobre su historial criminal, así como los presuntos beneficios jurídicos que tenía previstos a recibir.

El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Aguilar, advirtió que, durante la administración del expresidente Gustavo Petro, las ordenes de captura en contra de Agudelo Salazar iban a ser suspendidas por la Fiscalía General de la Nación, debido a su vinculación con el proceso de paz con la estructura de ‘Calarcá’.

El mandatario departamental, en diálogo con NTN24, sostuvo que esa medida tenía el visto bueno del entonces alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y detalló que solo sus advertencias ante el ente acusatorio impidieron dicho fin.

PUBLICIDAD

“Nosotros levantamos la voz cuando pretendían con el anterior comisionado de paz solicitar el levantamiento de las órdenes de captura de esta criminal. Nosotros levantamos la voz e hicimos unas denuncias con respecto a lo que pretendían hacer. Afortunadamente, no se dieron por parte de la Fiscalía el levantamiento de órdenes de captura a esta señora”, expresó el dirigente al noticiero citado.

Temas Relacionados

La MorochaOrden de capturaFiscalíaGobierno PetroGobernador de CaquetáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marino Hinestroza regresó a la titularidad con el Vasco da Gama siendo figura y así lo calificó la prensa brasileña: “Aportó profundidad”

El delantero colombiano tuvo una buena noche ante Botafogo por el Brasileirão en un juego que se disputó en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro

Marino Hinestroza regresó a la titularidad con el Vasco da Gama siendo figura y así lo calificó la prensa brasileña: “Aportó profundidad”

Martha Restrepo recordó cómo le dio el primer trabajo a Claudia Bahamón: “Estábamos en épocas de universidad”

En diálogo con Infobae Colombia, la actriz recordó que tuvo el honor de conocer a Claudia antes de su gran debut en la pantalla, cuando aún era una modelo que buscaba crecer en la industria

Martha Restrepo recordó cómo le dio el primer trabajo a Claudia Bahamón: “Estábamos en épocas de universidad”

Una bandera y un cilindro del ELN causó temor en Barranquilla: autoridades descartaron presencia de explosivos

Las personas que transitaban por la Avenida Murillo alertaron a una patrulla de la Policía. Tras revisar la situación, los uniformados resolvieron cerrar preventivamente el paso de vehículos

Una bandera y un cilindro del ELN causó temor en Barranquilla: autoridades descartaron presencia de explosivos

Clima: las temperaturas que predominarán este 8 de octubre en Cartagena de Indias

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima: las temperaturas que predominarán este 8 de octubre en Cartagena de Indias

Clima en Barranquilla: temperatura y probabilidad de lluvia para este jueves 8 de octubre

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país<br>

Clima en Barranquilla: temperatura y probabilidad de lluvia para este jueves 8 de octubre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Martha Restrepo recordó cómo le dio el primer trabajo a Claudia Bahamón: “Estábamos en épocas de universidad”

Martha Restrepo recordó cómo le dio el primer trabajo a Claudia Bahamón: “Estábamos en épocas de universidad”

Joe Manganiello contradijo la versión de Sofía Vergara sobre el fin de su matrimonio en sus memorias: “Se dijeron cosas sobre mí que eran falsas”

En video: Camila Osorio y Aryna Sabalenka bailaron juntas al ritmo de Shakira y Maluma en Wuhan

Ana del Castillo mostró, con su estilo único y en traje de baño, cómo va su embarazo

Rock al Parque 2026: horarios del sábado 10 de octubre, con Apocalyptica y Stratovarius

Deportes

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima - en vivo HOY: siga aquí a James Rodríguez en el partido en Ditaires que comienza a poner al día el calendario

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima - en vivo HOY: siga aquí a James Rodríguez en el partido en Ditaires que comienza a poner al día el calendario

Marino Hinestroza regresó a la titularidad con el Vasco da Gama siendo figura y así lo calificó la prensa brasileña: “Aportó profundidad”

‘Bolillo’ Gómez aún no quiere irse de El Salvador, pese al fracaso en la Nations League: “Espero el análisis del presidente”

Deportes Quindío le abrió las puertas a Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe, para que se retire en el club: “Esta es la casa de él”

Esta sería la empresa que respaldaría la oferta de 90 millones de dólares por los derechos de televisión del fútbol colombiano