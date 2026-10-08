A ‘La Morocha’ le iban a suspender sus órdenes de captura por directriz del Gobierno Petro, según gobernador de Caquetá

- crédito @ABDELAESPRIELLA - X/Colprensa

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Diana Milena Agudelo Salazar, conocida como alias La Morocha, fue capturada el 6 de octubre de 2026 en Cartagena del Chairá, Caquetá, junto con dos integrantes de su esquema de seguridad.

La operación estuvo a cargo del Ejército y la Policía, que incautaron una pistola y una escopeta. La detenida era señalada como cabecilla de finanzas de la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc, facción liderada por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

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Tras la detención de la líder guerrillera, se han conocido nuevos detalles sobre su historial criminal, así como los presuntos beneficios jurídicos que tenía previstos a recibir.

El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Aguilar, advirtió que, durante la administración del expresidente Gustavo Petro, las ordenes de captura en contra de Agudelo Salazar iban a ser suspendidas por la Fiscalía General de la Nación, debido a su vinculación con el proceso de paz con la estructura de ‘Calarcá’.

El mandatario departamental, en diálogo con NTN24, sostuvo que esa medida tenía el visto bueno del entonces alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y detalló que solo sus advertencias ante el ente acusatorio impidieron dicho fin.

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“Nosotros levantamos la voz cuando pretendían con el anterior comisionado de paz solicitar el levantamiento de las órdenes de captura de esta criminal. Nosotros levantamos la voz e hicimos unas denuncias con respecto a lo que pretendían hacer. Afortunadamente, no se dieron por parte de la Fiscalía el levantamiento de órdenes de captura a esta señora”, expresó el dirigente al noticiero citado.