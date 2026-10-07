Dimayor confirmó la programación de Atlético Nacional: la apretada agenda del Verdolaga durante octubre por la Liga BetPlay

Atlético Nacional jugará en nuevas fechas debido al festival de música electrónica EDC- crédito Atlético Nacional

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El 6 de octubre de 2026, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano confirmó los dos partidos que tendrá Atlético Nacional para el cierre de mes en la Liga BetPlay.

Es importante recordar que tanto el “Verdolaga” como Independiente Medellín no podrán usar el estadio Atanasio Girardot el fin de semana del 10 al 13 de octubre de 2026 debido a la realización del festival de música electrónica de EDC.

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En primer lugar, el juego ante Cúcuta Deportivo se llevará a cabo el 19 de octubre de 2026 en el estadio General Santander a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia), y el juego ante el Deportivo Pasto se realizará el 22 de octubre de 2026 a las 8:00 p. m en el estadio Atanasio Girardot.

En principio, el juego ante los “Volcánicos” (apodo del Deportivo Pasto) estaba previsto inicialmente para el 10 de octubre de 2026. El club buscó trasladarlo a la semana del 20 de octubre, pero esa alternativa coincidía con la visita que debía realizar a Cúcuta Deportivo.

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El estadio Atanasio Girardot permanecerá cerrado por un festival de música electrónica programado para el sábado 10 y el domingo 11 de octubre de 2026. Por esa razón, Nacional tampoco disputará allí su compromiso ante Deportes Tolima y el duelo se realizará el 8 de octubre de 2026.

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