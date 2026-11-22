La empresa prevé contener la declinación de sus campos maduros, mientras evalúa fórmulas para importar gas y avanza en conversaciones con el Ministerio de Hacienda por las obligaciones del Fepc (Charlie Cordero/ REUTERS)

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El presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, concentrará su gestión en recuperar la producción de hidrocarburos, aumentar las reservas y proteger la liquidez de la compañía ante las obligaciones pendientes del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

En una entrevista concedida a El Tiempo, Gutiérrez indicó que su administración concentrará las decisiones de corto y mediano plazo en el negocio de los hidrocarburos, el avance de proyectos costa afuera, la evaluación de yacimientos no convencionales y la reducción de costos dentro del Grupo Ecopetrol.

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“El primero es el crecimiento del negocio core de Ecopetrol —los hidrocarburos—, lo cual incluye aumentar la producción y las reservas”, afirmó el directivo, quien asumió la presidencia de la empresa el 28 de septiembre.

El presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, concentrará su gestión en recuperar la producción de hidrocarburos, aumentar las reservas y proteger la liquidez de la compañía (Ecopetrol)

Ecopetrol buscará contener la caída de sus campos maduros

Gutiérrez señaló que los campos maduros de Ecopetrol registran una declinación natural cercana al 20% anual. La empresa buscará compensar esa tendencia mediante técnicas de recobro mejorado, perforaciones cerca de infraestructura ya instalada e intervenciones en pozos.

También prevé desarrollar nuevas facilidades para manejar y tratar agua en activos como Caño Sur, Chichimene y Castilla. Según el presidente de la compañía, estas acciones harán parte del plan para sostener la producción base en Colombia.

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El ejecutivo afirmó que Ecopetrol mantendrá mesas técnicas con las autoridades para destrabar trámites y acelerar proyectos energéticos. En ese punto, destacó que la producción diferida por eventos de orden público o social se redujo en un 91% durante el tercer trimestre.

A mediano y largo plazo, la estrategia estará respaldada por la exploración en áreas que ya cuentan con licencia, el desarrollo de proyectos costa afuera en el Caribe y la revisión de oportunidades internacionales. Gutiérrez mencionó los hallazgos Sirius y KGG, que agrupa Kronos, Gorgon y Glaucus.

En Estados Unidos, Gutiérrez indicó a El Tiempo que la reducción de la producción en la cuenca del Permian a una menor actividad de perforación durante 2025, cuando el número de taladros pasó de cuatro a dos, además de la declinación propia de los yacimientos no convencionales.

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Joaquín Gutiérrez señaló que los campos maduros de Ecopetrol registran una declinación natural cercana al 20% anual (Luis González/Charlie Cordero/REUTERS)

“Al cierre de septiembre de 2026 teníamos cerca de 560 pozos operados en producción, con un promedio de 84.000 barriles equivalentes por día en lo corrido del año”, afirmó Gutiérrez al citado medio de comunicación.

La compañía proyecta cerrar 2026 con una producción de entre 80.000 y 83.000 barriles diarios en ese activo. Además, aprobó la perforación de siete pozos en la subcuenca de Delaware, que comenzarían a aportar cerca de 2.000 barriles diarios adicionales durante el primer trimestre de 2027.

Los pilotos de fracking seguirán sin una fecha definida

Sobre los pilotos Kalé y Platero, el presidente de Ecopetrol señaló que los equipos técnicos actualizarán la prospectividad de las áreas y estructurarán los casos de negocio con la información sísmica y de pozos disponible.

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“Hoy no es adecuado hablar de cronogramas de producción o inversiones definitivas hasta tanto no concluya la estructuración de los casos de negocio”, afirmó en declaraciones recogidas por El Tiempo.

Gutiérrez sostuvo que Colombia no cuenta con una norma que permita obtener licencia ambiental para una fase comercial de fracturamiento hidráulico con perforación horizontal. Según explicó, aún están pendientes los términos de referencia para los estudios de impacto ambiental.

Cualquier decisión futura sobre esos proyectos dependerá de la evaluación técnica, económica, jurídica, ambiental y social, además de las definiciones que adopte el Gobierno Nacional.

La importación de gas desde Venezuela dependerá de Pdvsa y de la Ofac

La posible importación de gas desde Venezuela a través del gasoducto Antonio Ricaurte dependerá de la rehabilitación de la infraestructura, que corresponde a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), y de las autorizaciones regulatorias requeridas.

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Gutiérrez precisó que Ecopetrol evaluará, por medio de su filial Cenit, la operación del tramo colombiano de 88 kilómetros y un eventual suministro de gas a través de esa conexión.

“La infraestructura del gasoducto es propiedad de Pdvsa, por lo que esa compañía es la responsable de su rehabilitación”, indicó a El Tiempo.

El cronograma también estará condicionado por los permisos aplicables, entre ellos las autorizaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos. La empresa mantendrá en evaluación alternativas para incorporar gas local, costa afuera e importado, incluida la posibilidad de una regasificadora en Coveñas.

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El Fepc seguirá como una presión para la caja de Ecopetrol

El presidente de Ecopetrol indicó que la compañía cerró el tercer trimestre con una caja de $16,3 billones y una cuenta por cobrar al Fepc cercana a $11,8 billones. De ese monto, cerca de $1,6 billones corresponden a saldos pendientes de 2025.

La empresa estima que la acumulación del Fepc durante 2026 se ubicará entre $12,7 billones y $18,2 billones. Para enfrentar ese impacto, Ecopetrol trabajará con el Ministerio de Hacienda en mecanismos que permitan monetizar la cuenta y cruzar obligaciones tributarias.

Joaquín Gutiérrez indicó que la compañía cerró el tercer trimestre con una caja de $16,3 billones y una cuenta por cobrar al Fepc cercana a $11,8 billones (Presidencia de la República/Colprensa)

Sobre ISA, Gutiérrez afirmó que Ecopetrol revisará su portafolio de inversiones de forma permanente, aunque aclaró que ese análisis no representa una decisión sobre la venta de un activo. También indicó a El Tiempo que la elección del próximo presidente de ISA dependerá de la junta directiva de esa empresa.

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