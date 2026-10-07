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Comparar a Juan Manuel Rengifo con James Rodríguez “solo conduce a perpetuar esta maldita mediocridad”: la dura crítica de Carlos Antonio Vélez

El volante de Atlético Nacional brilló en el triunfo 2-0 sobre Perú y es considerado como el reemplazo del goleador de Brasil 2014, que renunció a la Tricolor a mediados de septiembre

Juan Manuel Rengifo y James Rodríguez
Juan Manuel Rengifo es llamado a ser el James Rodríguez en la selección Colombia por jugar en el puesto de volante creativo - crédito FCF / EFE
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La selección Colombia terminó su primera prueba rumbo a 2030 con una victoria 2-0 sobre Perú en Miami, Estados Unidos. Daniel Arcila y Samuel Velásquez, dos de los nuevos jugadores del combinado nacional, anotaron los goles de un triunfo que dio tranquilidad tras los problemas ante Paraguay y México.

Juan Manuel Rengifo fue otra de las figuras del encuentro. En apenas 45 minutos, el volante le dio otra dinámica a Colombia, se asoció con sus compañeros y salió aplaudido tras ayudar a resolver un partido complicado en el Nu Stadium.

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Para muchos aficionados, el volante de Atlético Nacional se perfila para ocupar el puesto de James Rodríguez, mediocampista y compañero suyo en el equipo verde. Rodríguez renunció a la Tricolor el 15 de septiembre, al igual que Juan Fernando Quintero un mes antes.

“Perjudica el avance de este muchacho”

El jugador de 21 años dejó una buena impresión en sus 45 minutos con la camiseta de la Tricolor, pese a que fue poco y apenas en el tercero de los tres amistosos en Estados Unidos, y le daría la opción de ser tenido en cuenta para los próximos compromisos de preparación.

Para Carlos Antonio Vélez, en su cuenta de X, el crecimiento de Juan Manuel Rengifo no debe ser afectado por las comparaciones con James Rodríguez, como se ha mencionado incluso desde antes del Mundial 2026, porque significaría un peso en su proceso con la selección Colombia.

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Juan Manuel Rengifo
Carlos Antonio Vélez afirmó que no hay espacio para comparar a Juan Manuel Rengifo con Jame Rodríguez en la selección Colombia - crédito @velezfutbol/X

“Empezar a comparar a Rengifo con otro jugador es, en definitiva, necio, dañino, torpe, perjudica el avance de este muchacho y salpica de dudas un proyecto renovador que tiene que hacerse, sí o sí”, fueron las palabras del comunicador en redes sociales, después del compromiso con Perú.

Vélez fue más allá y dio a entender que la comparación con James no tiene sentido porque ni siquiera salió campeón con Colombia: “Que a su edad no sé cuántos títulos tenía otro, que esto y/o aquello es poner piedras en un camino que solo conduce a perpetuar esta maldita mediocridad”.

Juan Manuel Rengifo es uno de los jugadores de la actual selección Colombia, octubre del 2026, que tendría acción en los próximos partidos - crédito @titi_1002/Instagram
Juan Manuel Rengifo fue uno de los nueve debutantes con la selección Colombia - crédito @titi_1002/Instagram

“Si todavía lo compararan con alguien que le hubiera dado un título a la selección, uno solo, hasta tendría mediano sentido, pero… ¿nada? ¡Qué mentalidad tan obtusa, carajo!”, terminó de decir el periodista en su cuenta de X, que generó mayor debate sobre el futuro de Rengifo en la Tricolor.

“Uno tiene la responsabilidad de hacer bien el trabajo”

Después del partido, Juan Manuel Rengifo habló con los medios sobre su presentación en Miami: “Soy un poco llorón, yo vivo mucho esto. El fútbol es mi vida y poder seguir cumpliendo sueños desde mi debut en Atlético Nacional, mi primer gol y todo lo que he vivido allá y ahora el sueño de poder vestir la Tricolor, de poder representar a este país que tanto uno ama”.

Los compañeros, desde que llegué a la concentración, han sido un apoyo incondicional, todos queremos el mismo objetivo, todos nos apoyamos. El que juega, el que entra o el que no jugó tiene esa actitud y esa buena energía y hoy se vio”, añadió.

El volante no sumó minutos ante México y Paraguay y entró en el segundo tiempo del partido ante Perú en Miami - crédito FCF
El volante no sumó minutos ante México y Paraguay y entró en el segundo tiempo del partido ante Perú en Miami - crédito FCF

Sobre su labor en el campo de juego, Rengifo explicó que “es algo que vengo con eso arraigado desde muy pequeño, siempre me ha gustado tener el balón. Por la posición que he jugado desde siempre, también es lo que demanda, ayudar al equipo a llevar esa parte ofensiva hacia adelante y cuando toque defender, ayudar a defender. La pelota quieta también es una virtud que he tenido y si puedo ayudar al equipo de esa manera, voy a estar muy contento”.

“Responsabilidad siempre hay, uno tiene la responsabilidad de hacer bien el trabajo en la Selección para poder seguir en el proceso y tener la oportunidad de seguir viniendo. Dependiendo del trabajo que uno haga en el club, hay responsabilidad. Pero también el disfrute de que tenemos que hacer la mejor presentación para poder tener esa oportunidad siempre”, finalizó.

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