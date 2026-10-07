Colombia

Prepare esta salsa pesto cremosa y en su punto con el secreto de las abuelas italianas

En apenas 15 minutos, esta receta permite llevar a la mesa un acompañamiento versátil para pastas, panes, carnes, pescados y vegetales

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En la imagen se aprecia un cuenco de pesto casero, elaborado con albahaca fresca, piñones, ajo y queso rallado, acompañado de hojas de albahaca y dientes de ajo sobre una tabla de madera. El plato resalta por su color verde vibrante y su presentación apetitosa, reflejando la esencia de la gastronomía mediterránea. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La salsa pesto es una de esas preparaciones que tiene personalidad propia y tiene tanto poder, que puede transformar un plato sencillo en una comida llena de aroma, frescura y sabor.

Los italianos hicieron de esta perfecta mezcla uno de los cimientos de su gastronomía, que se usa particularmente para la pasta sea larga o corta. Pero también se usa como el acompañamiento estrella en sándwiches —paninis—, panes, o ensaladas; incluso en carnes, especialmente en pescados.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un apetitoso plato de pasta variada servida con salsa pesto, coronado con hojas frescas de albahaca y generoso queso parmesano rallado. La imagen destaca la calidez y la frescura de la cocina italiana tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque hoy se prepara en muchos países, su origen está en Liguria, Italia, especialmente en la ciudad de Génova. La receta tradicional combina albahaca fresca, ajo, piñones, queso duro y aceite de oliva.

Receta de salsa pesto

La salsa pesto es una preparación fría que se obtiene al triturar hojas de albahaca con ajo, piñones, queso parmesano y aceite de oliva. La técnica consiste en procesar los ingredientes hasta formar una pasta cremosa, aromática y de textura ligeramente granulada.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 15 minutos.
  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 5 minutos para tostar los piñones.

Ingredientes

  1. 2 tazas de hojas de albahaca fresca.
  2. ½ taza de queso parmesano rallado.
  3. ⅓ de taza de piñones.
  4. 2 dientes de ajo.
  5. ½ taza de aceite de oliva extra virgen.
  6. 1 cucharada de jugo de limón.
  7. ½ cucharadita de sal.
  8. Pimienta negra al gusto.
Tomates perita, ajo pelado, cebolla picada, albahaca fresca y aceite de oliva sobre una mesa de madera junto a un cuchillo.
Ingredientes frescos como tomates perita, ajo, cebolla y albahaca reposan sobre una mesa de madera para elaborar una salsa tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer salsa pesto, paso a paso

  1. Lave las hojas de albahaca con agua fría. Séquelas muy bien con papel absorbente o un paño limpio.
  2. Caliente una sartén a fuego medio. Agregue los piñones y tuéstelos durante 3 a 5 minutos.
  3. Mueva la sartén con frecuencia para evitar que los piñones se quemen. Retírelos cuando estén apenas dorados y desprendan un aroma tostado.
  4. Deje enfriar los piñones durante unos minutos. Este paso ayuda a conservar el color y el aroma de la albahaca.
  5. Ponga en una licuadora o procesador los piñones, el ajo y la sal. Triture durante unos segundos.
  6. Agregue la albahaca y procese en intervalos cortos. No licúe durante demasiado tiempo, porque el calor puede oscurecer las hojas.
  7. Si quiere hacer la receta más tradicional, al puro estilo genovés, haga los pasos anteriores con un mortero italiano. Los puede conseguir de mármol o madera. Triturar las hierbas a presión genera que emanen aceites de estas.
  8. Incorpore el aceite de oliva poco a poco mientras procesa la mezcla. Deténgase cuando la salsa tenga una textura cremosa, pero no completamente líquida.
  9. Añada el queso parmesano, el jugo de limón y la pimienta. Pulse nuevamente hasta integrar todos los ingredientes.
  10. Pruebe la preparación. Ajuste la sal, el queso o el aceite según la textura y el sabor que prefiera.
  11. Sirva de inmediato con pasta caliente. También puede usarla sobre pan tostado, pollo a la plancha, pescado, papas o vegetales.

Consejo técnico: reserve 2 o 3 cucharadas del agua de cocción de la pasta. Puede agregarlas al pesto para suavizarlo y ayudar a que se adhiera mejor a los fideos.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones, si se utiliza como salsa para pasta. También alcanza para untar entre 10 y 12 tajadas de pan.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 190 kcal aproximadamente.
  • Proteínas: 5 g.
  • Grasas: 18 g.
  • Carbohidratos: 3 g.
  • Fibra: 1 g.
  • Sodio: 260 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un frasco de vidrio contiene salsa pesto casera, adornada con piñones y acompañada de hojas frescas de albahaca sobre una mesa de madera. El pesto, elaborado con albahaca, piñones, ajo, queso parmesano y aceite de oliva, es conocido mundialmente por su uso en la cocina italiana, especialmente en pastas y aperitivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde la salsa pesto en un frasco de vidrio limpio, con tapa hermética. Cúbrala con una capa delgada de aceite de oliva para reducir el contacto con el aire.

Puede conservarla en la nevera durante 4 días. Si desea almacenarla por más tiempo, congélela en cubetas de hielo o recipientes pequeños. En el congelador puede durar hasta 3 meses.

Para usarla, descongélela dentro de la nevera y mézclela antes de servir. No es recomendable dejarla varias horas a temperatura ambiente, especialmente si contiene queso.

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