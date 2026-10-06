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Rafael Dudamel, entrenador del Deportivo Cali, habló sobre el regreso de Nicolás Benedetti y Ronaldo Pájaro, y la recaída de Avilés Hurtado

El equipo azucarero seguiría sin contar con alguno de esos tres jugadores en el próximo partido, cuando enfrenten a Deportivo Pereira el sábado 10 de octubre a partir de las 3:30 p. m.

- crédito Cristian Bayona / Colprensa
Rafael Dudamel afirmó que Nicolás Benedetti es el que más se ha recuperado de su lesión, Ronaldo Pájaro ha evolucionado positivamente, pero Avilés Hurtado deberá pasar por exámenes extras - crédito Cristian Bayona / Colprensa
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El Deportivo Cali atraviesa uno de sus mejores momentos del semestre bajo la dirección técnica de Rafael Dudamel. El conjunto verdiblanco consiguió cinco victorias consecutivas en la Liga BetPlay II-2026 y, tras derrotar 3-1 a Alianza FC el 2 de octubre, llegó a 24 puntos y se ubicó en la segunda casilla de la clasificación.

El buen presente deportivo también está acompañado por noticias positivas en el departamento médico, aunque no todos los futbolistas que se encuentran en recuperación tienen los mismos tiempos.

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En entrevista con Zona Libre de Humo, el martes 6 de octubre, Dudamel explicó cómo avanzan los tres jugadores y entregó detalles sobre sus respectivas lesiones y procesos de recuperación.

Nicolás Benedetti regresa al club que le permitió debutar como profesional tras pasar por Club América, Mazatlán y UD Las Palmas - crédito Deportivo Cali
Nicolás Benedetti es el jugador que está más próximo a regresar de su lesión con el Deportivo Cali - crédito Deportivo Cali

Nicolás Benedetti ya entrena con el grupo

La principal novedad es la de Nicolás Benedetti, quien ya fue dado de alta y comenzó a trabajar con normalidad junto al resto de la plantilla. El mediocampista sufrió una lesión en su tobillo izquierdo después de recibir una fuerte entrada en el partido ante Cúcuta Deportivo el sábado 19 de septiembre.

Nico ya hoy empezó a entrenar a la par de sus compañeros. Ha tenido una muy buena recuperación. Fue una patada descalificadora que le pudo haber llevado a una lesión más grave”, explicó el entrenador venezolano.

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Dudamel destacó además el trabajo realizado durante el proceso de recuperación y resaltó tanto la disposición del futbolista como la labor del área médica del club.

La dedicación de Nicolás, la calidad de nuestra parte médica ha hecho que la recuperación de Nico, como la de todos los jugadores que han pasado por el área médica, sea impecable. Así que ya está entrenando a la par del grupo”, agregó.

De esta manera, Benedetti es quien se encuentra más cerca de volver a competir oficialmente, aunque su regreso a las convocatorias dependerá de la decisión del cuerpo técnico.

Ronaldo Pájaro sufrió una fractura en su hombro, por lo que estará de baja para los partidos de su equipo - crédito Deportivo Cali
Ronaldo Pájaro sufrió una fractura en su hombro, y afectaciones en sus pies, el lunes 10 de agosto del 2026 - crédito Deportivo Cali

Ronaldo Pájaro avanza, pero todavía necesita tiempo

El caso de Ronaldo Pájaro es diferente. El mediocampista ya comenzó a realizar trabajos con el grupo, aunque todavía lo hace con una intensidad inferior a la de Benedetti, pues su recuperación aún no ha terminado completamente.

El jugador sufrió una pequeña fisura en uno de sus pies, lesión que ya sanó, pero también presentó una lesión en el codo como consecuencia de una caída, que tuvo el lunes 10 de agosto del 2026, cuando se lanzó desde un segundo piso para evitar quedar en riesgo tras el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia y tuvo como epicentro San José de Palmar.

“Pájaro está entrenando con el grupo en una intensidad diferente, un poco al de Nico Benedetti. Nico ya ha sido dado de alta completamente. Ronaldo se va incorporando poco a poco”, explicó Dudamel a Zona Libre de Humo.

El técnico añadió: “La pequeña fisura que había tenido en uno de sus pies ha sanado, pero tiene un par de semanas más para tener una buena consolidación en su codo, que sufrió en la caída”.

Avilés Hurtado es el goleador del Deportivo Cali en el segundo semestre del 2025 - crédito Colprensa
Avilés Hurtado fue el goleador del Deportivo Cali en el segundo semestre del 2025 - crédito Colprensa

Avilés Hurtado tuvo una recaída y será evaluado

La situación que genera mayor precaución es la de Avilés Hurtado. El experimentado atacante tuvo una pequeña recaída de la lesión de desgarro en el cuadríceps derecho que sufrió 19 de septiembre, por lo que el Deportivo Cali decidió detener cualquier posibilidad de acelerar su retorno.

Dudamel confirmó que el futbolista será sometido nuevamente a estudios para determinar el alcance de la molestia y garantizar que pueda regresar sin riesgo de una nueva complicación.

Tuvo una pequeña recaída de la lesión que había tenido hace tres semanas y nos vamos a tomar unos días con tranquilidad para hacerle los estudios correspondientes y que esté recuperado en su totalidad y en donde no corramos ningún tipo de riesgo”, manifestó el entrenador.

Aunque el regreso de los tres futbolistas se maneja con diferentes plazos, Dudamel considera que el panorama general es favorable para el Cali. “Son más las buenas noticias”, concluyó el técnico, quien espera contar progresivamente con una plantilla más completa para afrontar la recta final de la fase todos contra todos.

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