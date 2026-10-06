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Así va la tabla de reclasificación en la Liga BetPlay 2026: Deportivo Cali se metió en puestos de Copa Sudamericana

El único equipo clasificado a torneos internacionales para el 2027 es Junior, campeón del primer semestre, que jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año

La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana son los dos torneos de clubes más importantes en Suramérica - crédito Cesar Olmedo/REUTERS
La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana son los dos torneos de clubes más importantes en Suramérica - crédito Cesar Olmedo/REUTERS
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A la par con la definición de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay 2026 en su segundo semestre, se vive el mano a mano entre al menos nueve equipos en la tabla de la reclasificación por los cinco cupos a torneos internacionales que se entregan en esta clasificación.

La primera división del fútbol profesional colombiano clasifica a los dos mejores del 2026 a la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores, en donde enfrentarán a clubes de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Brasil, Chile y Venezuela. Este cupo lo tomará aquel club que no haya sido campeón de Liga, por lo que Junior no cuenta.

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Los otros tres mejores equipos en la reclasificación se clasificarán a la ronda 1 de la Copa Sudamericana 2027, junto con el campeón de la Copa Colombia 2026. Tras la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, Atlético Nacional y América de Cali tienen el cupo a la Libertadores, mientras que Santa Fe, Tolima y Deportivo Cali irían a la “Otra mitad de la gloria”.

El nuevo balón del fútbol profesional colombiano se comenzará a utilizar desde la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026 - crédito Golty
El nuevo balón del fútbol profesional colombiano se comenzará a utilizar desde la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026 - crédito Golty

Los clubes que no están en puestos de torneos internacionales, pero que tienen chances son Millonarios, Once Caldas, Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín. A estos se le suman los equipos con vida en el torneo que junta a los equipos de la A y de la B, Llaneros, Internacional de Bogotá y Fortaleza.

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Hay que tener en cuenta que en caso de que el campeón de la Copa Colombia sea el mismo del segundo semestre, el cupo que se respetará es el de Copa Libertadores y el cuarto cupo a la Copa Sudamericana se entregará por reclasificación. Lo mismo sucederá si el mejor del año es campeón en el segundo semestre con el cupo a la fase 2 de la Copa Libertadores. Si Barranquilla FC llega a ser campeón de la Copa BetPlay, el cupo pasará a entregarse a través de la reclasificación.

Así va la tabla de reclasificación en la Liga BetPlay 2026

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
La Liga BetPlay está programada para terminar en la segunda semana de diciembre - crédito Cristian Bayona/Colprensa
  1. Atlético Nacional: 77 puntos / +39 diferencia de gol / 35 partidos jugados. (Fase 2 de Copa Libertadores 2027)
  2. América de Cali: 61 puntos / +23 diferencia de gol / 33 partidos jugados. (Fase 2 de Copa Libertadores 2027)
  3. Independiente Santa Fe: 57 puntos / +18 diferencia de gol / 35 partidos jugados. (Copa Sudamericana 2027)
  4. Deportes Tolima: 56 puntos / +12 diferencia de gol / 35 partidos jugados. (Copa Sudamericana 2027)
  5. Junior FC: 53 puntos / +6 diferencia de gol / 36 partidos jugados.*
  6. Deportivo Cali: 51 puntos / +15 diferencia de gol / 31 partidos jugados. (Copa Sudamericana 2027)
  7. Millonarios FC: 47 puntos / +15 diferencia de gol / 32 partidos jugados.
  8. Once Caldas: 47 puntos / +7 diferencia de gol / 33 partidos jugados.
  9. Atlético Bucaramanga: 46 puntos / +16 diferencia de gol / 30 partidos jugados.
  10. Independiente Medellín: 46 puntos / +5 diferencia de gol / 31 partidos jugados.
  11. Deportivo Pasto: 43 puntos / -8 diferencia de gol / 33 partidos jugados.
  12. Internacional de Bogotá: 41 puntos / -11 diferencia de gol / 34 partidos jugados.
  13. Águilas Doradas: 40 puntos / -6 diferencia de gol / 30 partidos jugados.
  14. Llaneros FC: 36 puntos / -4 diferencia de gol / 31 partidos jugados.
  15. Fortaleza FC: 32 puntos / -10 diferencia de gol / 31 partidos jugados.
  16. Cúcuta Deportivo: 31 puntos / -17 diferencia de gol / 31 partidos jugados.
  17. Boyacá Chicó: 29 puntos / -25 diferencia de gol / 30 partidos jugados.
  18. Alianza Valledupar FC: 28 puntos / -26 diferencia de gol / 31 partidos jugados.
  19. Jaguares FC: 25 puntos / -22 diferencia de gol / 30 partidos jugados.
  20. Deportivo Pereira: 18 puntos / -27 diferencia de gol / 30 partidos jugados.

*Junior tiene cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 por ser campeón de la Liga BetPlay I-2026.

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