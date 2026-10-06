Colombia

Banco Mundial mantuvo en 2,3% su proyección de crecimiento para Colombia en 2026: el país está por encima del promedio regional

La estimación del país para 2027, de 2,6%, supone una aceleración frente al resultado esperado para este año

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Banco Mundial mantuvo en 2,3% su proyección de crecimiento para Colombia en 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El Banco Mundial mantuvo en 2,3% su proyección de crecimiento para Colombia en 2026, una tasa superior al promedio previsto para América Latina y el Caribe, aunque menor que la de varias economías de la región. Para 2027, el organismo anticipa una expansión de 2,6% para el país.

La previsión figura en la última edición del Panorama Económico de América Latina y el Caribe, en la que el Banco Mundial estima que la región crecerá 2,2% este año, por debajo del 2,4% registrado en 2025. La cifra regional se mantuvo sin cambios frente a la proyección presentada en junio en el informe Global Economic Prospects.

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El reporte atribuye el ritmo moderado de la actividad a un escenario de inflación persistente, restricciones fiscales y altos costos de endeudamiento. Estas condiciones, señaló el organismo, limitan el margen de acción de las políticas económicas y restringen el crédito y la inversión.

Colombia crecería por encima del promedio regional en 2026

La estimación del país para 2027, de 2,6%, supone una aceleración frente al resultado esperado para este año lo que es superior al promedio en la región - crédito Akhtar Soomro/Reuters
La estimación del país para 2027, de 2,6%, supone una aceleración frente al resultado esperado para este año lo que es superior al promedio en la región - crédito Akhtar Soomro/Reuters

Con el 2,3% proyectado para Colombia, el país se ubicaría levemente por encima de la expansión media regional. La estimación para 2027, de 2,6%, supone una aceleración frente al resultado esperado para este año.

El Banco Mundial sostuvo que los desempeños nacionales muestran diferencias asociadas a las políticas aplicadas en cada país. “Los países que han tomado decisiones de política sólidas y duraderas están obteniendo mejores resultados: mayor crecimiento, más inversión, y una mayor confianza de los mercados”, indicó el informe.

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Para la región, las exportaciones han resistido la volatilidad del comercio internacional y nuevos acuerdos han ampliado el acceso a mercados. El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur entró en vigor de manera provisional en mayo de 2026, mientras que el tratado entre Mercosur y Singapur comenzó a aplicarse entre sus miembros.

La Alianza del Pacífico, integrada por Chile, Colombia, México y Perú, también conserva una red de acuerdos comerciales que, según el documento, constituye una oportunidad para las economías de la zona.

Economía colombiana creció 1,11% en julio: el menor indicador desde enero, según el Dane

La economía colombiana creció 1,11% en julio de 2026 frente al mismo mes de 2025, el menor avance desde enero, después de que las actividades vinculadas al campo y la minería se contrajeran 3,72%. El resultado quedó por debajo de 4,91% registrado un año antes y reflejó una pérdida de fuerza de la actividad productiva, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

La actividad económica aumentó 0,97% frente a junio en la serie ajustada por efecto estacional y calendario, que elimina los patrones periódicos y las diferencias en la cantidad de días hábiles. Ese incremento siguió a la disminución de 1,29% observada en junio de 2026.

Entre enero y julio, de 2026 el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), la medición mensual sintética de la actividad económica, acumuló una expansión de 2,62%. El registro superó apenas el 2,60% del mismo período de 2025 y también quedó por encima del 1,37% de los primeros siete meses de 2024.

La variación anual de julio fue mayor que el 0,92% de enero de 2026, mientras que abril de 2025 había registrado una contracción. La comparación muestra una desaceleración de la economía en su conjunto, no una caída general de la producción.

Los servicios como sostén frente a las caídas del campo y la industria

El Dane informó que la economía de Colombia creció 1,11% anual en julio de 2026, el ritmo más bajo desde enero - crédito Dane
El Dane informó que la economía de Colombia creció 1,11% anual en julio de 2026, el ritmo más bajo desde enero - crédito Dane

Las actividades terciarias crecieron 2,59% y evitaron que el ISE entrara en terreno negativo. El principal aporte provino de la administración pública, defensa, seguridad social, educación, salud, actividades artísticas, otros servicios y hogares, que aumentaron 4,96% y sumaron 1,36 puntos porcentuales al resultado total.

El comercio, la reparación de vehículos, el transporte, el almacenamiento, el alojamiento y las comidas avanzaron 1,35%, con una contribución de 0,27 puntos porcentuales. Dentro de ese grupo, las ventas reales del comercio minorista crecieron 5,3% y, sin incluir combustibles, 7,3%, según Más Colombia.

La administración pública, la educación, la salud y otros servicios aportaron 1,36 puntos al ISE tras crecer 4,96% anual - crédito Dane
La administración pública, la educación, la salud y otros servicios aportaron 1,36 puntos al ISE tras crecer 4,96% anual - crédito Dane

Los servicios de electricidad, gas, vapor, aire acondicionado, agua, residuos y saneamiento se expandieron 4,23%. Las actividades inmobiliarias aumentaron 2,02%, mientras que las profesionales, científicas, técnicas, administrativas y de apoyo avanzaron 0,42%.

La agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura, la pesca y la explotación de minas y canteras descendieron 3,72% anual. El bloque restó 0,51 puntos porcentuales al ISE y profundizó la caída de 0,30% que había tenido un año antes.

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