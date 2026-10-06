Banco Mundial mantuvo en 2,3% su proyección de crecimiento para Colombia en 2026: el país está por encima del promedio regional

Banco Mundial mantuvo en 2,3% su proyección de crecimiento para Colombia en 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El Banco Mundial mantuvo en 2,3% su proyección de crecimiento para Colombia en 2026, una tasa superior al promedio previsto para América Latina y el Caribe, aunque menor que la de varias economías de la región. Para 2027, el organismo anticipa una expansión de 2,6% para el país.

La previsión figura en la última edición del Panorama Económico de América Latina y el Caribe, en la que el Banco Mundial estima que la región crecerá 2,2% este año, por debajo del 2,4% registrado en 2025. La cifra regional se mantuvo sin cambios frente a la proyección presentada en junio en el informe Global Economic Prospects.

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El reporte atribuye el ritmo moderado de la actividad a un escenario de inflación persistente, restricciones fiscales y altos costos de endeudamiento. Estas condiciones, señaló el organismo, limitan el margen de acción de las políticas económicas y restringen el crédito y la inversión.

Colombia crecería por encima del promedio regional en 2026

La estimación del país para 2027, de 2,6%, supone una aceleración frente al resultado esperado para este año lo que es superior al promedio en la región - crédito Akhtar Soomro/Reuters

Con el 2,3% proyectado para Colombia, el país se ubicaría levemente por encima de la expansión media regional. La estimación para 2027, de 2,6%, supone una aceleración frente al resultado esperado para este año.

El Banco Mundial sostuvo que los desempeños nacionales muestran diferencias asociadas a las políticas aplicadas en cada país. “Los países que han tomado decisiones de política sólidas y duraderas están obteniendo mejores resultados: mayor crecimiento, más inversión, y una mayor confianza de los mercados”, indicó el informe.

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Para la región, las exportaciones han resistido la volatilidad del comercio internacional y nuevos acuerdos han ampliado el acceso a mercados. El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur entró en vigor de manera provisional en mayo de 2026, mientras que el tratado entre Mercosur y Singapur comenzó a aplicarse entre sus miembros.

La Alianza del Pacífico, integrada por Chile, Colombia, México y Perú, también conserva una red de acuerdos comerciales que, según el documento, constituye una oportunidad para las economías de la zona.

Economía colombiana creció 1,11% en julio: el menor indicador desde enero, según el Dane

La economía colombiana creció 1,11% en julio de 2026 frente al mismo mes de 2025, el menor avance desde enero, después de que las actividades vinculadas al campo y la minería se contrajeran 3,72%. El resultado quedó por debajo de 4,91% registrado un año antes y reflejó una pérdida de fuerza de la actividad productiva, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

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La actividad económica aumentó 0,97% frente a junio en la serie ajustada por efecto estacional y calendario, que elimina los patrones periódicos y las diferencias en la cantidad de días hábiles. Ese incremento siguió a la disminución de 1,29% observada en junio de 2026.

Entre enero y julio, de 2026 el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), la medición mensual sintética de la actividad económica, acumuló una expansión de 2,62%. El registro superó apenas el 2,60% del mismo período de 2025 y también quedó por encima del 1,37% de los primeros siete meses de 2024.

La variación anual de julio fue mayor que el 0,92% de enero de 2026, mientras que abril de 2025 había registrado una contracción. La comparación muestra una desaceleración de la economía en su conjunto, no una caída general de la producción.

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Los servicios como sostén frente a las caídas del campo y la industria

El Dane informó que la economía de Colombia creció 1,11% anual en julio de 2026, el ritmo más bajo desde enero - crédito Dane

Las actividades terciarias crecieron 2,59% y evitaron que el ISE entrara en terreno negativo. El principal aporte provino de la administración pública, defensa, seguridad social, educación, salud, actividades artísticas, otros servicios y hogares, que aumentaron 4,96% y sumaron 1,36 puntos porcentuales al resultado total.

El comercio, la reparación de vehículos, el transporte, el almacenamiento, el alojamiento y las comidas avanzaron 1,35%, con una contribución de 0,27 puntos porcentuales. Dentro de ese grupo, las ventas reales del comercio minorista crecieron 5,3% y, sin incluir combustibles, 7,3%, según Más Colombia.

La administración pública, la educación, la salud y otros servicios aportaron 1,36 puntos al ISE tras crecer 4,96% anual - crédito Dane

Los servicios de electricidad, gas, vapor, aire acondicionado, agua, residuos y saneamiento se expandieron 4,23%. Las actividades inmobiliarias aumentaron 2,02%, mientras que las profesionales, científicas, técnicas, administrativas y de apoyo avanzaron 0,42%.

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La agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura, la pesca y la explotación de minas y canteras descendieron 3,72% anual. El bloque restó 0,51 puntos porcentuales al ISE y profundizó la caída de 0,30% que había tenido un año antes.