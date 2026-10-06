El “Agropecuario” sorprendió al estrenarse como creador de contenido para adultos: el video dejó cientos de reacciones en redes sociales

Juan David Tejada compartió en sus redes sociales adelantos de su nueva faceta digital, que generó reacciones entre sus seguidores - crédito @tc575175/ X

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Juan David Tejada, conocido en redes sociales como El Agropecuario, incursionó en la creación de contenido para adultos con una colaboración junto a una modelo vinculada a OnlyFans conocida en redes sociales como María Gelvis.

El creador de contenido compartió fragmentos de esa producción en sus redes sociales, donde la publicación generó reacciones entre sus seguidores y abrió una nueva conversación sobre su actividad digital.

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Tejada había concentrado buena parte de su presencia en internet en transmisiones en vivo, publicaciones sobre asuntos personales y contenidos relacionados con su vida cotidiana. Su aparición en una producción para adultos supone un cambio frente al material que acostumbraba a difundir en sus perfiles, donde también alcanzó visibilidad a raíz de su relación con la influencer Aida Victoria Merlano.

El Agropecuario incursionó en contenido para adultos junto a María Galvis - crédito @elreydelosagropecuarios_/ Instagram

El contenido fue realizado con una creadora colombiana de OnlyFans, una plataforma que permite ofrecer publicaciones exclusivas a cambio de una suscripción. Aunque circularon adelantos en redes sociales, las publicaciones revisadas no especifican el alcance de la colaboración ni si Tejada planea sostener este tipo de contenidos como parte habitual de su actividad en internet.

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La colaboración para adultos surgió en medio de ese contexto y llevó la atención hacia una faceta distinta de su presencia en redes. Usuarios que siguen su contenido comentaron los avances difundidos por el creador, mientras otros asociaron la publicación con los recientes episodios que involucraron a la expareja.

El agropecuario no informó si abrirá una cuenta propia en OnlyFans ni si la producción formará parte de una estrategia sostenida de contenidos por suscripción. Hasta ahora, la colaboración representa una aparición puntual dentro de su actividad digital, que durante los últimos meses estuvo marcada por las transmisiones en directo y por asuntos relacionados con su entorno familiar.

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María Gelvis, la modelo de contenido para adultos, fue vinculada sentimentalmente con Juan David Tejada en redes sociales - crédito @favoritamariaofi/ Instagram

La mayor parte de la difusión de este contenido se hizo desde la red social X en donde se algunas cuentas compartieron fragmentos de Tejada teniendo relaciones sexuales con la creadora de contenido Maria Gelvis, quien está vinculada a la creación de este tipo de contendio desde hace un tiempo, según se detallas en sus redes sociales.

Galvis, que suma más de 691 mil seguidores en redes sociales, también ha sido relacionada sentimentalmente con Juan David Tejada. Versiones difundidas en redes apuntan a que la colaboración entre ambos no se limitaría al contenido para adultos y que mantendrían una relación fuera de las cámaras. De confirmarse, sería el primer vínculo público de Tejada desde su separación de Aida Victoria Merlano.

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El conocimiento de esta información ha dejado miles de reacciones en redes sociales como: “Y ese que?”, “Que feo eso”, “Qué es eso de por Dios”, “Ni yuca tiene para decirle agropecuario”, “cómo desveo esto”, “ese encarte que nos dejó Aida”, “Aida, no te perdono que lo hicieras famoso”, “que le saque plata a eso para que le pague al hijo” (Sic), dicen las reacciones de varios internautas.

La novedad se difundió pocos días después de que el nombre de El Agropecuario volviera a aparecer en conversaciones vinculadas con su expareja. Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano son padres de Emiliano y su ruptura quedó expuesta públicamente por los intercambios y las versiones que ambos compartieron en sus plataformas digitales.

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Usuarios reaccionaron con comentarios y críticas a la difusión de la colaboración - crédito @Jdavidsorzaa/ X

Tras el fin de la relación, Tejada continuó con la construcción de una audiencia propia. Las transmisiones en vivo se convirtieron en uno de los espacios donde mantuvo contacto con sus seguidores, mientras sus publicaciones personales conservaron la atención de usuarios que ya lo conocían por su vínculo con Merlano.

En paralelo, la influencer relató en sus redes sociales que recibió una visita de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a su vivienda. Según expuso, el episodio ocurrió mientras ella participaba en La Mansión VIP, un reality grabado en México. Merlano sostuvo que fue informada sobre la llegada de los funcionarios después de regresar a su casa.

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La creadora de contenido aseguró que su hijo permaneció bajo el cuidado de sus niñeras durante su ausencia y que mantuvo comunicación con el niño y con su padre por videollamada. También afirmó que el menor tiene alimentación supervisada y respondió a los cuestionamientos que, según su versión, dieron origen a la intervención.

Merlano vinculó el reporte ante el ICBF con Juan David Tejada, a quien atribuyó inquietudes sobre el cuidado del niño durante su participación en el programa. En los contenidos consultados no figura una declaración pública de Tejada acerca de ese asunto, por lo que no se conoce su posición frente a las afirmaciones de la madre de su hijo.

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Aida Victoria Merlano relató que funcionarios del ICBF visitaron su vivienda - crédito @aidavictoriam/ Instagram - Icbf Colprensa

A eso se le suma que recientemente Juan David Tejada volvió a protagonizar una controversia con Aida Victoria por un permiso para que su hijo Emiliano saliera de Colombia. La creadora de contenido afirmó que tuvo que pagarle $40 millones a su expareja para obtener la firma necesaria para el viaje, cuyo destino final fue Bahamas. Según su versión, el dinero estaba relacionado con el 20% de un contrato publicitario por $200 millones que involucraba al menor y que, finalmente, no se habría concretado.

La disputa escaló en redes sociales con acusaciones cruzadas sobre el contacto de Tejada con su hijo, obligaciones económicas y el uso de la imagen del menor en contenidos comerciales. Aida Victoria Merlano aseguró contar con soportes audiovisuales y documentos relacionados con el pago que denunció, mientras que El Agropecuario afirmó tener recibos y pruebas para respaldar su posición.

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Aida Victoria afirmó que pagó $ 40 millones para obtener el permiso de viaje de su hijo - crédito @aidavictoriam y @elreydelosagropecuarios/Instagram

La abogada Wendy Herrera, representante de Merlano, pidió que el conflicto se traslade a las instancias judiciales y no continúe a través de transmisiones en vivo. La jurista señaló que las pruebas deben ser evaluadas por las autoridades y sostuvo que el menor no debe quedar expuesto en medio de la confrontación pública.