Tras ser agredido en Itagüí, Daniel Torres envió un mensaje de respeto a la hinchada de Independiente Medellín: “Fue alguien que apuntó muy bien”

Uno de los hinchas y creadores de contenidos del "Poderoso de la Montaña" mostró el momento exacto de la agresión que recibió el volante-crédito @soymejimejia/Instagram

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El 5 de octubre de 2026, Independiente Santa Fe venció 1-0 a Independiente Medellín, con un gol de Víctor Moreno a los 87 minutos, en el estadio Ditaires de Itagüí, por la fecha 13 de la Liga BetPlay.

Durante el partido, el equipo bogotano vivió un momento de tensión por una agresión contra Daniel Torres al salir del campo de juego.

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El volante de Indepdneitne Santa Fese lamentó por lo que se vivió con la hinchada del "Poderoso de la Montaña"-crédito @CarlosAfutbol/X

El volante tuvo pasos por Independiente Medellín en las temporadas 2015-2016 y 2022-2023. Tras ser reemplazado por Kilian Toscano a los 76 minutos, se dirigió al banco de suplentes y aplaudió a los hinchas del “Poderoso de la Montaña”.

Según se observó durante el encuentro, los aficionados que estaban ubicados en la tribuna occidental lo insultaron y arrojaron objetos hacia él. Uno de ellos impactó en la frente del exvolante de la selección de Colombia, dejando un corte en el futbolista de Santa Fe.

El cuerpo médico del cuadro “Cardenal”, al ver que sangraba, lo atendió en el campo de juego.

Después del juego, el portal Unido 360 y Vamos León habló con Torres y el futbolista explicó que sus aplausos hacia la hinchada del Medellín fueron de agradecimiento, aunque reconoció que pecó por realizar su gesto al ser tomado como una provocación:

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“No, no, estoy bien. Creo que también peco un poco de ingenuo. Entiendo que hay emociones en medio de un partido que el local va perdiendo. Pero mi mensaje siempre fue demostrar el agradecimiento y lo que siento por Medellín, por todo lo que me ha dado las veces que he podido estar acá. Y bueno, eso fue solamente una persona. Creo que eso no cambia el concepto que tengo de la hinchada ni de la institución. Fue alguien que apuntó muy bien, apuntó donde era”.

Andrés Mosquera Marmolejo habló sobre la agresión que sufrió su compañero Daniel Torres

Mosquera Marmolejo rechazó lo que vivió Daniel Torres- crédito Cristian Bayona/Colprensa

Tras el juego, el portero Andrés Mosquera Marmolejo habló sobre lo que vivió su compañero de equipo y rechazó lo que se vivió en el estadio de Ditaires de Itagüí:

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“Así es. Medellín tiene una gran hinchada, una hinchada linda y querida. Pero lo que pasó debe revisarse. Vi que Daniel tenía un corte en la nariz. Son situaciones que se repiten en el fútbol colombiano y hay que frenarlas”.

Así fue la victoria de Independiente Santa Fe ante Medellín

Agustín Martegani intentó ser clave en Medellín. pero la defensa Cardenal fue clave para mantener su arco en 0-crédito David Jaramillo/Colprensa

Independiente Medellín asumió la iniciativa desde el comienzo bajo la conducción de Luis Amaranto Perea. A los seis minutos, Esneyder Mena intentó abrir el marcador con un remate potente desde fuera del área, pero Andrés Mosquera Marmolejo evitó el gol.

El arquero de Santa Fe volvió a intervenir poco después ante un disparo rasante de Agustín Martegani desde cerca de la media luna. El equipo visitante tardó en acomodarse, aunque generó una acción que terminó con un gol anulado.

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La segunda mitad mantuvo una dinámica similar: Medellín controló la pelota y buscó espacios, mientras Santa Fe se replegó para intentar atacar en transición. Cerca del minuto 68, Didier Moreno tuvo una oportunidad relevante para el conjunto bogotano.

El encuentro se detuvo alrededor del minuto 75 por un incidente en la tribuna. Daniel Torres, futbolista de Santa Fe y exjugador de Medellín, recibió un objeto cuando abandonaba el campo, sufrió una herida en el rostro y el juego se interrumpió durante algunos minutos.

La pelota quieta resolvió un partido que parecía destinado al empate sin goles. El cabezazo del defensor Víctor Moreno le permitió a Santa Fe aprovechar una de sus opciones más claras, pese a que Medellín había tenido mayor iniciativa durante buena parte del juego.

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El equipo local buscó reaccionar en los minutos finales, pero estuvo cerca de recibir otro gol. Hugo Rodallega tuvo la posibilidad de ampliar la diferencia, aunque Luis Escorcia despejó su remate sobre la línea.

Mosquera Marmolejo respondió otra vez cuando fue exigido y terminó como una de las figuras del compromiso. Tras la derrota, Medellín completó tres partidos consecutivos sin ganar y perdió la oportunidad de fortalecer su posición entre los ocho primeros.