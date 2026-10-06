Ariadna Gutiérrez tendría su boda a finales de octubre en Cartagena de Indias, según nueva versión

El comunicador aseguró que el evento, de carácter privado y selectivo, se celebraría en Cartagena de Indias - crédito @lacoronatv/IG

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La boda de Ariadna Gutiérrez todavía no se celebró, según la versión que presentó el periodista Ariel Osorio, conocido como El Gordo Ariel. La ceremonia religiosa, con todo y vestido blanco, estaría prevista para finales de octubre en Cartagena de Indias.

El dato contradice lo que había circulado días antes, cuando se dio por hecho que la exvirreina universal ya era una mujer casada.

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Un anillo en París encendió los rumores de matrimonio

Todo empezó con una aparición pública de Ariadna Gutiérrez durante la Semana de la Moda en París (Francia). La excandidata colombiana lució un anillo de diamantes en su mano izquierda que llamó la atención de los fotógrafos presentes.

La sincelejana apareció por cuarta vez en su carrera en la Semana de la Alta Costura de París - crédito @gutierrezary/Instagram

Osorio, en su programa La corona TV, describió la pieza como una roca que dejó ciego a más de un fotógrafo. La imagen alimentó las especulaciones sobre una boda con el empresario holandés Gus Franky, pareja de la exreina.

Rodner Figueroa aseguró haberla visto casada en Suiza

La versión del matrimonio consumado llegó desde Europa, de la mano del presentador Rodner Figueroa. El comunicador se encontró de casualidad con Ariadna Gutiérrez en Gstaad, Suiza, y relató el episodio en televisión.

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“Nos la encontramos por casualidad en Gstaad. Y está divina, casada, fabulosa”, dijo Figueroa al aire. Cuando le preguntaron si la exreina se había casado, no dudó en confirmarlo: “Se casó. Me presentó al marido”.

El periodista Rodner Figueroa reveló que se encontró con la modelo en Suiza y que ella le presentó a su esposo, con el que se habría casado en secreto - crédito @gutierrezary/Instagram

El presentador agregó más detalles sobre el encuentro. “Está casadísima, está feliz”, aseguró Figueroa, aunque dejó en claro que no había recibido invitación alguna para la supuesta ceremonia.

Esa aparición, sumada al anillo visto en París, bastó para que buena parte de la prensa diera por cerrado el capítulo matrimonial de la modelo colombiana.

El Gordo Ariel afirma que el verdadero sí, acepto, no ocurrió

Ariel Osorio salió al aire con una versión distinta. Según el periodista, lo que se vio en Europa pudo haber sido un matrimonio civil o algún gesto simbólico, pero no la boda real.

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“La boda blanca, el verdadero sí, acepto, frente al altar todavía no ha ocurrido”, afirmó Osorio en su programa. El conductor sostuvo que la celebración formal todavía está pendiente y que tiene fecha y lugar definidos.

De acuerdo con la información que maneja La Corona TV, el matrimonio se realizaría a finales de octubre en Cartagena de Indias. Osorio marcó distancia de otras versiones que ubicaban el evento en ciudades como Miami o Ámsterdam.

El presentador Ariel Osorio dio a conocer los posibles motivos detrás de la separación de Arlejandro Estrada y Dominica Duque - crédito @lacoronatv/Instagram

“Según información que hemos recapitulado en La Corona, aunque otros medios dicen otra cosa, la sede escogida ni es Miami, ni Ámsterdam, ni Suiza, es la histórica Cartagena de Indias”, explicó el conductor a su audiencia.

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Un evento privado con jets privados y contratos de confidencialidad

Osorio describió la boda que se viene como un acontecimiento de alto perfil, cerrado casi por completo a la prensa. Según el periodista, se trataría del matrimonio del año en la ciudad amurallada.

“Un evento privado de altísimo nivel y extremadamente selectivo, donde los amigos millonarios del empresario holandés van a aterrizar en jets privados para ver a la hermosa sucreña vestida de novia”, relató Osorio en su programa.

El presentador Rodner Figueroa reveló que se encontró con la exreina de belleza en Suiza, y allí pudo confirmar de primera mano la noticia - crédito @RodnerFigueroaTV/YouTube

El hermetismo, según contó el conductor, alcanzaría incluso al personal de servicio contratado para la ocasión. “A todos los meseros, proveedores y todo, hicieron firmar un contrato de confidencialidad donde no puede entrar ni un solo celular”, aseguró.

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Osorio también mencionó el entorno cercano de la modelo colombiana en la previa al evento. Según el periodista, las amigas íntimas de la exreina estarían siguiendo una dieta estricta y una rutina de gimnasio de cara a la celebración.

Por ahora, la exreina no ha confirmado ni desmentido las dos versiones que entregan los periodistas de entretenimiento, por lo que sus seguidores tendrán que esperar a que se lleve a cabo la ceremonia y así ver a la sucreña caminando por las calles de La Heróica rumbo al altar.