Colombia

La actriz Martha Restrepo quedó eliminada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ tras fallar en reto con camarones

Los chefs señalaron problemas en la cocción del arroz, las proporciones y el balance de la salsa, y determinaron que su preparación acumuló más errores que la propuesta de Verónica Orozco

Martica fue eliminada de MasterChef Celebrity Colombia tras presentar un plato con fallas técnicas - crédito cortesía Canal RCN
Martica fue eliminada de MasterChef Celebrity Colombia tras presentar un plato con fallas técnicas - crédito cortesía Canal RCN
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Martha Restrepo, conocida como Martica, fue eliminada de MasterChef Celebrity Colombia tras presentar un plato que no convenció al jurado en el reto de eliminación. La actriz quedó fuera de la competencia luego de que los chefs identificaran fallas en la cocción, las proporciones y el equilibrio de sabores de su preparación.

La jornada comenzó con cuatro participantes en riesgo: Luciano D’Alessandro, Verónica Orozco, Mariana Mozo y Restrepo. El primer desafío consistió en preparar un salmón en apenas 10 minutos. El actor venezolano consiguió la mejor ejecución de esa prueba y obtuvo el pase directo al balcón, con lo que aseguró su continuidad en el programa.

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La eliminación quedó definida entre las tres concursantes restantes, que debían cocinar en 30 minutos un plato libre con camarones, una guarnición y una salsa. El reto exigía precisión para lograr una proteína bien cocida y una propuesta que mantuviera coherencia entre todos sus componentes.

Martica Restrepo fue eliminada de 'MasterChef Celebrity Colombia' tras fallar en un reto con camarones - crédito cortesía Canal RCN
Martica Restrepo fue eliminada de 'MasterChef Celebrity Colombia' tras fallar en un reto con camarones - crédito cortesía Canal RCN

Martica eligió preparar arroz basmati con langostinos sazonados y una salsa que reunía miel, notas cítricas y picante. La propuesta tenía una combinación de sabores reconocible, pero el resultado no alcanzó el nivel técnico que requería la instancia.

Los jueces señalaron que el arroz estaba al límite de cocción y que la cantidad servida superaba la proporción adecuada frente a los camarones. La guarnición, que debía acompañar la proteína sin desplazarla, terminó por tener un peso mayor en el plato.

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El punto más cuestionado fue la salsa. El jurado consideró que tenía un sabor demasiado dulce y que la acidez no logró compensar ese perfil. La falta de equilibrio en la salsa fue determinante para la salida de la actriz, debido a que afectó la lectura general de la preparación.

“A esta salsa le falta acidez porque entonces empalaga, es un plato al que le falta balance”, fue la crítica de la jurado Bélen que también fue compartida por el resto del panel de chefs.

La actriz presentó arroz basmati, langostinos y una salsa con miel, cítricos y picante - crédito cortesía Canal RCN
La actriz presentó arroz basmati, langostinos y una salsa con miel, cítricos y picante - crédito cortesía Canal RCN

La evaluación también dejó observaciones para Verónica Orozco, cuyo plato recibió reparos por el emplatado y por el tratamiento del arroz. Los chefs calificaron ambas propuestas como “flojas”, aunque concluyeron que los errores de Martha Restrepo eran más numerosos y comprometían aspectos centrales de la receta.

Por su parte, Mariana Mozo superó la prueba con una preparación que recibió comentarios favorables. Su resultado le valió el “cachete” de Jorge Rausch, una reacción que el chef suele reservar para los platos que considera destacados durante las degustaciones.

La definición llegó después de que Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso revisaran las preparaciones y compararan el desempeño de las participantes. La decisión puso fin al recorrido de Restrepo en el concurso culinario de Canal RCN.

Belén Alonso y el resto del jurado insistieron en la importancia de la técnica y la variedad de ingredientes en cada preparación - crédito cortesía Canal RCN
Belén Alonso despidió a la actriz con un mensaje sobre los nervios y la desconexión durante el reto - crédito cortesía Canal RCN

“Hay gente con la que haces más click que con otra, yo siento que contigo tengo un click tremendo. Eres una buena persona, siempre sonriendo, siempre amable, bondadosa, pero hoy te vi desconectada, y a veces los nervios nos traicionan (...) El tema tuyo fue más mental que de conocimiento”, fueron las palabras con las que Belén despidió a la actriz.

Tras conocer el veredicto, la actriz agradeció a la producción, a los chefs, a la presentadora Claudia Bahamón y a sus compañeros. También destacó los aprendizajes que obtuvo durante su participación y los vínculos que construyó en el programa. “Me llevo amigos y un cariño increíble”, dijo la actriz, segundos antes de salir del programa.

Emiro Navarro se quebró al recordar la cercanía que tenía con Martica Restrepo - crédito cortesía Canal RCN
Emiro Navarro se quebró al recordar la cercanía que tenía con Martica Restrepo - crédito cortesía Canal RCN

Uno de los más afectados fue Emiro Navarro, que desde el balcón se despidió entre lágrimas, por lo que la presentadora Claudia Bahamón le dio el espacio para que se desahogara sobre la salida de la actriz. “Era muy especial conmigo, cada vez que llegaba me abrazaba, siempre estaba pendiente de mí; era como una mamá (...) Puedo decir que es de las pocas que, fuera de cocina, me ha escrito, me ha hablado, está pendiente de mí”, dijo el creador de contenido ante las cámaras del programa.

Con la eliminación de Martica, MasterChef Celebrity Colombia quedó con 12 concursantes que continúan en la carrera por avanzar hacia las últimas instancias de la temporada.

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