Colombia

Detienen a joven que consumía drogas en un parque de Medellín y alcalde encargado soltó polémica frase: “Andá pa’ tu casa y te la metés allá”

El procedimiento ocurrió en La Mota, cerca de juegos infantiles, y fue divulgado en un video por Manuel Villa, quien estuvo acompañado por agentes de seguridad y policías durante la intervención

Los vecinos del sector denunciaron que el expendio y consumo de sustancias en la zona distancia a las familias de los juegos - crédito @ManuelVillaMe/X
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El alcalde encargado de Medellín, Manuel Villa, ordenó a la Policía detener a un joven que consumía drogas en un parque del sector La Mota, en el suroccidente de la ciudad.

El hecho ocurrió durante un operativo que lideró el también secretario de Seguridad mientras reemplaza a Federico Gutiérrez durante sus vacaciones.

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La intervención quedó registrada en un video que el propio funcionario publicó en redes sociales. Allí se observa a Villa acompañado por integrantes de su esquema de seguridad y por policías, mientras encara al joven que estaba en unas bancas cercanas a juegos infantiles y a un gimnasio público.

La discusión surgió porque el funcionario cuestionó el consumo de sustancias en un espacio frecuentado por menores. “¿Delante de los niños y vas a consumir droga? Andá pa’ tu casa y te la metés allá donde querás”, le dijo Villa al joven.

El operativo administrativo en La Mota contó con el apoyo de tres agentes policiales y el esquema de seguridad de la secretaría - crédito Colprensa/Captura video
El operativo administrativo en La Mota contó con el apoyo de tres agentes policiales y el esquema de seguridad de la secretaría - crédito Colprensa/Captura video

El secretario de Seguridad también ordenó el procedimiento policial. “Va para el cuadrante, para que aprenda a respetar a la autoridad y a la gente, que está mamada de ustedes”, se ve al funcionario decirle al ciudadano en el video.

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El episodio abrió un debate sobre las facultades de la Policía y de las autoridades locales frente al consumo de marihuana en espacios públicos. La controversia se centra en si la conducta del joven permitía una detención o si correspondía aplicar otra medida prevista en la normativa.

El parque de La Mota está rodeado de conjuntos residenciales y de la capilla Santa Juana de Arco. En ese lugar también hay una placa polideportiva que utilizan deportistas todos los días, además de una zona de juegos para niños.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “esto solo le dan contentillo a los idiotas q creen que un marihuanero es el problema, hay una gran crisis de consumo de Tussi en menores, no han podido con la Cocaína y legalizaron el alcohol que es peor que el Cannabis. EEUU legalizó el Cannabis y Colombia aún cree q es el coco”; “Descarado atrevido, y hasta marihuana fumará… distingo tantos y tantas así. Ese gobierno está lleno de solapados y solapadas que les encantan las drogas pero las esconden con sus cargos y vestiduras"; “Literalmente venden droga en los barrios enfrente de familias en su día a día y se dedica a hacer populismo con jóvenes q seguramente tendrán problemas en sus casas?”; “No se violó la libertad ni derecho alguno de la persona que consumía marihuana en el parque, este es un espacio protegido por la alcaldía local, parques y colegios y su perímetro cercano, allí no se puede fumar marihuana, por eso le dicen que se vaya para su casa y la fume allá”: fueron algunos de los mensajes.

Manuel Villa asumió la Alcaldía de Medellín de manera temporal debido a las vacaciones del titular Federico Gutiérrez - crédito Captura de video
Manuel Villa asumió la Alcaldía de Medellín de manera temporal debido a las vacaciones del titular Federico Gutiérrez - crédito Captura de video

La Corte Constitucional anuló una prohibición general en 2019

La discusión tiene como antecedente la Sentencia C-253 de 2019 de la Corte Constitucional. Esa decisión declaró inexistente una prohibición general y absoluta del consumo de sustancias psicoactivas en parques y en el espacio público.

El fallo consideró que una restricción de ese alcance vulneraba el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Bajo esa interpretación, la Policía no puede multar ni retener a una persona únicamente por consumir marihuana en la calle si porta la dosis mínima legal.

La Ley 2000 de 2019 contempla una regulación distinta para zonas que requieren protección especial de menores. Esa norma permite que los alcaldes delimiten perímetros en colegios, centros educativos y áreas infantiles de los parques donde el consumo está prohibido.

En esos espacios, los agentes pueden imponer medidas correctivas como el decomiso de sustancias o la expulsión del lugar. La aplicación de esas disposiciones depende de que la zona tenga una delimitación específica bajo las facultades de la autoridad local.

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