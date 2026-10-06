Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II tras la victoria de Santa Fe ante Independiente Medellín

La fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II consolidó a América de Cali como líder del torneo y alejó al Junior de Barranquilla de la clasificación. James Rodríguez debutó con Atlético Nacional en un duelo válido por esta jornada - crédito Junior/Atlético Nacional/América de Cali

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La fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II tuvo su penúltimo partido con la victoria de Independiente Santa Fe 1-0 ante Independiente Medellín. El duelo entre Millonarios y Once Caldas, tuvo que ser aplazado por la imposibilidad de usar el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá y quedó programado para el martes 13 de octubre.

Con su victoria, Santa Fe se acomodó en los puestos de clasificación a los cuadrangulares semifinales del torneo. El equipo bogotano llegó a 22 puntos, superó al DIM y quedó en la quinta posición, detrás de Atlético Nacional, que tiene las mismas unidades pero una mejor diferencia de gol con +11.

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Independiente Santa Fe venció 1-0 a Independiente Medellín en a fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito @santafe_oficial/Instagram

América de Cali se mantuvo como líder del campeonato con 27 unidades tras remontar y vencer 2-1 a Llaneros en Villavicencio. El conjunto escarlata comenzó abajo en el marcador, pero encontró la igualdad en el segundo tiempo y selló el triunfo en el tiempo añadido. Deportivo Cali, que abrió la jornada con una victoria 3-1 sobre Alianza FC, sigue como escolta con 24 puntos.

Atlético Bucaramanga también tuvo una fecha favorable al imponerse 3-1 sobre Junior en el estadio Américo Montanini. El cuadro santandereano alcanzó 23 unidades y se afianzó en el tercer puesto, mientras que el equipo barranquillero quedó con nueve puntos y se alejó de la zona de clasificación.

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Atlético Bucaramanga venció 3-1 a Junior de Barranquilla en la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito @bucaramangaoficial/Instagram

Tabla de posiciones del fútbol profesional colombiano

América de Cali: 27 puntos / +17 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportivo Cali: 24 puntos / +11 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 23 puntos / +10 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Atlético Nacional: 22 puntos / +11 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 22 puntos / +7 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Millonarios: 21 puntos / +7 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Independiente Medellín: 11 puntos / +4 diferencia de gol / 20 partidos jugados. Deportes Tolima: 19 puntos / +2 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 15 puntos / -4 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Llaneros FC: 14 puntos / -1 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Águilas Doradas: 14 puntos / -1 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Once Caldas: 13 puntos / -1 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 13 puntos / -4 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Boyacá Chicó: 11 puntos / -8 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Alianza FC: 11 puntos / -12 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Fortaleza FC: 10 puntos / -5 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Junior FC: 9 puntos / -4 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Deportivo Pasto: 9 puntos / -9 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportivo Pereira: 8 puntos / -10 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Jaguares FC: 7 puntos / -9 diferencia de gol / 11 partidos jugados.

El partido entre Millonarios y Once Caldas es el único que resta de la fecha 13 de la Liga BetPlay2026-II - crédito Santiago Álvarez/Colprensa

Resultados de la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Internacional de Bogotá 2-3 Nacional

Deportivo Cali 3-1 Alianza FC

Rionegro Águilas 2-0 Jaguares FC

Tolima 0-0 Chicó

Pasto 0-0 Fortaleza

Cúcuta 4-0 Deportivo Pereira

Atlético Bucaramanga 3-1 Junior

Llaneros 1-2 América de Cali

Medellín 0-1 Santa Fe

Así se jugará la fecha 14 del fútbol profesional colombiano

Fortaleza vs. Millonarios FC — 8 de octubre, 8:10 p. m.

Alianza FC vs. Águilas Doradas — 9 de octubre, 6:00 p. m.

Once Caldas vs. Llaneros — 9 de octubre, 8:10 p. m.

Deportivo Pereira vs. Deportivo Cali — 10 de octubre, 3:30 p. m.

Junior de Barranquilla vs. Internacional de Bogotá — 10 de octubre, 6:10 p. m.

Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto — 10 de octubre, 8:15 p. m.

Jaguares de Córdoba vs. Deportes Tolima — 11 de octubre, 4:05 p. m.

América de Cali vs. DIM — 11 de octubre, 8:15 p. m.

Boyacá Chicó vs. Cúcuta Deportivo — 12 de octubre, 8:10 p. m.