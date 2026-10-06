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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II tras la victoria de Santa Fe ante Independiente Medellín

Deportivo Cali y América siguen en lo más alto de la tabla, mientras Junior de Barranquilla se alejó más de la posibilidad de clasificar a los cuadrangulares semifinales

El fútbol profesional colombiano tiene la quinta liga más lenta del mundo, según el ranking del Observatorio CIES - crédito Junior/Atlético Nacional/América de Cali
La fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II consolidó a América de Cali como líder del torneo y alejó al Junior de Barranquilla de la clasificación. James Rodríguez debutó con Atlético Nacional en un duelo válido por esta jornada - crédito Junior/Atlético Nacional/América de Cali
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La fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II tuvo su penúltimo partido con la victoria de Independiente Santa Fe 1-0 ante Independiente Medellín. El duelo entre Millonarios y Once Caldas, tuvo que ser aplazado por la imposibilidad de usar el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá y quedó programado para el martes 13 de octubre.

Con su victoria, Santa Fe se acomodó en los puestos de clasificación a los cuadrangulares semifinales del torneo. El equipo bogotano llegó a 22 puntos, superó al DIM y quedó en la quinta posición, detrás de Atlético Nacional, que tiene las mismas unidades pero una mejor diferencia de gol con +11.

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Independiente Santa Fe venció 1-0 a Independiente Medellín en a fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito @santafe_oficial/Instagram
Independiente Santa Fe venció 1-0 a Independiente Medellín en a fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito @santafe_oficial/Instagram

América de Cali se mantuvo como líder del campeonato con 27 unidades tras remontar y vencer 2-1 a Llaneros en Villavicencio. El conjunto escarlata comenzó abajo en el marcador, pero encontró la igualdad en el segundo tiempo y selló el triunfo en el tiempo añadido. Deportivo Cali, que abrió la jornada con una victoria 3-1 sobre Alianza FC, sigue como escolta con 24 puntos.

Atlético Bucaramanga también tuvo una fecha favorable al imponerse 3-1 sobre Junior en el estadio Américo Montanini. El cuadro santandereano alcanzó 23 unidades y se afianzó en el tercer puesto, mientras que el equipo barranquillero quedó con nueve puntos y se alejó de la zona de clasificación.

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Atlético Bucaramanga venció 3-1 a Junior de Barranquilla en la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito @bucaramangaoficial/Instagram
Atlético Bucaramanga venció 3-1 a Junior de Barranquilla en la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito @bucaramangaoficial/Instagram

Tabla de posiciones del fútbol profesional colombiano

  1. América de Cali: 27 puntos / +17 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  2. Deportivo Cali: 24 puntos / +11 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  3. Atlético Bucaramanga: 23 puntos / +10 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  4. Atlético Nacional: 22 puntos / +11 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
  5. Independiente Santa Fe: 22 puntos / +7 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  6. Millonarios: 21 puntos / +7 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  7. Independiente Medellín: 11 puntos / +4 diferencia de gol / 20 partidos jugados.
  8. Deportes Tolima: 19 puntos / +2 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  9. Cúcuta Deportivo: 15 puntos / -4 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  10. Llaneros FC: 14 puntos / -1 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  11. Águilas Doradas: 14 puntos / -1 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  12. Once Caldas: 13 puntos / -1 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  13. Internacional de Bogotá: 13 puntos / -4 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  14. Boyacá Chicó: 11 puntos / -8 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  15. Alianza FC: 11 puntos / -12 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  16. Fortaleza FC: 10 puntos / -5 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  17. Junior FC: 9 puntos / -4 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  18. Deportivo Pasto: 9 puntos / -9 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  19. Deportivo Pereira: 8 puntos / -10 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  20. Jaguares FC: 7 puntos / -9 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
En la previa del partido entre Once Caldas y Millonarios se conoció una promesa que le hizo el ídolo de Millonarios al futbolista canterano fallecido-crédito Santiago Álvarez/Colprensa
El partido entre Millonarios y Once Caldas es el único que resta de la fecha 13 de la Liga BetPlay2026-II - crédito Santiago Álvarez/Colprensa

Resultados de la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

  • Internacional de Bogotá 2-3 Nacional
  • Deportivo Cali 3-1 Alianza FC
  • Rionegro Águilas 2-0 Jaguares FC
  • Tolima 0-0 Chicó
  • Pasto 0-0 Fortaleza
  • Cúcuta 4-0 Deportivo Pereira
  • Atlético Bucaramanga 3-1 Junior
  • Llaneros 1-2 América de Cali
  • Medellín 0-1 Santa Fe

Así se jugará la fecha 14 del fútbol profesional colombiano

  • Fortaleza vs. Millonarios FC — 8 de octubre, 8:10 p. m.
  • Alianza FC vs. Águilas Doradas — 9 de octubre, 6:00 p. m.
  • Once Caldas vs. Llaneros — 9 de octubre, 8:10 p. m.
  • Deportivo Pereira vs. Deportivo Cali — 10 de octubre, 3:30 p. m.
  • Junior de Barranquilla vs. Internacional de Bogotá — 10 de octubre, 6:10 p. m.
  • Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto — 10 de octubre, 8:15 p. m.
  • Jaguares de Córdoba vs. Deportes Tolima — 11 de octubre, 4:05 p. m.
  • América de Cali vs. DIM — 11 de octubre, 8:15 p. m.
  • Boyacá Chicó vs. Cúcuta Deportivo — 12 de octubre, 8:10 p. m.

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