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La crisis del “Bolillo” Gómez en El Salvador no para: nueva derrota ante Jamaica lo puso contra las cuerdas

Pese al respaldo de la federación al colombiano, luego de la goleada 6-0 frente a Guatemala, la caída de local lo volvió a dejar mal parado

Hernán Darío "Bolillo" Gómez
Hernán Darío "Bolillo" Gómez volvió a perder con El Salvador en la Nations League de la Concacaf y generó más críticas por sus resultados - crédito @LaSelecta_SLV/X
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Hernán Darío Gómez sigue sin consolidar un equipo ni un proyecto en la selección de El Salvador, que lo contrató en la fase final de las eliminatorias al Mundial 2026, fracasó en la clasificación y ahora empezó mal la ronda de grupos en la Nations League de la Concacaf.

El “Bolillo” perdió su segundo partido consecutivo con los salvadoreños, en esta ocasión, frente a Jamaica por 2-0 en condición de local el 2 de octubre de 2026, con el público molesto por el nivel del combinado de ese país y el principal señalado como responsable es el colombiano de 70 años.

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Cabe recordar que el entrenador ya venía mal por la caída por goleada 6-0 ante Guatemala, al punto de que el mismo Gómez le dijo ante la prensa que merecía ser despedido por el resultado, pero recibió el respaldo de la federación por su experiencia mundialista.

“Es muy difícil”

En el estadio de Cuscatlán, en San Salvador, los aficionados de La Selecta salieron disgustados por el rendimiento del conjunto nacional, no solo porque perdió frente a Jamaica, sino porque se vio una nueva actuación discreta de Hernán Darío Gómez en el equipo.

Durante la rueda de prensa, el “Bolillo” afirmó que lo que desequilibró el partido de El Salvador fue la expulsión de Rudy Clavel, debido a una patada en la espalda a Javon East: “Es muy duro jugar casi desde el principio del partido con 10 hombres ante rivales de tanta capacidad, de tanta trayectoria. Es muy difícil”.

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Hernán Darío "Bolillo" Gómez
"Bolillo" Gómez afirmó que El Salvador perdió ante Jamaica por quedar con 10 hombres desde los 20 minutos de partido - crédito @LaSelecta_SLV/X

“El otro equipo es poderoso y entra trabajado, bien jugado, con experiencia; nos gasta. Entonces, va a ir gastando el funcionamiento y al final se va viendo el desgaste de los muchachos y empieza a haber más posibilidades para el contrario”, añadió el colombiano, con respecto al rival.

“Bolillo” Gómez también se refirió a los aficionados, debido a los chiflidos, gritos y comentarios en contra de El Salvador: “Una de las cosas importantes que vi fue que la tribuna nunca los insultó, nunca los menoscabó, apoyó. Entonces vieron la entrega de los muchachos”.

Selección de El Salvador
El Salvador suma tres puntos de nueve disputados en la fase inicial de la Nations League de la Concacaf - crédito @LaSelecta_SLV/X

“No me tocó leer la rechifla, pero sí está con lo que el muchacho entregó. Le entregaron todo”, dijo el entrenador, que espera ganar en la próxima jornada ante Martiníca el lunes 5 de octubre. “Vamos a buscar otros tres puntos y hacemos seis puntos y tenemos esa esperanza”, sentenció.

Otro partido discreto de El Salvador

La selección de Jamaica se impuso por 0-2 a El Salvador el 2 de octubre, en la cuarta jornada de la Liga A de la Liga de Naciones, y tuvo como figura a Javon East, autor de los dos goles, en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador.

La expulsión de Rudy Clavel condicionó el partido para los locales. El defensor recibió tarjeta roja a los 20 minutos tras cometerle una falta a Javon East, decisión del árbitro mexicano Adonai Escobedo, y el técnico colombiano Hernán “Bolillo” Gómez reemplazó al delantero Rafael Tejada por el defensor Julio Sibrian.

Selección de El Salvador
El Salvador viene de perder 2-0 frente a Jamaica en el estadio Cuscatlán - crédito @LaSelecta_SLV/X

Jamaica aprovechó la ventaja numérica y abrió el marcador a los 39 minutos, cuando East remató con la pierna derecha un centro enviado por Miguel Freckleton desde la banda izquierda. El atacante volvió a marcar a los 64 minutos para completar el doblete, pese a los cambios realizados por el conjunto salvadoreño.

El resultado dejó a los salvadoreños en el último lugar del Grupo B, con tres puntos, mientras Jamaica subió al segundo puesto con seis puntos, detrás de Surinam, líder con siete unidades. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final de la Liga A, instancia en la que ya esperan México, Estados Unidos, Canadá y Panamá.

El Salvador tendrá como próximo rival a Martinica el 5 de octubre, en Fort-de-France. La Liga de Naciones de la Concacaf es la única vía de clasificación para la Copa Oro 2027.

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