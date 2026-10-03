Emiro Navarro le contestó a Flavia Dos Santos tras críticas a su plato en reto de ‘MasterChef Celebrity’: “Vaya y consígase un marido”

La reacción de Emiro Navarro tras la evaluación de Flavia Dos Santos en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

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Emiro Navarro expresó su molestia por los comentarios que Flavia Dos Santos hizo sobre uno de los platos presentados en MasterChef Celebrity, durante un reto en el que los participantes cocinaron para figuras vinculadas a producciones del Canal RCN.

El episodio ocurrió en la emisión del viernes 2 de octubre, cuando los concursantes asumieron una prueba habitual del programa: preparar platos para presentadores, actores y otros integrantes de los proyectos del canal, quienes después evalúan el resultado.

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Navarro había manifestado entusiasmo por conocer a Flavia Dos Santos, a quien identificó como una figura que seguía desde niño. Sin embargo, su percepción cambió después de escuchar la devolución que la presentadora brasileña hizo sobre la preparación que presentó junto a su equipo.

Flavia Dos Santos señaló problemas de temperatura y picante en la preparación - crédito @flavia2santos/Instagram

“Flavia dos Santos nena, yo yo soy fan de ella, yo la veo en la televisión desde chiquito”, dijo el creador de contenido antes de recibir las observaciones de la invitada.

Durante la evaluación, Dos Santos señaló que parte de la comida estaba fría. También consideró que la salsa no tenía el nivel de picante que esperaba. La crítica que generó mayor reacción entre los participantes se produjo cuando habló sobre el tipo de elaboración que se esperaba en el concurso.

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“Pero entiendo que ustedes están en MasterChef Celebrity no para hacer aguas, sino para hacer preparaciones culinarias”, expresó la sexóloga y presentadora, de acuerdo con el medio.

Dos Santos agregó que esperaba un nivel más alto en los platos de los concursantes. Sus comentarios no pasaron inadvertidos para Navarro, quien luego comparó sus exigencias con las críticas que suele recibir la chef española Belén Alonso dentro del programa.

Emiro Navarro consideró excesivas las observaciones de Flavia Dos Santos sobre el plato - crédito cortesía Canal RCN

El participante cuestionó que algunos concursantes reaccionaran ante las observaciones de Alonso, pero no hicieran lo mismo frente a los comentarios de la invitada. Para él, la devolución de Dos Santos fue especialmente dura con la preparación que había probado.

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Al abandonar el espacio de evaluación, Emiro Navarro dejó clara su inconformidad. “Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima, todo le disgustó, todo lo criticaba mi amor, ay vaya y consígase un marido y deje de joder usted”, manifestó.

La frase circuló entre los seguidores del programa, quienes comentaron el contraste entre la admiración que Navarro había expresado al comienzo y su reacción después de las críticas. El creador de contenido no ocultó que esperaba una devolución distinta sobre el plato.

“Ese emiro es un personaje el también es sin filtro jajajajaja”, “Se me cayó un ídolo dice jajajajajajaja lo amo”, “pero Emiro tampoco sé dejó , ahí está mi Emiro, que bien q no se deje”, “yo tampoco la soporté”, (Sic) son algunas de las reacciones.

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Emiro Navarro manifestó su desacuerdo después de salir del espacio de evaluación - crédito cortesía Canal RCN

Un episodio anterior de MasterChef Celebrity ya había dejado una situación similar, aunque en esa ocasión la molestia fue dirigida hacia el jurado. Durante la emisión del 1 de octubre, Martha Restrepo recibió un delantal negro tras participar en el reto “Cocina con el chef”, una prueba en la que los concursantes debían preparar dos platos iguales con la orientación de Jorge Rausch en sus estaciones.

Después de la degustación de Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, los chefs entregaron el pin de inmunidad a Emiro Navarro y definieron los participantes que quedarían en riesgo de eliminación. Restrepo fue una de las elegidas para portar el delantal negro, una decisión que no compartió, pues consideró que su preparación no había acumulado errores suficientes para recibir esa sanción.

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La reacción de la participante fue silenciosa, aunque su expresión dejó ver su inconformidad. El momento llamó la atención de sus compañeros y de Claudia Bahamón, quien se acercó a ella al notar que estaba afectada por el veredicto. “Yo también tengo rabia, Marthica, pues está triste”, le dijo la presentadora. Restrepo negó estar enojada: “No, yo no tengo rabia”.

Martha Restrepo respondió tras quedar en riesgo en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

La situación se produjo mientras el programa aumentaba la exigencia en las pruebas culinarias. En ese reto, los participantes debían replicar sus preparaciones con precisión, una condición que llevó al jurado a revisar tanto la ejecución como la presentación de los platos.

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Jorge Rausch también se puso el delantal negro después de que Martha Restrepo y Jimmy Vásquez recibieran esa distinción, en un gesto que acompañó la decisión de los chefs. El capítulo dejó una escena de tensión en la cocina, días antes de que Emiro Navarro expresara su desacuerdo con los comentarios de Flavia Dos Santos sobre otro plato presentado en la competencia.