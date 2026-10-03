Colombia

Emiro Navarro le contestó a Flavia Dos Santos tras críticas a su plato en reto de ‘MasterChef Celebrity’: “Vaya y consígase un marido”

El creador de contenido cuestionó la devolución de la presentadora brasileña sobre una preparación que presentó durante un reto del reality del Canal RCN

La reacción de Emiro Navarro tras la evaluación de Flavia Dos Santos en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN
La reacción de Emiro Navarro tras la evaluación de Flavia Dos Santos en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN
Guardar

Emiro Navarro expresó su molestia por los comentarios que Flavia Dos Santos hizo sobre uno de los platos presentados en MasterChef Celebrity, durante un reto en el que los participantes cocinaron para figuras vinculadas a producciones del Canal RCN.

El episodio ocurrió en la emisión del viernes 2 de octubre, cuando los concursantes asumieron una prueba habitual del programa: preparar platos para presentadores, actores y otros integrantes de los proyectos del canal, quienes después evalúan el resultado.

PUBLICIDAD

Navarro había manifestado entusiasmo por conocer a Flavia Dos Santos, a quien identificó como una figura que seguía desde niño. Sin embargo, su percepción cambió después de escuchar la devolución que la presentadora brasileña hizo sobre la preparación que presentó junto a su equipo.

Flavia Dos Santos se sumó a una nueva iniciativa que busca promover nuevos métodos de bienestar femenino a través de la actividad física - crédito @flavia2santos/Instagram
Flavia Dos Santos señaló problemas de temperatura y picante en la preparación - crédito @flavia2santos/Instagram

“Flavia dos Santos nena, yo yo soy fan de ella, yo la veo en la televisión desde chiquito”, dijo el creador de contenido antes de recibir las observaciones de la invitada.

Durante la evaluación, Dos Santos señaló que parte de la comida estaba fría. También consideró que la salsa no tenía el nivel de picante que esperaba. La crítica que generó mayor reacción entre los participantes se produjo cuando habló sobre el tipo de elaboración que se esperaba en el concurso.

PUBLICIDAD

“Pero entiendo que ustedes están en MasterChef Celebrity no para hacer aguas, sino para hacer preparaciones culinarias”, expresó la sexóloga y presentadora, de acuerdo con el medio.

Dos Santos agregó que esperaba un nivel más alto en los platos de los concursantes. Sus comentarios no pasaron inadvertidos para Navarro, quien luego comparó sus exigencias con las críticas que suele recibir la chef española Belén Alonso dentro del programa.

Emiro Navarro consideró excesivas las observaciones de Flavia Dos Santos sobre el plato - crédito cortesía Canal RCN
Emiro Navarro consideró excesivas las observaciones de Flavia Dos Santos sobre el plato - crédito cortesía Canal RCN

El participante cuestionó que algunos concursantes reaccionaran ante las observaciones de Alonso, pero no hicieran lo mismo frente a los comentarios de la invitada. Para él, la devolución de Dos Santos fue especialmente dura con la preparación que había probado.

Al abandonar el espacio de evaluación, Emiro Navarro dejó clara su inconformidad. “Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima, todo le disgustó, todo lo criticaba mi amor, ay vaya y consígase un marido y deje de joder usted”, manifestó.

La frase circuló entre los seguidores del programa, quienes comentaron el contraste entre la admiración que Navarro había expresado al comienzo y su reacción después de las críticas. El creador de contenido no ocultó que esperaba una devolución distinta sobre el plato.

“Ese emiro es un personaje el también es sin filtro jajajajaja”, “Se me cayó un ídolo dice jajajajajajaja lo amo”, “pero Emiro tampoco sé dejó , ahí está mi Emiro, que bien q no se deje”, “yo tampoco la soporté”, (Sic) son algunas de las reacciones.

Emiro Navarro manifestó su desacuerdo después de salir del espacio de evaluación - crédito cortesía Canal RCN
Emiro Navarro manifestó su desacuerdo después de salir del espacio de evaluación - crédito cortesía Canal RCN

Un episodio anterior de MasterChef Celebrity ya había dejado una situación similar, aunque en esa ocasión la molestia fue dirigida hacia el jurado. Durante la emisión del 1 de octubre, Martha Restrepo recibió un delantal negro tras participar en el reto “Cocina con el chef”, una prueba en la que los concursantes debían preparar dos platos iguales con la orientación de Jorge Rausch en sus estaciones.

Después de la degustación de Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, los chefs entregaron el pin de inmunidad a Emiro Navarro y definieron los participantes que quedarían en riesgo de eliminación. Restrepo fue una de las elegidas para portar el delantal negro, una decisión que no compartió, pues consideró que su preparación no había acumulado errores suficientes para recibir esa sanción.

La reacción de la participante fue silenciosa, aunque su expresión dejó ver su inconformidad. El momento llamó la atención de sus compañeros y de Claudia Bahamón, quien se acercó a ella al notar que estaba afectada por el veredicto. “Yo también tengo rabia, Marthica, pues está triste”, le dijo la presentadora. Restrepo negó estar enojada: “No, yo no tengo rabia”.

Martha Restrepo respondió tras quedar en riesgo en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN
Martha Restrepo respondió tras quedar en riesgo en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

La situación se produjo mientras el programa aumentaba la exigencia en las pruebas culinarias. En ese reto, los participantes debían replicar sus preparaciones con precisión, una condición que llevó al jurado a revisar tanto la ejecución como la presentación de los platos.

Jorge Rausch también se puso el delantal negro después de que Martha Restrepo y Jimmy Vásquez recibieran esa distinción, en un gesto que acompañó la decisión de los chefs. El capítulo dejó una escena de tensión en la cocina, días antes de que Emiro Navarro expresara su desacuerdo con los comentarios de Flavia Dos Santos sobre otro plato presentado en la competencia.

Temas Relacionados

Emiro NavarroFlavia Dos SantosMasterChef CelebrityColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el concierto del 3 de octubre

Miles de fanáticos volverán a reunirse este sábado en la capital colombiana para ver a la banda surcoreana. Las autoridades activaron medidas de tránsito y seguridad en la zona, con restricciones para vehículos y cambios en algunas rutas

EN VIVO | Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el concierto del 3 de octubre

Bogotá se rindió ante BTS: Una noche de gritos, lágrimas y 45.000 personas que esperaron años para verlos en vivo

Infobae Colombia vivió desde las tribunas de El Campín una noche que miles de ARMY habían anhelado y que finalmente se hizo realidad

Bogotá se rindió ante BTS: Una noche de gritos, lágrimas y 45.000 personas que esperaron años para verlos en vivo

Barranquilla FC vs. Millonarios | En vivo Copa Colombia: siga el minuto a minuto del encuentro por los octavos de final

En el estadio Romelio Martínez, los embajadores visitan al único conjunto de la segunda división que sobrevive en el certamen y eliminó previamente al Junior

Barranquilla FC vs. Millonarios | En vivo Copa Colombia: siga el minuto a minuto del encuentro por los octavos de final

Excontratista del Ministerio de Transporte fue imputado por presunto caso de corrupción en Cauca: habría recibido un vehículo de $90 millones

Rafael Antonio Henao es señalado de haber obtenido un carro a cambio de emitir conceptos técnicos favorables para un proyecto vial entre Corinto y Toribío

Excontratista del Ministerio de Transporte fue imputado por presunto caso de corrupción en Cauca: habría recibido un vehículo de $90 millones

Pipe Bueno confesó que Luisa Fernanda W perdió dos grandes contratos tras revelar sus adicciones: “Me encendí una mi...”

El cantante aseguró que varias marcas se alejaron de la creadora de contenido después de que ella hablara sobre los episodios que afectaron su relación

Pipe Bueno confesó que Luisa Fernanda W perdió dos grandes contratos tras revelar sus adicciones: “Me encendí una mi...”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Bogotá se rindió ante BTS: Una noche de gritos, lágrimas y 45.000 personas que esperaron años para verlos en vivo

Bogotá se rindió ante BTS: Una noche de gritos, lágrimas y 45.000 personas que esperaron años para verlos en vivo

Pipe Bueno confesó que Luisa Fernanda W perdió dos grandes contratos tras revelar sus adicciones: “Me encendí una mi...”

EN VIVO | Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el concierto del 3 de octubre

Pipe Bueno contó la advertencia que recibió de una desconocida tras la muerte de Yeison Jiménez: “Ay mijito, pilas pues”

Anuel AA y Yailin La más viral desataron rumores tras compartir una noche juntos: fanáticos recordaron su pasado amoroso

Deportes

Barranquilla FC vs. Millonarios | En vivo Copa Colombia: siga el minuto a minuto del encuentro por los octavos de final

Barranquilla FC vs. Millonarios | En vivo Copa Colombia: siga el minuto a minuto del encuentro por los octavos de final

Millonarios sigue teniendo dificultades: otro jugador se fracturó y se pierde varios encuentros importantes del club

Deportivo Cali volvió a ganar y alcanzó al América en el liderato: así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

El portero Aldair Quintana habló del susto que se llevó en su debut con la selección Colombia: “Por qué me pasa esto”

Así reaccionó la prensa paraguaya tras la victoria de su selección ante Colombia por la fecha FIFA: “Noche soñada”