Pipe Bueno confesó que Luisa Fernanda W perdió dos grandes contratos tras revelar sus adicciones: “Me encendí una mi...”

El cantante aseguró que las marcas cancelaron acuerdos por cerca de $500 millones después de que la creadora de contenido hablara de las adicciones que afectaron su relación - crédito @patricioclips_2/ TikTok

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Pipe Bueno aseguró que su pareja Luisa Fernanda W perdió dos contratos publicitarios después de la entrevista en la que la creadora de contenido habló sobre las adicciones del cantante y el impacto que tuvieron en su relación. Según relató el artista en una transmisión en vivo con Westcol, cada acuerdo tendría un valor aproximado de $250 millones.

El intérprete se refirió a las repercusiones que tuvo para su pareja la conversación que ella sostuvo con el actor Juan Pablo Raba. En ese espacio, Luisa Fernanda W expuso momentos difíciles de su vida familiar y de su relación con Pipe Bueno, quien ha hablado públicamente de su consumo de drogas y alcohol.

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Las declaraciones generaron cuestionamientos en redes sociales contra la creadora de contenido. Algunos usuarios criticaron que hubiera decidido permanecer en la relación, mientras otros destacaron que hablara de una situación personal. De acuerdo con el cantante, la controversia también tuvo consecuencias en el plano comercial de la empresaria.

Pipe Bueno aseguró que Luisa Fernanda W perdió dos contratos publicitarios de cerca de $250 millones cada uno, para un total aproximado de $500 millones - crédito @luisafernandaw/Instagram

Durante una conversación con Westcol, Pipe Bueno afirmó que dos marcas se comunicaron para terminar sus acuerdos con Luisa Fernanda W luego de la difusión de la entrevista con Raba.

“Cuando pasó lo de Raba, llamaron dos marcas a cancelarle los contratos. Y yo me encendí una mierda. Y te estoy hablando de un contrato de doscientos, trescientos palos. Estoy hablando de plata”, expresó el artista.

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El cantante no identificó a las empresas ni precisó las condiciones de los acuerdos cancelados. Tampoco explicó si los contratos ya estaban firmados, si incluían campañas en curso o si las compañías emitieron alguna comunicación pública sobre sus decisiones.

Pipe Bueno sostuvo que comprendió que la reacción de las marcas podía obedecer al posible impacto de la polémica sobre su imagen. “El riesgo reputacional es lo que le da miedo a la gente”, señaló durante la transmisión.

La pareja dijo que recurrió a la oración ante la situación

El artista relató que, después de conocer las cancelaciones, conversó con Luisa Fernanda W y ambos decidieron orar. Pipe Bueno contó que leyó un fragmento del libro Su princesa, de Sheri Rose Shepherd, un texto de reflexiones espirituales dirigido originalmente a mujeres. Según su versión, en los días posteriores recibieron llamadas de otras compañías interesadas en trabajar con la creadora de contenido. “A los dos días, papi, dos, tres, cuatro marcas llamando”, afirmó.

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El cantante afirmó que las nuevas propuestas compensaron los contratos que se habían caído - crédito @luisafernandaw/Instagram

Para el cantante, las nuevas propuestas compensaron los negocios que se habían caído. “Lo que se fue volvió el doble”, manifestó, aunque no entregó detalles sobre la cantidad de contratos concretados ni el valor de esas nuevas negociaciones.

Pipe Bueno también aseguró que algunas marcas se comunicaron para expresar apoyo a Luisa Fernanda W después de la polémica. El artista mencionó además que la despedida de soltero de un integrante de su círculo cercano contó con patrocinio de Dior, sin precisar si ese respaldo estaba vinculado directamente con la actividad comercial de la influencer.

¿Qué fue lo que reveló Pipe en entrevista con Juan Pablo Raba?

En la entrevista que concedió al pódcast Los hombres sí lloran, conducido por Juan Pablo Raba, Pipe Bueno expuso uno de los episodios que, según su relato, llevó su relación con Luisa Fernanda W a un límite. El cantante habló de un periodo de consumo problemático de alcohol y drogas durante su estadía en México, cuando vivía con la creadora de contenido y sus hijos, Máximo y Domenic.

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Pipe Bueno reveló que su relación con Luisa Fernanda W estuvo cerca de terminar por sus adicciones - crédito @luisafernandaw/ Instagram

Pipe Bueno reconoció que el consumo trascendió los espacios de fiesta y llegó a su hogar. “Si no estaba borracho, estaba drogado”, afirmó al recordar esa etapa. También relató que, en algunas ocasiones, bebía desde la mañana: “Antes del desayuno me estaba tomando un café, pero le echaba dos copas de ron”.

La crisis tuvo consecuencias en la convivencia familiar. Uno de los momentos que más lo impactó ocurrió cuando despertó y descubrió que Luisa Fernanda W se había ido con los niños. “Y cuando me levanto de la cama, no están mis hijos y no está Lu”, contó Pipe Bueno. Ella había salido de la vivienda y se había instalado con los menores en un hotel.

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El artista explicó que su primera reacción reveló el nivel de dependencia en el que se encontraba. “Estaba tan mal, Juan, que dije: ‘Pues a beber otra vez, si no está, si no me va a ver’. O sea, así de estúpido estaba”, relató.

El cantante buscó a Luisa Fernanda W y le pidió quedarse con ella y sus hijos esa noche. - crédito @pipebueno/IG

Tras ubicar a su familia, Pipe Bueno le pidió a Luisa Fernanda W quedarse con ellos durante esa noche. “Yo le dije: ‘Déjame dormir acá. Yo no me voy a dormir solo a la casa ni por el putas’”, recordó. Más tarde entendió que ella contemplaba terminar la relación: “Luisa ese día ya estaba dispuesta a que nos separáramos. Sí estaba buscando la forma, pero ya la decisión estaba en su corazón”.

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El cantante sostuvo que ese episodio lo llevó a pensar en el vínculo con sus hijos y en su futuro. “Yo quiero llegar a viejo y quiero ver a mis niños”, expresó al explicar el punto de inflexión que lo impulsó a buscar ayuda y replantear sus hábitos.